Neškrtit, nekousat, neškrábat. Na trh konečně přišly pohodlné punčocháče

V době, kdy lidstvo létá do vesmíru, se výrobek jako pohodlné silonky může zdát samozřejmostí. Jak nesnadný ale může být nákup ideálních punčoch, dokáže pochopit jen ten, kdo již svůj vysněný model někdy hledal. Tedy takový, co by neškrábal, nezařezával se do břicha a nebyl příčinou té strašlivé chuti se vysvléct. Značka Heist ale vytvořila z trpěné součásti šatníků konečně nositelné prádlo.

Je to legendární filmová scéna z roku 1991. Dívku z ulice a hlavní hrdinku snímku Kudrnatá holka strčí do vany, umyjí a oblečou do sukně s bílými punčoškami. Sue ale nadšená není. Prohlásí, že se cítí „jako idiot“ a že oslnivě bílé punčochy nedělají parádu, ale festovně koušou. Její následné padnutí na zem a útrpné drbání se stalo hitem a dostalo se i do internetových giphů. Sue jsme totiž my všechny – i téměř třicet let od premiéry této americké komedie.



Malá firma Heist se ale před třemi lety rozhodla tolerované silonky změnit od základu. A možná to bude pro někoho překvapení, ale nebyla to žena, kdo se rozhodl vstoupit s touto geniální myšlenkou do byznysu se spodním prádlem. Před pár lety totiž Edzard van der Wyck, tehdy zaměstnaný ve filmové produkci, navštívil se svou manželkou obchod s punčochami. A právě tam zjistil, že namísto elegantní součásti garderoby jde spíš o neoblíbený výrobek.



„Byl jsem zrovna se svou ženou ve Vídni, když si roztrhla punčocháče a zatáhla mě do obchodu, kde se prodávaly údajně nejkvalitnější punčochy na trhu,“ zavzpomínal Edzard pro britský magazín Vogue. „Byl jsem překvapen, co může být považováno za luxusní zboží. Vše na tom místě bylo tak unavené – od obrázků po výrobek zabalený v celofánu.“ Když se prý zeptal své ženy na kvalitu punčoch, její první reakce byla: „Docela dobrá.“ Po chvíli ale přišla s celým seznamem potíží – nepohodlný pas, materiál, který na kůži svědí, nebo švy, co se zařezávají do těla. „Nemohl jsem uvěřit, že tak základní součást ženského šatníku je něco, co se jen trpí,“ vzpomíná dnes Edzard van der Wyck.

Ustrnutí v 80. letech

Po návratu domů se Edzard pustil do průzkumu mezi téměř sedmdesáti kamarádkami a známými, v rámci nějž si potvrdil nejčastější nedostatky běžných punčoch – kousavý materiál, škrcení v pase a škrábání. Rozhodl se proto, že z trpěného kusu oblečení, který se vývojově zasekl někde v 80. letech, vytvoří něco, co budou ženy nosit s nadšením. Dnes, po třech letech na trhu, vyrábí Heist až 60 tisíc punčoch za měsíc a oblékají je i zákaznice slavných jmen – vévodkyně ze Sussexu Meghan či módní influencerka Leandra Medine Cohen.

Tým firmy Heist totiž nejprve odstranil nehezké švy a klíny, které jsou běžně k vidění na špičkách či patách punčoch. Šev je u jejich silonek jednoduše umístěn pod chodidlem. Opatřeny jsou navíc komfortním pasem, který díky velké pružnosti snadno pojme i rostoucí těhotenské bříško. K jeho vytvoření se výrobce inspiroval legínami na jógu a vyrobil jej hned ve dvou variantách – nižší dovoluje pohodlné sezení, vyšší zase jemně obepíná břicho.

Kvalitní vlákno pak zajišťuje, že punčochy nedráždí kůži. Až 5000 nylonových spirál, což je desetkrát víc, než je v průmyslové výrobě punčoch běžné, je omotáno kolem elastanu. Pletací stroje jsou navíc zpomaleny tak, aby pracovaly na 400 otáčkách za minutu, a bylo tedy zajištěno rovnoměrné pokrytí vláken. Vznikla tak velmi jemná příze, která je příjemná na dotek a samozřejmě i při celodenním pracovním shonu.

A hlavně: model s leskem v nabídce tohoto britského výrobce skutečně nehledejte. Namísto toho nabízí paletu jedenácti barev – od přirozeně pudrových přes hnědé až po temně černou. A kvůli urgentní poptávce na sociálních sítích značka nedávno vyrobila punčochy i v tmavě modré barvě.

Ukažte strie

Punčochy vyrábí Heist v malém městečku Castel Goffredo, které se nachází mezi kopci v severní Itálii a výroba textilií v něm probíhá již od středověku. Do sortimentu britské značky ale kromě silonek patří i černé punčochové ponožky, které si Britové nechávají vyrábět v milánské fabrice. Pestrobarevné lemy ve veselých barvách drží pevně nad kotníkem, nesklouzávají ani neškrtí.

Kromě revolučního materiálu je Heist pokrokový i ve svých kampaních. Dámské prádlo totiž prezentuje se vším všudy, tedy se skutečnými tvary a vším, co se lidskému tělu v životě přihodí – s mateřskými znaménky i striemi. Kromě cvičitelek jógy a zkušených tanečnic, na nichž demonstruje flexibilitu silonek, tak v punčochách za 20 liber ukazuje i běžné ženy, jejichž křivek ani kůže se nedotkl Photoshop.

Na podzim otevřel Heist vlastní butik v londýnské čtvrti Covent Garden a s výrobou pohodlného prádla rozhodně nekončí. Nyní firma připravuje vlastní kolekci stahovacích – či spíše tvarujících – punčoch.