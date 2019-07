Největší problém? Nahrazování přirozených látek umělými, říká výrobce přírodní kosmetiky

Původně chtěl Vladimír Pažitka vytvořit běžnou konopnou kosmetiku a chtěl rozšířit povědomí o léčivých účincích konopí. Pak ale potkal Adel Voráčkovou a vznikla zcela přírodní a léčivá kosmetika, která vzniká v Plzni. „Na samotné výrobě se podílíme my dva. Je ale spousty dalších věcí, které jsou k chodu firmy potřeba. S těmi nám pomáhá několik kamarádů a známých,“ říkají v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Máte nějaké zkušenosti s kožními problémy?

V.P.: Osobně kožními problémy ani jeden netrpíme, ale spousty lidí kolem nás takové štěstí bohužel nemají, ať už se jedná o blízké nebo širokou veřejnost. Musím však podotknout, že takovou pleť jako mám nyní (po postupném a zcela úplném přechodu k čistě přírodním produktům) jsem dříve rozhodně neměla.

Lidovky.cz: Jak jste kosmetické výrobky vyvíjely a na kom je testovaly?

A.V.: Vývoj probíhal na základě dlouholetých zkušeností týkajících se přírodních složek, rostlin, bylinek, olejů, zpracování, využití a blahodárných účinků konopí... Původní myšlenkou je vždy určitý typ produktu, poté druhy složek, které bych ráda použila a s tím spojené shánění... Zda jsou vůbec na trhu v té nejvyšší možné kvalitě dostupné, včetně všech potřebných dokumentacím, které se pak musí dokládat při uvádění kosmetického produktu na trh. Následuje delší proces spojování složek a určování obsahu množství a úkony s tím spojené. Celou tu dobu ale zažívám nepopsatelný vnitřní pocit štěstí, nadšení a jistoty, že výsledný produkt bude zkrátka úžasný. Vše musí být naprosto vychytané, vyladěné a bezchybné, nic jiného by mi svědomí a má disciplína na trh uvést nedovolila.

Testování probíhalo na dobrovolných jedincích s různými druhy citlivosti pokožky, kožních onemocnění, ale i velmi zkušených odbornících v oblasti dermatologie nebo kosmetologie. Před uvedením do prodeje ještě předchází přísné zkoušení každé obsažené složky i celého přípravku na Státním zdravotnickém ústavu, kde se provádí i testy potencionálních alergenů, různé fyzikální a mikrobiologické zkoušky apod. Naše výrobky nejsou NIKDY testovány na zvířatech.

Lidovky.cz: Kůže je největším orgánem těla, kosmetika z drogérií často obsahuje parabeny a silikony. Jak tyto složky pokožce ubližují?

A.V.: Přesně tak a navíc naše tělo absorbuje až 60 % všeho, co na sebe namažeme nebo čím se umyjeme. Množství látek se tak v těle násobí s každým dalším produktem, který denně používáme.

Parabeny sice mají chránit před bakteriemi, plísněmi, kvasinkami a prodlužovat trvanlivost výrobků. Jedná se však o silný alergen, který může i v minimálním množství vyvolat u citlivějších jedinců kožní záněty a alergie. Vědecké výzkumy navíc prokazují, že se hromadí v mízních uzlinách a ovlivňují hormonální hladinu v těle...

Silikony pleti nepřináší pleti vůbec nic. Krátkodobým efektem mohou „naoko“ vyhlazovat povrch pokožky nebo vlasů a můžete mít pocit, že se snadněji rozmazávají. Dlouhodobé pozitivní účinky od nich však rozhodně nečekejte. Navíc mají negativní vliv na životní prostředí a kvalitu vody, protože nejsou biologicky odbouratelné a hromadí se v přírodě, jak během výroby, tak během běžného používání. Tyto dvě látky jsou však pouhou „jehlou v kupce sena“ celé řady dalších běžně používaných složek v dostupných kosmetických přípravcích.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodli založit si vlastní značku a postavit ji právě na účinném výtažku z konopí?

V.P.: Po dlouhodobém studiu efektivních účinků látek obsažených v konopí a zcela jasně viditelných výsledcích jsem začal přemýšlet, jak by se s touto rostlinou dalo pracovat a co z ní vytvořit vzhledem k jejímu obrovskému potenciálu... Začal jsem tedy přemýšlet, jak tento potenciál využít a vytvořit něco prospěšného. Došel jsem k názoru, že konopné výtažky bude nejlepší využít v péči o problematickou pokožku (dříve jsem měl na vlastní oči možnost vidět, jak tyto látky opravdu zázračně fungují), jelikož kožních onemocnění v současné hektické době plné stresu neustále přibývá a toto byl důvod, proč vnikl Cannor. Rád bych, aby o účincích této rostliny věděla široká veřejnost a nebyla považována za pouhou „drogu“.

