Mřížka a velké CH. Město Cheb chce na novou vizuální identitu přilákat turisty

Cheb je městem, které má co nabídnout. Malebné centrum plné jedinečných pokladů historické architektury, rozlehlý sportovní areál v údolí řeky Ohře, bohatou a živou kulturní tradici nebo třeba lokální pivovar. Přesto nepatří do mentální mapy Čechů jako místo, které stojí za to navštívit, a i pro mnohé místní postrádá jasnou identitu, se kterou by se mohli snadno identifikovat. I proto se vedení města rozhodlo oslovit odbornou organizaci Czechdesign se záměrem uspořádat designérskou soutěž na jednotnou vizuální identitu.

Město Cheb k prezentaci dosud užívá především svůj historický znak, v některých případech ho ale nahrazuje či doplňuje logo Špalíčku, jedné z místních významných historických budov. Vizuální identita není samospásným řešením, má ale potenciál tento dlouhodobý cíl podpořit.

Studiu HMS design se podařilo vytvořit koncept, který nenásilně propojuje historické atributy města s prvky každodenního novodobého života. Vizuální identita je postavena na třech základních kamenech, symbolu mřížky, používání CH z velkých písmen a terakotové barvě vycházející z barevnosti chebských střech. Symbol mřížky je pro město autentický, najdeme ho na každém kroku v dláždění chebských ulic, v konstrukcích jedinečných historických krovů nebo třeba v městském znaku

„Od začátku soutěže jsem akcentoval, aby výsledný návrh byl jednoduše komunikovatelný a jeho podoba snadno zdůvodnitelná obyvatelům i návštěvníkům našeho města. Jsem rád, že vizuál, který ze soutěže vzešel, toto jednoznačně splňuje. Získáváme nástroj, který jistě dokáže Chebany oslovit a který nám pomůže prezentovat Cheb jako moderní a atraktivní město. Vidím v něm velký potenciál přispět k významnější identifikaci obyvatel s jejich městem, což bylo hlavním cílem celé akce. Jsme ale teprve v polovině práce. Máme v rukou prototyp, který nyní musíme uvést ‚do výroby‘, tedy implementovat do běžného života Chebu. Věřím, že se to podaří. Považuji to za osobní prioritu,“ říká starosta Antonín Jalovec.