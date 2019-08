Navrhovat vinařství? To byl splněný sen, chválí si moravští architekti

Jako první Češi a Slováci si prestižní cenu Design Vanguard 2019 vysloužili za vizionářský způsob práce s architekturou a urbanismem. Zařadili se tak mezi „budoucí lídry architektury“, které porota časopisu vybírá z mladých architektonických firem po celém světě.

Lidovky.cz: Deset let poté, co jste založili vlastní architektonické studio sbíráte mezinárodní ceny a slavíte úspěch. Jaké to ale bylo na začátku?



Chybík: Na začátku to byl neuvěřitelný boj. Ateliér jsme založili v roce 2010, byli jsme v posledním ročníku brněnské Fakulty architektury a v Česku vrcholila ekonomická krize. Ta se architektů dotkla velmi citelně.

Krištof: Spousta ateliérů po celé Evropě propouštěla, nebo úplně zanikla a my jsme se rozhodli vsadit všechno na jednu kartu a zkusit naše vlastní studio otevřít. Byl to takový smělý pokus, zda jsme schopni nahlížet na naši profesi trošku z jiného pohledu, než tomu bylo zvykem, a uspět.

Lidovky.cz: Co považujete za svůj největší úspěch?

Chybík: Největší úspěch s odstupem je, že jsme přežili ten začátek a že tvoříme stále v tandemu.

Krištof: Dnes už máme velký tým 50 architektů a tři ateliéry. Od začátku ale tvoříme společně s Ondřejem a, i když se může zdát, že se musíme na věcech dohodnout a že to může být komplikace, ve výsledku je tento koncept velice efektivní.

Lidovky.cz: V současnosti dokončujete vinařství Lahofer uprostřed moravské krajiny, které otevře letos na podzim. V čem byla pro vás tato zakázka nejzajímavější?

Krištof: Pro nás jako mladé moravské architekty je navrhovat vinařství splněný sen. Zabývat se zasazením architektury do fenomenální moravské krajiny je mimořádně přitažlivé téma. Máme ten dům rádi celý. Jsou tam samozřejmě výrazné momenty v prostoru showroomu a na jeho střeše. Ale i výrobní haly jsou výsledkem intenzivní spolupráce investora, architekta a dodavatelů.

Lidovky.cz: Dostali jste někdy takovou pracovní zakázku - zadání, které nebylo možné splnit?

Chybík: U každého projektu se během jeho vzniku i následné realizace setkáváme s řadou protichůdných požadavků. Práce architekta je podobná dirigování orchestru. Pokud se Vám podaří najít kvalitní muzikanty a dobře se na koncert připravíte, z počátečního chaosu se vyloupne podmanivá melodie.

Jedním z netrpělivě očekávaných projektů Chybík+Krištof je vinařství Lahofer, jež má být otevřeno na jaře roku 2020.

Lidovky.cz: Co je pro vás při práci nejdůležitější a jak se domlouváte na společném cíli?

Chybík: : Nejdůležitější je komplexnost řešení. Když budu dál pokračovat v přirovnání s orchestrem, žádný z důležitých nástrojů nesmí chybět, nebo hrát falešně.

Krištof: Intenzivně pracujeme na tom, aby každý projekt, který nám přistane na stole, byl odpovědí na řadu témat, jež architekt musí brát v potaz. Měl by být šetrný k životnímu prostředí, měl by rozvíjet místo, navázat dialog s jeho historií, zahrnovat sociologické aspekty architektury a urbanismu, respektovat finanční možnosti investora a mnoho dalšího.

Lidovky.cz: Co je podle vás pro architekty nejdůležitější vlastnost?



Chybík: Architekt je do jisté míry kouzelník. Má schopnost ze zanedbaného nefunkčního domu či místa vytvořit atraktivní a funkční celek.

Krištof: Zároveň má obrovskou odpovědnost za to, aby na závěr vše do sebe zapadlo a výsledek fungoval desítky let.

Lidovky.cz: Máte nějaký sen, který byste si v budoucnu chtěli splnit?

Krištof: Poznávat svět díky našim projektům. Pokaždé když začínáme pracovat na novém projektu, snažíme se nastudovat co nejvíce možného o dané lokalitě, kultuře, klimatu… Musíme místo navštívit a pořádně jej prochodit.

Chybík: To je jedna z úžasných povah naší profese. Jsme neustále v pohybu a každý den objevíme něco nového. Do budoucna bychom v tomto rádi pokračovali.

Lidovky.cz: Dbáte na to, aby vaše stavby byly co nejekologičtější? A jak toho lze dosáhnout?



Chybík: Ekologie je dnes jedno z hlavních témat nejen ve stavebnictví. Naše domy se vždy snažíme navrhovat specificky pro danou lokalitu. Každé místo má jiné podmínky a jiné klima. To musí reflektovat i naše architektura.

Krištof: I tady v Česku jsou různá místa se specifickým potenciálem. Když navrhujeme ředitelství Lesů ČR v lese, dům vypadá úplně jinak než kancelářská budova na Václaváku.