Mořská víla v kožichu. Návrhářka dobývá svět oblečením a doplňky á la babička

Devětadvacetiletá Hannah Weiland působí jako zjevení. S velkýma modrýma očima a zvlněnými blond vlasy, které jí sahají až pod pás, připomíná mořskou vílu. Stejně jako její vizáž ale budí pozornost to, co tvoří pro značku Shrimps (v překladu Krevety).

V době, kdy se ještě nevedly vášnivé debaty na téma, zda je lepší kožich z umělé kožešiny, nebo ze zvířete, vytvořila první kabáty z umělohmotných vláken. Ozdobila je proužky, olemovala paličkovanou krajkou, nechala je provést v odvážných barevných kombinacích a vytvořila módní hit. „Nosila jsem své kabáty ven a lidi mě kvůli nim zastavovali. Moji přátelé je chtěli, kamarádky mojí mámy je chtěly, chtěli je i přátelé mojí sestry,“ vzpomíná Hannah Weiland na své začátky.



Trochu kýčovitým kabátům, jimž podle jejich designérky nechybí britský smysl pro humor, bylo ovšem zapotřebí dát jméno. Ačkoli dcera filmového producenta, scenáristy a režiséra několika dílů kultovního seriálu Mr. Bean - Paula Weilanda - toužila po vlastní značce několik let, byla rozhodnuta, že její jméno neponese. „Vždycky mi přišlo, že jméno Hannah je trochu nudné. Ale od narození, kdy jsem byla malá a růžová, mám přezdívku Shrimp. Do myšlenky krásného měkkého umělého kožichu pojmenovaného po korýši jsem se prostě zamilovala. Mám ráda surrealismus,“ vysvětluje návrhářka.

Ať je léto, nebo zima

Netrvalo dlouho, a extravagantním svrchníkům i jejich příjemnému materiálu podlehla modelka Alexa Chung nebo podnikatelka Natalie Massenet, zakladatelka portálu s luxusní módou Net-a-Porter. „Řekla:,Je mi jedno, co je právě za roční období. Chci je co nejdříve.‘ A také je prodala,“ vzpomíná dnes Hannah Weiland na jednu ze svých prvních byznysových příležitostí. Když si pak modrý střapatý kabát s bílými proužky na rukávech vybrali stylisté do filmu Dítě Bridget Jonesové a herečka Renée Zellweger v něm odehrála dvacet minut porodních bolestí, ze značky se dvěma růžovými krevetami v logu se stal instagramový hit.

Hannah o pár let později navrhla kabelku z perleťových korálků. Pojmenovala ji Antonia, a postarala se tak o další módní trend. Dnes korálkové taštičky v ceně od 11 do 17 tisíc korun navrhuje v různých barevných podobách, ve tvaru květiny nebo se vzorem venkovského stavení, k čemuž ji inspiroval televizní seriál Malý dům na prérii.

Kdo si vybaví příběh o životě jedné rodiny žijící na konci 19. století na americkém venkově, v němž ženy oblékají blůzky s kanýry a zástěry s mašlemi, okamžitě pochopí, kde bere Hannah podněty pro své modely. Navíc její múzou je hlava britského království, královna Alžběta II., a nesmrtelnou inspirací pak babička, která do své smrti v 92 letech nevyšla z domu bez podpatků. Kolekce značky Shrimps pro letošní jaro a léto je tak plná dívčích šatů s nabíranými rukávy a falešnými korzety nebo rozpínacích svetříků. Nechybí ani umělé kožichy se vzorem květin či mašle ve vlasech.



Manžel z rodu pivovarníků

Ačkoli se Hannah Weiland narodila v Londýně, víkendy i školní prázdniny trávila v rodinném domku na anglickém venkově. Oblečením byla posedlá vždy, a tak nebylo nic překvapivého, když se přihlásila na London College of Fashion ke studiím textilního designu. Vlastní módní značku založila v roce 2013 a dnes v ní zaměstnává přes deset lidí. Ačkoli podnikat začala bez jakéhokoli byznys plánu, nyní díky bohaté základně fanoušků z řad celebrit i členů organizace PETA tvoří úspěšné ready-to-wear kolekce, jež pravidelně prezentuje na týdnech módy v Londýně.

Kouzlu designérky, která si prý vlasy nestříhala celých dvanáct let a neváhá i nepromokavou bundu ozdobit volánky, podlehlo i několik dalších módních značek a oslovily ji ke spolupráci. Před dvěma lety tak spolu s kodaňskou firmou Ganni vytvořila chlupaté pantofle a plyšové tenisky s tylovým nabíráním. Se značkou Habitat zase loni vyrobila sérii textilií pro domácnost. Kolekci polštářů, povlečení a koberců ozdobila infantilními kresbičkami zámků, mořských potvor, princezen i rozličných obličejů. Ty se ve stejném roce zalíbily i obuvnímu gigantovi Converse, který britskou návrhářku nechal pokreslit svůj model kultovních tenisek Chuck Taylor i růžových One Star.

Bez typického výstředního staromilství se neobešla ani loňská svatba, na níž si Hannah Weiland brala potomka slavného pivovarnického rodu Arthura Guinnesse. Mladý pár si řekl své ano na venkovském sídle a do šatů z dílny značky Shrimps byly oblečeny nejen družičky - svatební šaty z luxusní italské krajky inspirované viktoriánskou érou si samozřejmě navrhla sama mladá designérka. Na látce nechyběly výšivky symbolů připomínající věci, místa a události důležité pro společný život novomanželů. „Symboly našich znamení, hospoda Ship Inn pub v Bristolu, kde jsme se seznámili, Guinnessovic harfa, náš pes Lionel nebo slova říkanky, kterou si často prozpěvuji,“ popisuje Hannah význam všech znaků, jimiž ozdobila své bílé šaty s vlečkou.