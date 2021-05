Město jako zážitkový prostor a organismus, který se neustále vyvíjí. Je to ale opravdu nejlepší místo pro život?

Jaké jsou podoby současného města? Případně jak se v nich odráží jeho starší historické funkce? O podobných otázkách u nás nedávno vyšlo několik knih, z nichž si pozornost zaslouží především dílo architekta Osamu Okamury a jeden brněnský sborník.

Nejobecnější a opravdu zásadní odpovědi na výše uvedené otázky dává Město pro každého: Manuál urbanisty začátečníka. Česko-japonský architekt Osamu Okamura v ní přibližuje nejen to, jak města fungují nebo s jakými problémy se dnes potýkají, ale také to, jaké nám poskytují příležitosti.



Okamurův pohled je odstíněný: ve městech by se podle něj neměl příliš roztahovat automobilismus, ale nad únosnou míru ani parky, protože to prodlužuje vzdálenosti a nároky na dopravu. Varuje před privatizací měst, ale developery jako takové nijak nedémonizuje, naopak přiznává, že je jejich povolání nezastupitelné, riskantní a náročné. Podle Okamury totiž záleží především na občanech a místních úřadech, jestli mají nějakou vizi, jaké podmínky developerům pro jejich aktivity nabídnou a co s nimi vyjednají. Proto Osamu Okamura zdůrazňuje spolupráci občanů na tvorbě města: zapojování veřejnosti a přijímání spoluzodpovědnosti.