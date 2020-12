Nová doba. Covid navždy změnil budoucnost módního průmyslu

Pandemie koronaviru zasáhla všechny oblasti našeho života – módní byznys nevyjímaje. Sestavili jsme přehled nejdůležitějších událostí první poloviny letošního roku, které nejspíš navždy změní budoucnost módního průmyslu.

Módní domy jako Chanel, Louis Vuitton či Hermes přežily mnoho krizí. Krach na newyorské burze, druhou světovou válku i globální ekonomickou krizi z let 2008/2009. Právě během ní zažily luxusní značky propad o osm procent, na rozdíl od pětiprocentního pádu zbytku ekonomiky, a to z jednoho prostého důvodu: luxus byl první věcí, již se zákazníci rozhodli oželet. Jak se však ekonomika začala vracet do formy, i drahé značky posílily a ve finále byly silnější než kdy dříve.