Než jsem vyrobil kvalitní židli, mnohokrát jsem z ní spadl, říká designér nábytku Václav Herka

Rozhovor

Pokud do interiéru hledáte masivní dřevěné židle z České republiky, zkuste zabrousit do nabídky rodinné nábytkářské firmy Wuders. Ta nyní rozšiřuje sortiment o dva kousky určené právě k sezení. O tom, jak technologicky náročná je výroba židlí a co na to říká český trh, jsme se zeptali designéra Václava Herky, který pracuje se svými bratry, tatínkem a maminkou v rodinné firmě v Hodoníně. Bratr Jan Herka nám pak přiblížil, jak firmu ovlivnila nedávná přírodní katastrofa na jižní Moravě.