Lidovky.cz: S jakými jinými surovinami pracujete?

V.P.: Kromě konopných výtažků pracujeme s řadou rostlinných za studena lisovaných panenských olejů. Jako je například: arganový, mandlový, nopný (od českého farmáře), olej z granátových jablek, rakytníkový, šípkový, jojobový a mnoho dalších. Dále využíváme regenerační vlastnosti bambuckého másla, kokosového oleje a včelího vosku.

Lidovky.cz: Kde suroviny (především cannabidiol) na výrobu kosmetiky kupujete? A kde kosmetika vzniká?

A.V.: Veškeré suroviny využíváme v co nejčistější a nejpřirozenější možné formě (BIO kvalitě), proto se snažíme je získávat přímo od zdroje (farmářů), popřípadě i z našich vlastních. Arganový a mandlový olej si sami dovážíme z malé lisovny v Maroku. Konopný olej od českého farmáře a zpracovatele. Rostliny konopí si sami pěstujeme na vlastním poli. Zbytek surovin získáváme od jednoho prověřeného českého dodavatele. Cannabidiol pro nás připravuje partnerská společnost rovněž v Česku. Kosmetika vzniká od vstupních surovin až po finální produkt v naší laboratoři a výrobně v Plzni.

Lidovky.cz: Prodáváte oleje, masti, ale i sůl do koupele. S čím slavíte největší úspěch?

A.V.: Největší úspěch slavíme s produkty obsahujícímí cannabidiol (CBD) - Vysoce regenerační mast a Zázračný pleťový elixír. Díky vysokému obsahu CBD spojeného s ostatními přírodními látkami jsou tyto dva produkty velice účinné a svým složením i zcela jedinečnými na trhu.

Lidovky.cz: Živí vás výroba kosmetiky?

A.V.: Ano. I přesto, že jsme na trhu velmi krátce se značka těší rostoucí popularitě mezi obchodníky i veřejností. Srdečně si vážíme toho, že je náš dynamický a lidský přístup spokojenými klienty oceněn.

Lidovky.cz: Podílíte se na výrobě pouze dva, nebo vám někdo pomáhá?

A.V.: Na samotné výrobě se podílíme my dva. Je ale spousty dalších věcí, které jsou k chodu firmy potřeba. S těmi nám pomáhá několik kamarádů a známých. Zářným příkladem je kamarádka, která Cannor milovala ještě předtím, než zjistila, že za ním stojíme my... Vysoce regenerační mast s CBD jí pomohla od ekzému na rukou a v současné době se podílí na tvorbě obsahu blogu a sociálních médií.

Lidovky.cz: Zajímáte se o životní prostředí. Co myslíte, že je hlavním problémem současného světa?

A.V.: V jedné knize jsem četla krásnou větu: „Buďte změnou, kterou chcete vidět ve světě.“ A tím se také řídím. Kdybych se měla starat o to, co dělají ostatní podle mého názoru špatně, zbláznila bych se z toho... Nechci, aby to vyznělo nějak sobecky, ale spíše se soustředím na zlepšování sebe sama, svého okolí, událostí, abych mohla být příkladem a mohla pomáhat tam, kde jsou tomu otevření. Není uměním dělat z „ochrany životního prostředí“ marketingový tah nebo byznys, když v mnohých zemích jste rádi, že si můžete umýt ruce jarem pod tekoucí vodou (pokud je to zrovna vůbec dostupné) nebo se napít z plastové lahve. Tam, kde lidé nemají takové možnosti jako my rozhodně neřeší eko a bio mýdla, ani zero waste a podobné „trendy“. Oni sami žádný zbytečný odpad nevytváří, vystačí si s málem a lokální produkcí, „eko a bio“ je pro ně zcela přirozené. Zamysleme se nad tím, kdo má podíl na znečišťování oceánů, přírody, vzduchu? Nechci tomu říkat nějaký návrat ke kořenům, ale co se takhle obejít co nejvíce bez zbytečných náhražek, lákadel, produktů a svými vydělanými penězi podporovat rozvoj určité firmy, s jejíž filozofií vnitřně souhlasíme, tím, že si od ní koupíme vyráběné výrobky...? Ať už se to týká jídla, oblečení nebo našeho aktuálního tématu kosmetiky.

V.P.: Připojuji se ke kolegyni a rád bych ještě dodal, že podle mého názoru jedním z hlavních problémů současného světa a s tím spojených civilizačních chorob je obecně nahrazování přirozených látek umělými, tedy pro člověka zcela nepřirozenými... Proto jdeme opačným směrem a v běžném životě používáme základní, co nejpřirozenější zdroje, které jsou však velmi efektivní. Tato přesvědčení přenášíme do kosmetiky, kde jsou receptury vysoce kvalitní, jednoduché, přesto maximálně účinné.