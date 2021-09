Obléká nejvíce českých hereček. Baví mě oblékat i ženy, které mají prsa a boky, říká Lucie Kutálková alias Leeda

Leeda je stálice! Vždyť tuto značku Lucie Kutálková spoluzaložila již v roce 2003. Její cit pro oděvní design pravidelně vyhledávají herečky jako Jenovéfa Boková, Erika Stárková nebo Barbora Poláková. Jméno Leeda rezonuje společenskými rubrikami, přesto je majitelka značky až překvapivě normální. Kromě krásných hereček a štíhlých modelek ji baví oblékat ženy, které mají výrazná prsa i boky. Jak moc jsou její kolekce variabilní, Lucie ukázkově předvedla i během našeho rozhovoru, kdy do butiku v pražské Bartolomějské ulici vešla maminka jedné její zákaznice. Dáma s nekonfekční postavou vyzkoušela několik modelů a odnesla si šaty z nové kolekce Touch me.



Mají vaše poslední tři kolekce – Catch me, Touch me a Love me – nějakou spojitost s pandemií?

Když jsem tenhle triptych vymyslela, tak se tu o covidu vůbec nevědělo. Pandemie přišla ve chvíli, kdy jsem pracovala na kolekci Touch me (Dotkni se mě), což je výborná souvislost. Ve spolupráci s grafickým designérem Mariem Corradinim jsme vytvořili velkoplošné potisky na látky. Z nahromaděných odstřižků, které odpadly při stříhání kolekce, jsme udělali různobarevné koláže jako výraz úcty k použitým materiálům. Mario je pak přefocoval, graficky s nimi pracoval a osadil je typografií. Výsledkem byl poměrně temný, černo-fialovo-zelený originální vzor.