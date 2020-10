Největší módní faux pas? Když někdo není soudný a oblékne se nevhodně ke své postavě, říká mladý návrhář

Pracuje jako návrhář pro českou značku Pietro Filipi, zároveň je ale i ilustrátorem a produktovým designérem. A rád tyto obory kombinuje. Jak podle něj ovlivnil koronavirus módu? „Myslím si, že po cestovním ruchu a zdravotnictví prakticky nejvíce. Především se domnívám, že současná situace poznamenává malosériový design a luxusní módu,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Studoval jste na pražské UMPRUM módní tvorbu a absolvoval stáž v Itálii. V čem pro vás bylo vycestování nejpřínosnější?

Šlo především o to, vycestovat na delší dobu a aktivně se zapojit do oboru v jiném prostředí, konkrétně tedy v Miláně. Pochopil jsem, na jaké úrovni je jejich umělecký vysokoškolský systém, jaké jsou možnosti ihned po studiu, jak si stojím já v širší konkurenci. Poznal jsem také místní kolorit a zvyky, což je vždy zajímavé.

Lidovky.cz: O Italech je známo, že se oblékat umějí. Co podle vás chybí Čechům? Proč ty samé přešlapy?

Často tuto otázku dostávám a sám nevím. Domnívám se, že to souvisí s mentalitou, prioritami a tím, co je v každém z nás z historického hlediska zakořeněné. V Itálii se tisíce let vyvíjí umění, design a estetika. Jak v architektuře, designu tak i v módě. Mám pocit, že to každý z nich přirozeně ví. Navíc jsou to požitkáři a rádi se obklopují hezkými věcmi. Češi takoví nejsou, mají jiné hodnoty. Daleko více se investuje do majetku - nemovitosti, auta…

Lidovky.cz: Co považujete za nejhorší módní faux pas?

Jsem dost benevolentní člověk, ale pokud bych to měl vzít globálně, tak asi když někdo není soudný a oblékne se nevhodně ke své postavě - ostatní pak vidí, co by neměli. A nerad také vidím vysokoškolské slečny na podpadcích, podlamující se pod tíhou velkého batohu.

Lidovky.cz: Nejste pouze návrhář, ale také ilustrátor a produktový designér. Kterou z těch profesí máte nejraději?

Mě právě baví kombinace těchto oborů, kterým se věnuji od dob studia na UMPRUM. Donutilo mě to originálně přemýšlet nad věcmi kolem sebe. Srdcovkou ale zůstává ilustrace či kresba. Tou začíná každý projekt, nemá prakticky žádné mantinely a snese nejvíce možností.

Lidovky.cz: Když navrhujete novou kolekci, co je pro vás nejdůležitější? A zaměřujete se více na materiály či střihy?

Na začátku zachytím jakýsi specifický dojem, který chci z kolekce či projektu mít. Snažím se ho následovat a co možná nejvíce ho přenést do reality. Hned se pak zaměřím na barvy a jejich kombinace. Jsem dost vizuální člověk a emoce z barev či vzorů je pro mě důležitá.

Lidovky.cz: Jak podle vás módní průmysl ovlivnila pandemie koronaviru?

Velmi. Myslím si, že po cestovním ruchu a zdravotnictví prakticky nejvíce. Především se domnívám, že současná situace poznamenává malosériový design a luxusní módu. Pro zákazníky jde o investiční nebo nadstavbový sektor, kterého se vzdávají všichni jako první. Naopak sportovní či funkční oblečení podle mě, zatím, nedostalo takový zásah.

Lidovky.cz: A dotkla se i vás osobně?

Určitě ano, ale ne v takové míře jako se dotkla některých mých kolegů či jiných značek a firem. Díky tomu, že nejsem závislý jen sám na sobě a pracuji projektově i pro studia či firmy jako je Pietro Filipi. Realita se ale projeví až po delší době. Uvidíme.

Lidovky.cz: Vypadá to, že s klasickými kolekcemi, na které jsme byli zvyklí, se pokračovat nebude. Co je ale vystřídá?

Bude těžké se vracet k “normálu”, na který jsme byli zvyklí a to v plném rozsahu. Určitě se podoba tohoto globálně velmi výdělečného byznysu změní. Dopad na ekologii a uvědomění si této problematiky je už spíše samozřejmostí, důležité ale bude v jakou podobu se celé odvětví transformuje. Bude záležet na lidech, co budou ochotni přijmout a obětovat. Sezonnost, předimenzovaná možnost výběru sortimentu či extra rychlá masová produkce se promění určitě jako první.

Lidovky.cz: V současnosti pracujete pro českou firmu Pietro Filipi spolu s Monikou Drápalovou. Co jste se od ní naučil nejzajímavějšího?

Často se tak trochu popichujeme, že já stojím více na straně systému a řádu, Monika zase na straně improvizace a náhody. Oba víme, že je potřeba od každého trochu. Vždy se od ostatních naučím spíše to, uvědomit si co je má silná stránka a v čem mám možnost se zlepšit.

Lidovky.cz: Co nejraději nosíte vy?

Nejraději asi světlé sportovní oblečení. Mám rád pohodlí a rád žiju aktivně.

Když ale nastane situace, kdy se to nehodí, tak se přikláním spíše k jednoduchým a klasickým kusům - pukové kalhoty, bílý T-shirt. Nejsem moc typ na módní výstřelky.