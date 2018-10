Nanovo a československý nábytek. Ikonické kousky se vrátí do výroby

Studio Nanovo vrací do interiérů nábytek a bytové doplňky, které ve druhé polovině 20. století stávaly v nejedné československé domácnosti. Daří se mu to renovací originálních kousků. Nyní se rozhodlo vrátit kvalitní design a užité umění bývalého Československa také do výroby.

Pilotním projektem se stala ikonická komoda podle návrhu Jiřího Jiroutka ze 60. let. Nově vyrobenou skříňku představilo studio na pražském Designbloku.



„Je to pro Nanovo zcela nová kapitola. Cítíme, že pomalu dospíváme a že se nám otevírají zcela nové obzory v propagaci československého designu. A nejlepší na tom je, že neopouštíme staré věci, ale naopak že ty nádherné kousky znovu začneme přivádět k životu,“ říkají zakladatelé Nanovo Adam Karásek a Jiří Mrázek.

Jiří Jiroutek Jiří Jiroutek (* 30. ledna 1928) do tohoto podniku nastoupil nedlouho po jeho vzniku. Komodu U-453 navrhl v roce 1958. O deset let později přijal nabídku pracovat ve Švédsku, kterou dostal přímo od majitele firmy IKEA Ingvara Kamprada. Domů se vrátil po 3,5 letech a nastoupil opět jako zaměstnanec Interiéru Praha, ovšem jako řadový prodavač. Teprve na popud Ingvara Kamprada při jeho další návštěvě Československa dostal místo v oddělení zahraničního obchodu, kde navrhoval nábytek.

Staré věci je zajímají, protože je baví příběhy za těmito věcmi schované. Příběh se pojí i s návratem československého nábytkového designu do výroby. Začal setkáním s příbuznou Jiřího Jiroutka, která v obchodě Nanovo obdivovala renovované skříňky tohoto designéra. To majitele Nanovo vedlo k přání osobně se potkat i s panem Jiroutkem a následně k myšlence začít nově vyrábět věci z české designové historie. Jako první se rozhodli vyrobit komodu U-453 s nadčasovými detaily právě podle návrhu Jiřího Jiroutka.



Skříňka s šuplíky v růžovo-černo-bílé barevné kombinaci byla součástí série sektorového nábytku, který v 60. a 70. letech vyráběl národní podnik Interiér Praha.