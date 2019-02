Pán stromů. My přírodu potřebujeme, ona nás ne, říká architekt

Krajinný architekt a designér Enzo Enea (55) vede kancelář, která má kromě Švýcarska pobočky i v New Yorku a Miami. Navrhl zahrady po celém světě a získal řadu prestižních ocenění. Jeho práci budeme moci obdivovat i v Česku - je totiž autorem návrhu krajiny do jedinečného projektu v Nebřenicích u Prahy jménem Oaks Prague.

Pokud chcete zažít, co znamená, když vás příroda přímo donutí uvědomit si její sílu, nemusíte se vydat do deštných pralesů nebo na Aljašku. Stačí navštívit švýcarské město Rapperswil-Jona. V jeho průmyslové čtvrti Jona totiž sídlí studio, které v roce 1993 převzal po svém otci Enzo Enea. Kromě Rapperswilu-Jony má pobočky v Curychu, Miami a New Yorku.



Dnes zde pracuje přes dvě stě lidí, kteří se spolu s Enzem Eneou věnují návrhům zahrad a krajinné architektuře obecně. Ale k jejich práci patří i design nejrůznějších pergol, venkovních saun či kuchyní, prostě všeho, co člověk potřebuje k tomu, aby si dokázal užít pobyt na své zahradě. Nebo hotelové zahradě nebo zahradě svých rodinných známých.

Světlý minimalistický prostor, kde sídlí firma Enzo Enea GmbH/Ltd., se svou prosklenou částí otevírá do nádherné zahrady. Nejde však jen o ukázku práce Enza Eney. Tato zahrada o rozloze 75 000 metrů čtverečních poblíž Curyšského jezera je otevřena pro veřejnost. Není totiž pouze zahradou, ale takzvaným Muzeem stromů, které Enzo Enea v roce 2010 otevřel. „Měli bychom si uvědomit, že většinou si něco z přírody bereme, ale my bychom jí něco měli také vracet. Stromy jsou pro náš život nezbytné, vždyť produkují kyslík,“ popisuje Enzo Enea, proč se rozhodl v Rapperswilu-Joně muzeum vybudovat.

Muzeum stromů

Stejně jako jsou v běžném muzeu cedulky s popisky nejrůznějších soch či obrazů, zde jsou popsány stromy. Nachází se jich tu padesát a některé jsou i více než sto let staré. Kolekce se skládá z druhů, kterým se daří v naší klimatické zóně. Enzo Enea do muzea často přesadil stromy, jež byly určeny k pokácení, a zachránil jim tak de facto život.

Když kolem nich koncem listopadu procházím po upravených cestách, dýchám nejen neskutečně krásný a svěží vzduch (což je samozřejmě způsobeno i nedalekými horskými masivy), ale dýchá na mě také atmosféra - nebojím se to říct - věčnosti. V tu chvíli musím dát za pravdu slovům Enza Eney, jež pronesl během interview pro Esprit LN.

„Jsem optimista, pokud jde o budoucnost naší planety. Ale je těžké si zachovat optimismus, když slyšíte zprávy, které se na vás dnes a denně valí - požáry, zemětřesení, ubývání deštných pralesů. Myslím, že bychom si měli uvědomit, že my přírodu potřebujeme. Ona nás ne. A snad dnes není pozdě na její záchranu.“

Ostatně ekologie, používání plastů a nebetyčné plýtvání je tématem, které Enzo Enea během rozhovoru zmiňuje vícekrát. Kdo jiný by se jí také měl zabývat více než muž, který miluje stromy a jenž svou práci zasvětil přírodě? Možná i proto, že v dětství trávil letní prázdniny na zahradě svého dědečka v severní Itálii. Zde naslouchal hovorům o pěstování rostlin a péči o stromy, o úrodě, sklizni i půdě.

Velice aktuální problematiky našeho vztahu k přírodě se dotýkají i některá umělecká díla, která jsou umístěna v Muzeu stromů, ale též ve vnitřních prostorách společnosti. Jde například o objekt Claire Morgan Over My Dead Body, který zachycuje tělo sovy, jež je zavaleno koulí z černých plastů.

