Oceňovaný český fotograf pořádá v Mánesu svou největší výstavu

Mladý český fotograf Martin Stranka, který sbírá po celém světě prestižní ocenění, se rozhodl v březnu uspořádat svou největší výstavu v pražské Výstavní síni Mánes. K výstavě vydává i knihu svých fotografií, která bude ovšem dostupná pouze během výstavy.

„Čtrnáct let práce a přes půl roku příprav směřovalo k tomuto okamžiku — mé doposud největší výstavě „Dechem“ ve Výstavní síni Mánes v centru Prahy. Čtrnáct let stále zahraničních výstav a tak je toto pro mě pomyslný návrat domů do České republiky. Je mi také ctí, že celá událost si jako jediná získala záštitu světové organizace World Photography Organisation. K výstavě také vyjde zcela nová kniha Dechem, která bude v omezeném počtu k dispozici na místě. Navíc jsme zvolili jedinečný koncept výstavy tak, že budu osobně na výstavě každý den přítomný,“ napsal na facebookovou stránku události.



Během posledních let získal 50 cen v mezinárodních fotografických soutěžích. Vystavoval v Los Angeles, New Yorku, Londýně, Orlandu, Milánu, Kyjevu, Hongkongu a v mnoha dalších městech. Sám vydal a vyprodal první fotografickou knihu.



V loňském roce uspěl Stranka s fotografií Snílci a válečníci (Dreamers and Warriors) v celosvětově uznávané soutěži Sony World Photography Awards. Jeho snímek byl oceněn prvním místem v kategorii Creative Open (kreativní tvorba, volný styl).

Sony World Photography Awards je ocenění, které od roku 2008 každoročně uděluje společnost World Photography Organisation v kategoriích Profesionál, Youth (Mládí), 3D, Student, National a Open jako uznání za mimořádné fotografie. Nejlepší díla jsou po vyhlášení vítězů vystavena v londýnské galerii Somerset House.