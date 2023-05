Česká architektura je kvalitní a příjemně střízlivá, říká architekt Ondřej Chybík

Před časem jste řekl, že česká architektura je kvalitní. Myslíte si to i po sestavení ročenky?

Je velice kvalitní. Navštívil jsem desítky míst s desítkami kvalitní architektury, která vznikla v posledních dvou letech, což je strašně krátký čas, přesto se mi podařilo najít mnoho zdařilých projektů. Ročenka by mohla upozornit na sto padesát staveb, a ne pouze na dvaatřicet!

Čeho si na naší architektuře nejvíce ceníte?

Normálnosti. Domy nejsou přehnaně extravagantní, jsou střídmé. Je patrné, že se architekti snaží efektivně využít každou tisícikorunu, kterou soukromý i veřejný investor do projektu vloží. Viděl jsem u všech objektů, ať už měly pár metrů čtverečných jako lesní domek v České Kanadě, nebo šlo o velká sídla, jako je například centrála banky ČSOB v Hradci Králové, racionální řešení, vysokou estetickou hodnotu, kvalitní provedení i kvalitní vnímání kontextu. Snažíme se jako architekti být zodpovědní a velice efektivní. Naše architektura je příjemně střízlivá, což je mi velice sympatické, a zároveň je to správné a potřebné. Myslím si, že to nás odlišuje od jiných zemí.

Od kterých?

V zemích, které jsou výrazně bohatší, architekti daleko víc experimentují s formou, často se pouštějí do organických forem, které jsou někdy až samoúčelné. Domy jsou zbytečně ukřičené. U nás když není objekt hranatý, je to z jiného než estetického důvodu.