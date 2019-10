Objets nomades. Luis Vuitton představuje novou kolekci nábytku

Už od roku 2012 představuje značka Louis Vuitton kolekci nábytku a dalších objektů, které jsou inspirovány cestováním i historií značky, Objets Nomades. Výjimkou není ani letošní rok.

Objets Nomades je kolekce nábytku a doplňků do domu, kterou francouzská značka Louis Vuitton uvedla poprvé v roce 2012. Každoročně do ní přibývají nové objekty – v roce 2019 kolekce čítá už čtyřicet pět kusů, které jsou experimentální, dokonale vypracované, krásné na pohled a některé z nich navazují na dlouholetou tradici domu, založeného ve Francii v roce 1854.



Některé z artefaktů vzdávají hold objektům, které byly v minulosti vytvořeny na speciální objednávku. Jde například o známý kufr-postel (tedy skládací lůžko, jež lze zabalit do speciálně upraveného kufru), jenž byl vyroben v roce 1874 pro francouzského objevitele Pierra Savorgnana de Brazza. Francouzského designéra Gwenaëla Nicolase, jenž založil své studio v japonském Tokiu, inspiroval – spolu s kufrem Ernesta Hemingwaye – k vytvoření skládacího lůžka Ernest, minimalistického dubového lehátka potaženého kůží a plátnem.

Kolekce Objets Nomades byla v minulosti vystavena v rámci prestižní akce Art Miami a tvoří ji působivé předměty, které v sobě mísí jak ikonické prvky z práce rozličných světových designérů, tak estetiku Louis Vuitton. I když si většina lidí spojí s francouzskou značkou hlavně slavné plátno, její řemeslníci dokážou skvěle pracovat i s velmi kvalitní kůží. A právě kůže je to, co spojuje všechny předměty z nomádské kolekce. Příkladem může být modulární pohovka Bomboca (nazvaná po brazilském cukrátku) bratrů Campanů, rodáků ze Sao Paula, kde v roce 1983 založili své studio. Jejich tvorba se vyznačuje prací s různými moduly, a pro Objets Nomades tak vytvořili osm polštářů z kůže či látky, které jsou umístěny v podstavci připomínajícím mořskou mušli a potaženém modrou kůží.

Nováčci

Letos byly nové přírůstky do kolekce Objets Nomades představeny během milánského týdne designu v Palazzo Serbelloni. A prestižního projektu se zúčastnili i noví designéři. Byl to například ateliér Zanellato/Bortotto. „Navrhnout objekt pro kolekci Louis Vuitton Objets Nomades pro nás znamenalo hlavně to, že jsme mohli naše kreativní myšlenky zkombinovat se savoir-faire a hodnotami značky Louis Vuitton. Například jsme mohli pracovat se skvělými kůžemi,“ řekli designéři Giorgia Zanellato a Daniele Bortotto, kteří se potkali při studiích designu ve švýcarském Lausanne a své studio založili v Itálii v roce 2013.

Pro svůj objekt Mandala se inspirovali životem domorodců na Sibiři a v Mongolsku, kteří na svých cestách žijí v jurtách. Mandala je zástěnou, jež majitelům dopřeje dostatek soukromí. Tvoří ji tři kovové kruhy, na nichž je natažena kůže se vzorem. Ten je inspirován slavnou květinou ze vzoru Louis Vuitton Monogram, a jak už název napovídá, také krásou exotických mandal. Barvy mandaly – šedá, růžová a tmavě modrá – pak připomínají romantický východ slunce nad benátskou lagunou.

Letos poprvé se kromě studia Zanellato/Bortotto projektu Objets Nomades účastnil také Ateliér Biagetti – do kolekce přispěl stolem se skleněnou deskou Anemona, který je poctou Jadranu poblíž Ravenny, kde se designér Alberto Biagetti a umělkyně Laura Baldassari narodili, a také vlnícím se kostýmům na jevišti La Scaly v Miláně, kde oba umělci pracují a žijí. Ke stolu může zasednout až dvanáct lidí a jeho zvlněný podstavec je potažen béžovou a uvnitř tmavě modrou kůží.



Stálice

Nicméně letos představili své nové nomádské objekty také designéři, kteří už na Objets Nomades pracovali v minulosti. Jsou jimi například zmínění bratři Campanové: vytvořili zářivě žlutou sedačku Bulbo. Tvarem připomíná exotickou květinu, jejíž okvětní lístky jsou lemovány kůží, na vnitřek, kam se pohodlně vejdou dva lidé, je pak použit jemný textil.

Fernando a Humberto Campanové už dříve vytvořili pro Objets Nomades kromě modulární pohovky Bomboca například Cocoon, zavěšenou houpačku ve tvaru vajíčka, již celou vyvedli v modré ovčí kůži. „Chtěli jsme všem sdělit jedno poselství, a tím je to, jak skvěle Louis Vuitton pracuje s materiály,“ řekli bratři v rozhovoru, „například náš objekt Maracatu je na pomezí volného umění a užitného objektu, spojuje v sobě módu i design.“ Bratři narážejí na svůj první objekt pro francouzský módní dům, jímž je cestovní kabinet, který lze zapnout na zip. Zvnějšku je ozdoben barevnými pruhy vzácných kůží, které jsou nařezány a poskládány k sobě do tvaru podobného lilku a vytvářejí strukturu připomínající lidové kostýmy brazilských domorodců.

Hned třemi novými objekty přispěl letos do kolekce Objets Nomades nizozemský designér Marcel Wanders, jenž pracuje jako art director (kromě jiného) pro známou firmu Moooi. Navrhl červené křeslo a pohovku, jež jsou vytvořeny z ohýbaných pruhů dřeva, které tvoří strukturu podobnou ptačímu hnízdu. Sedák je pak vyroben z delikátní kůže Louis Vuitton. Neméně krásným objektem je Wandersova váza Diamond z ručně foukaného muránského skla, které je usazeno do struktury z kožených pásků. „Louis Vuitton je pro mě ikonickou značkou a jsem hrdý, že ji mohu reprezentovat. Dům je už po dekády věrný svému vztahu k cestování, ale trendy nenásleduje, tvoří je. Je to značka, která opravdu chápe formu, funkci, materiály, řemeslo a to vše – a to je nejdůležitější – ve vztahu k lidské duši,“ popsal designér svůj vztah ke slavné francouzské značce.