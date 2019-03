Minimalistický šatník: Pop art a snové představy, to jsou trendy na jaro

Zimní monochromatičnost již ztrácí svůj půvab a sílí touha po rozzářené barevnosti jara. Po šedivě laděné zimě pozvolna přichází první energetizující nádechy života, příroda se probouzí a my s ní.

Ústředním motivem je vnesení veselosti do jednolitě zbarveného šatníku. Nejeden módní dům se držel rčení, že protiklady se přitahují. Kombinují se jemné pastelové tóny se zářivými doplňky výrazných sytých barev. Móda reaguje na masovou kulturu a obsah médií (včetně online, televize) a vybírá si oblíbené či notoricky známé postavy, loga a symboly let současných i minulých a zpracovává je novým způsobem.

LENKA MULABEGOVIČ Lenka Mulabegovič je absolventka UMPRUM, s dlouholetou praxí v masové výrobě streetwearových a denimových firem. Po zkušenostech s navrhováním pro masovou výrobu s produkcí v Číně se rozhodla pro návrat k etičtější a kreativnější tvorbě s umělěckým podtextem a solitérním přístupem. Založila spolu s přáteli vlastní značku Mi fashion label, kterou již pátým rokem posouvá vpřed jasnějším a čistším rukopisem. V tvorbě kolekcí není zastáncem pouhého formálního minimalismu. Oděvy mají mít svůj příběh, identifikaci, rozmanité tvarosloví.

Pop kultura je především známá pro své superhrdinky a hrdiny, jejichž potisky se objevují nejen na tričkách (kromě komixových hrdinů mezi stálice patří Disney, Simpsons a Hello Kitty) na spodním prádle, sportovním oblečení (oblíbené jsou mimo jiné celopotištěné legíny), obuvi a doplňcích, ale i v kolekcích módních domů. Vzpomeňte na kolekci zima podzim 2014/15 Moschino vyobrazující loga a symboly konzumní společnosti. Teké Jeremy Scott v roce 2012 opěvoval zářící duhové barvy 90. let



Inspiraci hledejte kolem sebe

Inspirujte se svým okolím, co vás obohacuje, co máte rády. Každá inklinujeme ke specifické oblasti, některou nabíjí umění (divadlo, hudba, malířství), jinou sportovní aktivity, kulinářství, zahradničení a nebo příroda jako taková. Máme tendenci se obklopovat věcmi, které se nám líbí, evokují v nás spokojenost. S lehkou nadsázkou se můžeme přirovnat k uměleckým a výtvarným stylům. Jinými slovy řečeno milovnici kubismu - čistých geometrických linií - zřejmě nepotkáte v rozevlátých boho maxi šatech s květinovým potiskem. A fanynku super-hrdinek potkáte v outfitu, který bude podtrhovat její ženskost, tak jako oděvy let 40. V ideálním případě dokážete namixovat vaše “lásky” do jednoho konzistentního celku.

Jaro se ponese ve svěžím eklektickém duchu. Materiálově se stále držíme hedvábí na šaty, sukně a halenky, bavlna a vlna na kalhoty, saka a kabáty. Jaro bude časem drobných avšak nezanedbatelných detailů. Denimové kalhoty a blejzr snadno osvěžíte trikem výrazné barvy (zářivá růžová, modrá, stříbrná, zlatá, metalická) či potisku (lebky jsou stále v kurzu).