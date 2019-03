Na zlatě se mi líbí, že ho můžete časem přetvořit a upcyklovat, říká šperkařka

Práci se zlatem ovládá dokonale, její šperky jsou jemné, originální a lidé ji často vyhledávají, když si nechávají dělat snubní prsteny. „Nedělám šperky jen tak, aby se někde válely. Musím říct, že opravdu každý kousek má svůj příběh a je k určité události. Vyvolává vzpomínky a připomíná atmosféru. Je opravdu nabíjející vědět, že si lidé šperku váží a že jim přináší radost při každém pohledu na něj,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Lenka Kerlická.

Lidovky.cz: Zlatnická profese má ve vaší rodině hluboké kořeny. Jak jste se k tvorbě dostala vy sama?

Ke zlatnictví jsem se dostala poměrně dlouhou cestou přes práci s různými materiály na úrovni hobby. Od mala mě lákala práce se sklem a to mě v zápětí, když jsem se s ním v dospělosti naučila pracovat, dovedlo ke kovu a šperku vůbec. Potřebovala jsem sklo uchytit na komponenty, které jsem si chtěla vyrábět na míru. Tak začala má cesta za poznáním zlata. Postupně mě materiál učaroval natolik, že už jsem se od něj nevzdálila.

Lidovky.cz: Myslíte si, že se vše v našich životech děje z nějakého důvodu?

Určitě ano. Jen mi někdy trvá trochu déle, než na důvod přijdu.

Lidovky.cz: Čím je pro vás vaše profese zajímavá, co na ní máte ráda?

Miluji, že mohu být sama sebou. Asi se to netýká jen mé profese. Moc si vážím toho, že mi lidé důvěřují a nechají mě tvořit šperky na zakázku dle mého citu a dávají mi volnou ruku. Nádherný je pocit, když vím, co všechno moje práce - šperk - pro mé zákazníky znamená. Tohle už se pojí vyloženě s profesí zlatnictví. Nedělám šperky jen tak, aby se někde válely. Musím říct, že opravdu každý kousek má svůj příběh a je k určité události. Vyvolává vzpomínky a připomíná atmosféru. Je opravdu nabíjející vědět, že si lidé šperku váží a že jim přináší radost při každém pohledu na něj. Každý den je pro mě díky rozmanitosti šperku jiný a tvůrčí. Opravdu nemám šanci se nudit.

Lidovky.cz: Máte ráda i sklo, neláká vás práci se zlatem a sklem propojit?

Ano, láká a moc. Již nějakou dobu na nové kolekci pracuji a představím ji už velmi brzy ke příležitosti otevření nového butiku.

Lenka Kerlická Lenka Kerlická stojí za značkou 27JEWELRY. Po vystudování Střední průmyslové školy grafické a Univerzity Karlovy, oboru učitelství prvního stupně se Lenka stále hledala. Touha tvořit a být svým pánem ji hnala vpřed a nenechávala ustrnout. Začala objevovat svět šperku a následně se rozhodla pro studium zlatnictví klenotnictví, které ji otevřelo bránu do nového světa. Na své cestě za šperkem zjistila, že její rod patřil k jednomu z nejvýznamnějším, pražským zlatnickým rodům a že změna povolání nebyl rozmar.

Lidovky.cz: Pracujete jen s drahými kovy, nebo jste zkoušela i třeba ocel a titan?



Pracuji jen se zlatem a občas platinou. Je to pro mě věčný materiál, který má dobrou energii. Navíc mám ráda i možnost jeho recyklace a takzvaného upcyclingu. Ocel a titan jsou pro mě moc studené co se týče zpracování. Zlato mi dovoluje zpracování v organických tvarech, bez kterých bych si své řemeslo nedovedla představit.

Lidovky.cz: Jaké vlastnosti zlata byste vyzdvihla?

