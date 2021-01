Master of Crystal hledá dva životy oděvu. Deset finalistů představí své kreace na fashion přehlídce

Masters of crystal V porotě s ní mimo jiné zasednou i uznávaná módní návrhářka Zuzana Kubíčková, módní návrhář a redaktor Vogue CS Miro Sabo, odborný asistent pražské UMPRUM Michal Vaníček, ředitelka jabloneckého muzea skla a bižuterie Milada Valečková, šéfka globálního marketingu Preciosy Components Eva Švihovská a Petr Nový z České sklářské společnosti. Do 14. ročníku soutěže je možné se zapojit do 30. dubna.