Od přírodních materiálů upouštím, ne vždy jsou vyrobeny za udržitelných podmínek, říká návrhářka

Patří mezi úspěšné české návrhářky, věnuje se především módě pro ženy. V nedávné době uvedla na Mercedes-Benz Prague Fashion Week přehlídce svou poslední kolekci. „Jsem ráda, že to kvůli koronaviru nevzdali, že se s organizací přes všechny zákazy poprali a společně jsme to zvládli. Bylo to letos trochu jiné, náročnější, osamělejší,“ říká v rozhovoru Denisa Dovala.

Lidovky.cz: Používáte především přírodní materiály. Které máte nejraději a proč?

Upřímně trochu od nich ustupuji tam, kde to je kontraproduktivní, neboť v rámci udržitelnosti některé polyesterové materiály vydrží větší počet vyprání a celkový nápor na oděv, než zvládnou ty čistě přírodní. Další věc je, že ne vždy jsou čistě přírodní materiály vyrobeny za udržitelných podmínek.

Lidovky.cz: Když navrhujete oblečení, co vás vede? Máte před sebou nějakou konkrétní ženu, které by to slušelo, nebo navrhujete oblečení tak, aby sedělo a líbilo se především vám?

Myšlenka je pro mě zásadní při tvorbě kolekce na molo, avšak již jsem dělala kolekce, které měly za úkol být především „seasonless“ a líbit se jak mně, tak ostatním. A ano zásadní pro mě je, aby se to líbilo mně, abych si to chtěla sama obléci a nosit.

Lidovky.cz: O kolekci Reflekt píšete na svých stránkách, že je průvodcem vaším podvědomím, které zaznamenává současný svět... Mohla byste to dovysvětlit? Vaše kousky se pohybují někde mezi ready-to-wear a volnou tvorbou. Jak byste je popsala vy vlastními slovy?

Při každé tvorbě na molo mě navádí mé podvědomí, intuice a já v této kolekci vytvořila v podstatě objekty, které mi připomínaly spojení vesmíru a Země samotné. Témata mám hodně filozofická, možná pro některé zbytečně těžká, ale když v kultuře je všechno dnes tak moc zjednodušeno, hlavně ty jednoduché prvoplánové věci jsou dnes nejpopulárnější a mnozí lidé odmítají nad něčím ve svém volném čase přemýšlet. Na jednu stranu to chápu, na tu druhou si myslím, že bychom měli kulturu ve všech rovinách zase trochu povznést a nepropagovat pouze povrchní a jednoduchá lehce definovatelná témata.

Lidovky.cz: Toužila jste být návrhářkou od dětství?

Já nikdy nemohla v dětství rychle usnout, tak jsem si v hlavě představovala různé módní kreace, dokud jsem neusnula. A měla jsem v tom už od školky jasno. Pak jsem spíše více malovala, hlavně na gymnáziu. Malířkou jsem sice nechtěla být, ale milovala jsem to. Také jsem přemýšlela o politologii, ale to všechno pouze v situaci, pokud by mě odmítli na designu, což se ale nestalo a já hned po gymplu začala studovat vysokou školu designu oděvu.

Lidovky.cz: Dotýká se aktuální situace s koronavirem i módního světa? Jak se koronakrize dotkla vás?

Všechno se digitalizuje, online svět bude ještě více součástí módního světa než doposud. Samozřejmě odložený Fashion Week se mě také hodně dotkl a na tom letošním mě mrzelo, že se z něho právě kvůli rouškám vytratilo tolik emocí.

Lidovky.cz: Který kousek by v šatníku podle vás měla mít každá žena?

Jedny rafinované nadčasové šaty, které nepodléhají módním trendům.

Lidovky.cz: Jak jsou a tom podle vás Češky s extravagancí? Lepší se to? Pozorujete změny?

Díky digitalizaci a internetu ti, kteří se o fashion zajímají, tak jsou nesmírně aktuální a srovnatelní se zahraniční módní scénou. Avšak v sobě to my Češi ještě úplně nemáme, nebo spíše jsme to ztratili v době totalitního režimu a teď to nalézáme zpět. Obecně vzato nás ale musím pochválit, myslím, že se neuvěřitelně posouváme.

Lidovky.cz: Jak byste hodnotila svou účast na MBPFW?

Je to podle mého názoru největší, nejrespektovanější a nejaktuálnější módní akce v České a Slovenské republice. Jsem ráda, že to kvůli koronaviru nevzdali, že se s organizací přes všechny zákazy poprali a společně jsme to zvládli. Bylo to letos trochu jiné, náročnější, osamělejší - hlavně v backstage, kde jsme měli všichni roušky a samostatné místnosti, takže se velmi těším, až to zažiju v normálních podmínkách a bude to zase tak veselé a přátelské. Myslím tím v backstage. To, jestli se kolekce líbila, nevím. Já tam zpětně chyby vidím a budu se je snažit do příště napravit, avšak je to pro mě zase další výzva.