Zlato vydrží krásné po generace. Toho si vážím a snažím se tuto vlastnost respektovat při výrobě. Chci, aby i mé šperky byly věčné a je to hlavní důvod, proč s ním pracuji. Moc mě baví, že nošením dostává zlatý šperk svůj vlastní život. Jeho povrch si udělá vlastní patinu, sám se čistí i trochu matní. Jste v něm vidět vy a váš způsob života.

Lidovky.cz: Tvoříte šperky na míru, především snubní prsteny, ale právě jste také vytvořila novou kolekci. Čím jste se při jejím vzniku inspirovala?

Nová kolekce Paths vznikla z prožitků mých zákaznic, které ke mě chodí na osobní konzultace k výrobě šperku. Často chodí v tom nejkrásnějším období jejich života, kdy zažívají narození dítěte, svatbu, výročí a tak podobně, ale často také chodí v okamžicích, kdy prožívají smutek a chtějí se cítit lépe. Často slyším, že si ženy chtějí udělat radost samy sobě poprvé v jejich životech kolem 30 až 40 letech a bohužel je to většinou na základě smutné události. Připadá mi smutné, že ženy samy sebe ocení (po duši pohladí) tak málo a jen ve vyhrocených chvílích.

Kolekce Paths a její organické pojetí znázorňuje energii v našich životech. Někdy jí máme hodně a někdy velmi málo. Po slabé chvíli ale vždy přijde období silné a tak náš život proudí dokola. Někdy se naše životní dráha potká s dráhou někoho jiného, někdy se jí vyhne. To vše jsem se snažila ve špercích vyjádřit a hlavně nám dát vědět, že být někdy dole je v pořádku, patří to k životu a asi si máme situaci prožít naplno. Vše bude zase dobré. Nejsme v tom samy a šperk nám to má připomenout.Má nám dodat pozitivní energii a hladit nás po duších.

Lidovky.cz: Vaše nahrdelníky jsou něžné a jemné. Nesjou to velké šperky, přesto jsou poměrně drahé, čím to?

V ceně mých šperků se odráží vybraný materiál a ruční zpracování. Někdy je právě ta nejdrobnější práce tou nejnáročnější. Týká se to jak práce zlatnické, tak brusičské. Vybrousit malý kámen je kolikrát i nemožné. Myslím ale, že v porovnání s cenami na trhu českém i zahraničním, jsou mé ceny víc než přátelské. Z mé dílny je opravdu dostupných jen pár kusů šperků a tím udržuji velkou exkluzivitu.

Lidovky.cz: Jak dlouho trvá výroba šperku na míru?

Výroba mi většinou trvá 4 až 6 týdnů. Pokud do šperku sháním speciální kámen nebo brus, nebo se jedná o složitý statement šperk, může se výroba o hodně prodloužit. Vždy záleží na daném zadání.

Lidovky.cz: Je něco, co spojuje vaše zákazníky?

Určitě ano. Je to smysl pro originalitu. Tím myslím, že si váží a vyhledávají ruční práci, která jim nabízí unikátní produkt s dobrou energií. Chtějí, aby šperk, který nosí byl vyroben jen pro ně a mohli k němu mít pozitivní vztah. Chtějí být vnímáni a pochopeni a nechtějí se smířit s kompromisem.

Lidovky.cz: Chtěl po vás některý z nich někdy něco, co jste musela odmítnout? A z jakého důvodu?

Vždy odmítám vyrobit šperk dle obrázku. Nikdy bych nekopírovala jinou práci. Ve šperku z mé dílny musím být já a musí nést mé charakteristické znaky. Považovala bych takovou výrobu za ztrátu mého času. Naštěstí se to děje minimálně.

Lidovky.cz: Nosíte své vlastní šperky?

Ano, každý den.

Lidovky.cz: Šperkařství je poměrně manuálně náročná práce, jak odpočíváte?

Nejraději odpočívám, tedy pokud se tomu tak dá říct, se svým rok a půl starým synem. Šetřím si pro něj každou volnou minutu.

Lidovky.cz: Co jste četla v poslední době zajímavého?

Po pravdě teď každý den čtu dětské knížky a pohádky.