Nechápu, že se boty vyrábí s ohledem na trendy, ne na ortopedickou kvalitu, říká designérka

Lidovky.cz: Říkáte, že díky svému muži děláte to, co vás baví a jste šťastná. Jak to spolu souvisí?

Velmi. Právě problémy s chodidly, které prožíval můj manžel byl jeden z důvodu, proč jsem se začala zaměřovat na zdravé obouvání, když jsem svou značku zakládala.

Lidovky.cz: Když se nad tím člověk zamyslí, je vlastně divné, že se vyrábí boty, které lidem nohy ničí. Jak jste začínala vy?

Ano, je to strašně. Zrychlením průmyslové výroby se často ustoupilo od kvalitního provedení, materiálů a neklade se tolik důraz na zdraví, jako na trendy. Nejdříve jsem studovala střední uměleckou školu textilních řemesel v Praze a poté na západočeské univerzitě v Plzni na univerzitě Ladislava Sutnara. Už během studia jsem působila jako hlavní designér pro českou značku Snaha a mohla tak spolupracovat s předními českými návrháři v rámci Mercedes - Benz Prague fashion weeku. Dlouho jsem váhala, jestli a jak začít vlastní značku. Chtěla jsem, aby měla hlubší význam, a tak jsem začala studovat a stala se postupně členkou české podiatrické společnosti. V roce 2018 jsem založila značku Sabina Rich (podle mého rodného příjmení - Boháčová) a začala jsem se věnovat zdravému obouvání.

Lidovky.cz: Dneska máte v portfoliu značky botasky, lodičky s podporou klenby, které jste představila Mercedes-Benz Prague Fashion Week a dětské boty. Je složitější vyrobit dětské boty tak, aby chodilo „nepoškodily“? )

Vlastně kupodivu ani ne (smích). V nové kolekci dětských capáčků a bot pro začínající chodce jsem se totiž zaměřila na minimalismus a barefoot, který v začátcích napomáhá přirozenému vývoji chodidla. Od tří let je ale zapotřebí už přihlížet na individuální diagnózu a terén po kterém se dítě pohybuje.

Lidovky.cz: Kde jste se naučila boty šít a vědět, co je pro výrobu těch ortopedických nejdůležitější?

Mé ševcovské dovednosti jsou kombinací studia, ševcovské praxe u Tomáše Hrdličky (Botovna) , práce ve Snaze a mého dlouhodobého vývoje. Prošla jsem si několika kurzy, velkým samostudiem, jsem součástí české podiatrické společnosti a neustále se dál vzdělávám.

Lidovky.cz: Dbáte i na podrážky, z čeho je vyrábíte a proč jsou unikátní?

Všechny naše podešve si nechávám vyrábět na míru. Na naše ortopedické tenisky z pěny, která tlumí nárazy o tvrdý povrch a u barefoot botiček zase záleží na pružnosti, ohebnosti a také na vzoru, který pomáhá rovnoměrněji rozvést váhu po celém chodidle.

Lidovky.cz: Další z předností vašich bot je i ortopedická stélka a míru - jak to tedy funguje, když si u vás někdo chce koupit boty?

Vše začíná u objednávky. V momentě, kdy je vše připraveno je potřeba si dopředu domluvit termín a pak už celý proces zabere přibližně hodinku. Projdu si se zákazníkem jeho individuální diagnózu, jak s vadami zacházet a jak s chodidly cvičit. Poté se pustíme do výroby samostatných stélek na speciálních vacích, kde vidíme třeba i to, jak noha na stélku reaguje. Po dokončení stélek si je zákazník může rovnou vložit do bot a odejít v nich.

Lidovky.cz: S jakými vadami se u chodidel nejčastěji setkáváte a co lidi nejvíce podle vašeho pozorování trápí?

Myslím si, že lidi ve výsledku nejvíce trápí, že nevědí vlastní diagnózu. O zdraví chodidel se stále příliš nemluví a pro lidi není moc jednoduchých možnosti , jak svoji diagnózu zjistit. Nejčastěji se asi kupodivu potkávám s halluxy (vbočeným palcem), také spadlo příčnou klenbou nebo vbočenými kotníky.

Lidovky.cz: Boty vyrábíte z recyklovaných plastů. Kde je získáváte? A jak složitý je takový proces?

My je neziskaváme nepřímo, ale od jedné brněnské pletenařské firmy, se kterou už delší dobu nadšeně spolupracujeme. Ta už poté pracuje s recyklovaný vláknem a vyrábí nám pletené vrchy na míru.

Lidovky.cz: Zatímco mnoho lidí se přesouvá s prodejem do online prostoru, vy jste otevřela loni kamennou prodejnu? Je pro vás vlastní prostor důležitý?

Lidovky.cz: Vyrábíte i boty pro děti. Co je podle vás u koupě prvních bot nejdůležitější?

Aby správně seděly! Proto upravujeme vše i na míru. První dětské boty by měly mít tenkou podešev, pružný materiál a variabilní polohovatelné zapínání. Velmi důležité je nožičku správně naměřit a nezapomenout přidat přibližně centimetrový nadměrek. Je to docela věda, a proto pomáháme s výběrem a naměření na prodejně.

Lidovky.cz: Boty pro děti jste pojmenovala capáčky. Jaké vlastnosti mají?

Všechny výše zmíněné a proto děťátko nijak neomezují v pohybu a slouží jako druhá kůže. Také se dá při objednání vybrat capáček s podešví nebo bez. Dle toho jestli už dítě chodí, podešev by se neměla dávat dříve než po cca 2 měsících samostatné chůze.

Designérka Sabina Sládková

Lidovky.cz: Vnímáte, že je o zdravou dětskou obuv zájem, nebo je lidé teprve objevují?

Musím říct, že nás velký zájem až překvapil, ale dělá nám to velkou radost! Celá kolekce vznikala jako první boty pro mého syna Sebastiána, po kterém se i jeden z modelů jmenuje. Teprve až po několikaletém páru jsem si uvědomila, že se o ně chci podělit se světem.

Lidovky.cz: Dnes už se často mluví o barefootových botách, ty mají ale oproti těm vašim širokou přední část. Vaše boty ji mají mnohem užší? Nevadí to chodidlům?

To možná může vypadat na první dobrou z fotek našich tenisek. Na živo je pak vidět, že špička není tak úzká a má ve předu velký nadměrek. Capáčky jsou pak ještě o něco širší a prostornější.

Lidovky.cz: Kdy je vlastně nejlepší čas dítěti pořídit jeho první botičky?

To je velmi individuální. Nejlepší je botičky vybírat když dítě začíná chodit, ale hodí se i pro děti, které ještě nechodí a často lezou venku po zemi. Na doma když je chladno od podlahy nebo kvůli zimě do kočárku. Stačí vybrat model bez podešve (podrážky).

Lidovky.cz: Co plánujete dalšího?

Plánujeme toho opravdu hodně. Teď jsme spustili nové barefoot bačkůrky a připravujeme novou podzimní kolekci pro dospělé.