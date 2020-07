„Nejvíc mě baví věci s každodenním využitím,“ říká elitní designér Petr Novague

PRAHA Nejúspěšnější český designér Petr Novague má na svém kontě desítky dokončených produktů, stovky celosvětových ocenění, a hlavně jedenáct prestižních Red Dot Awards. Ani „na vrcholu“ kariéry se ale nehodlá zastavit i přes ne úplně ideální podmínky v České republice. „Oproti světu tady chybí podpora státu,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Pracujete jako sólový designér. Není ve vašem byznysu běžnější, že se pracuje v týmech? Vám se pracuje lépe samostatně?

Design jako profese se dělí na několik kategorií, na designery jednotlivce a na designérské týmy, jak správně říkáte, ale hlavně se dělí na designery a designérské týmy inhouse a exteriérové. Čím dál více firem je úspěšnějších a zařizují si vlastní interní vývoj a design. Ještě do nedávna v ČR měli vlastní inhouse tým pouze Škoda Auto a Tescoma. Externí dodávky designu jsou samozřejmě výrazně levnější a pružněji si můžete dodavatele měnit. Na druhé straně je dnes po designu větší poptávka a samostatní designeři začínají být velmi vytížení.

Jste nejúspěšnější sólový designér v Česku. Dokážete pojmenovat to, čím převyšujete ostatní?

Já bych označil za úspěšné především produkty, které jsem navrhoval. Řada z nich láme prodejní rekordy, nebo jsou mediálně úspěšné a přináší firmám potřebnou publicitu. Klíčová je podle mě srozumitelnost a zapamatovatelnost každého výrobku. Mám vyzkoušeno, že i když se někomu můj výrobek nelíbí, tak si ho pamatuje. Nejlépe to bylo vidět při představení malosériového auta R200, které budilo emoce neuvěřitelným způsobem a dodnes po mnoha letech se o něm objevují články.

Co vám naopak chybí proti světové konkurenci? Můžete na sobě nějakým způsobem pracovat a zlepšovat se? Případně jakým způsobem.

Považuji se na evropského designéra, ale nejraději pracuji pro české značky. Určitě chybí proti světu podpora státu, který se vůbec nezajímá o finalizanty vlastních výrobků, natož o design. Poslední dobou dochází k různým proklamacím průmyslu 4.0 ale všichni víme, že by pro začátek stačilo, kdyby se na celém území naší země zavedl telefonní signál. A pro design je nutné, aby bylo pro firmy motivující, stejně jako ve světě mít možnost určitých výhod v daňovém systému, když inovují a investují do designu.

Češi jsou obecně známí jako konzervativní národ, který nechce velké změny. Mají vaše výtvory větší úspěch u nás nebo v zahraničí?

Ano jsme velmi konzervativní. Zohledňuji to velmi při samotném navrhování, ale stále se snažím dostat do výrobku nějakou inovaci. Velký úspěch mají z mých designů především produkty, které jsou také cenově dostupné.

Jednu z mnoha cen Red Dot jste získal ve spolupráci s českou firmou Sapeli. Je to mimořádné získat cenu s „relativně běžnou“ českou firmou, kterou využívají tisíce lidí u nás?

Pro Sapeli jsem se stal hlavním designerem před několika lety a velmi si toho považuji především proto, že se jedná o jedničku na trhu ve svém oboru, a přesto nijak nezamrzli ale stále inovují a investují do designu. To, co se podařilo vyvinou za dva roky v této firmě považuji za naprostou revoluci. Vyvinuli jsme výrobek, který mění filozofii, jak se otevírají dveře. Produkt je v prvních letech určen pro opravdu náročné zákazníky, ale postupem času vnikne kolekce pro širší publikum. Získali jsme za tyto dveře asi všechny myslitelné světlové ceny za design. A také zmíněný reddot, můj myslím jedenáctý, z toho jsem měl velkou radost.

Šlo o design dveří bez kliky. Baví vás vymýšlet víc tyhle „funkční“ věci s každodenním využitím viz. třeba speciální kartáček a další?

Ano velmi. Považuji to zároveň za nejtěžší, ale baví mě to vlastně ze všech témat nejvíc.

Ukázka designu Petra Novague - kolo Favorit

Kdo je váš typický klient? Je to právě třeba společnost typu Sapeli nebo jsou to nějaké menší společnosti?



Není to koncový zákazník, toho znám jen z kolonky s označením cílová skupina, ten kdo si mě objednává je vždy producent nějakého výrobku. Je to výrobce nebo značka. Sapeli patří společně se Spokarem k těm významným.

Preferujete spolupráci se zahraniční nebo českou firmou? Mají třeba české společnosti nějaké „zlozvyky“ nebo se v něčem obecně chovají jinak než zahraniční firmy?

Nedělám v tom rozdíly. V současné době spolupracuji s jednou švýcarskou firmou a řekl bych, že kromě vzdáleností, které je třeba absolvovat se spolupráce neliší. Dnes se všichni koncentrují na profesionální výstup a eliminaci chyb.