Propojení krajiny a architektury

Enzo Enea navrhl kromě jiného krajinu pro developerský projekt Oaks Prague, jež společnost Arendon Development staví v Nebřenicích u Prahy. Na 140 hektarech pozemků, které zapadají do středočeské krajiny, se staví vily, ale i bytové domy, městečko s obchody a službami, hotel a golfové hřiště.

První etapa rezidenčních budov a služeb bude dokončena v průběhu příštího roku. Na náměstí vyrostou bytové domy, které navrhla kancelář Chapmana Taylora, autorem apartmánů a penthousů s výhledem na golfové hřiště je zase neméně slavná kancelář Richard Meier and Partners. Pod samostatnými vilami ve vesnici je zase podepsána česká architektonická kancelář ADR Petra Koláře a Aleše Lapky. Nechybí ani další samostatné vily, které mají taktéž výhled do zeleně golfového hřiště a na nichž se též podílela česká i světová architektonická špička.

Propojit všechny tyto nemovitosti a služby tak, aby držely pohromadě, samozřejmě není jednoduchý úkol. Soutěž na krajinné řešení Oaks Prague vyhrál právě Enzo Enea - a jeho jméno je pro klienty zárukou, že krajina celého prostoru bude prostě dokonalá.

„Samozřejmě že hlavní inspirací mi byla stará dubová alej, kterou jsem se rozhodl prodloužit,“ popisuje práci na projektu. Dub je mimochodem jeho oblíbeným stromem: je krásný jako vzrostlý, ale z jeho dřeva se také vyrábějí sudy, v nichž zraje víno. „Jakmile jsme se o projektu dozvěděli, hned jsme chtěli být jeho součástí a mít možnost pracovat s takovými talenty, jako je John Pawson nebo Chapman Taylor. Kombinovat naši práci s tou jejich je prostě božské. A to je to, co my umíme nejlépe - vzájemně propojit architekturu a krajinu. Vždyť mottem Oaks je,Být blíže přírodě a venkovu‘ - a to nás samozřejmě chytlo za srdce,“ popisuje Enzo Enea.

Přestože se projekt Oaks Prague například od hotelových zahrad nebo zahrad u rodinných domů, jež Enzo Enea také navrhuje, liší hlavně svým rozsahem, práce na něm je stejná jako na dalších krajinných výzvách kanceláře všude po světě. Filozofií, z níž on i jeho kolegové vycházejí, je „genius loci“. „Místo vám samo řekne, co máte dělat,“ vysvětluje lakonicky Enzo Enea.

Není to samozřejmě tak jednoduché, krajinný architekt musí dokonale znát složení půdy v konkrétním místě, rostliny, jež tam po staletí rostou (proto také první kroky při návštěvách nových lokalit míří do místních botanických zahrad, kde architekti vše konzultují s botaniky), dále mikroklima, směr a sílu větrů, ale i složení vzduchu (ten přímořský třeba obsahuje částečky soli, která samozřejmě nemusí vyhovovat všem rostlinám). Teprve poté je schopen navrhnout zahradu tak, aby vypadala krásně a rostlinám a stromům se v ní dařilo.

Chuť broskve

Když se Enza Eney ptám na definici krajinné architektury, dlouze se zamyslí a hledá přesná slova, jež by vyjádřila jeho myšlenku. „Je velmi důležitá pro architekturu samotnou, protože prodlužuje její habitat a zvětšuje zážitek z toho unikátního místa, jež nazýváme domovem. Krajinná architektura vás spojuje s přírodou, vaším okolím a integruje do něj právě i architekturu. Nemůžete být obklopeni jen betonem a sklem,“ vysvětluje charismatický muž s polodlouhými šedými vlasy a brýlemi s černými obroučkami.

A zmiňuje, že zahrady budovali už staří Římané, později je zdokonalili Angličané. Krásné jsou dnes tak populární japonské zahrady. „Nikdy bych japonskou zahradu nepřenesl na jiné místo, jak se to dnes často děje. Věřím, že lokace, kde se zahrada nachází, je stejně důležitá jako zahrada samotná,“ říká Enzo Enea, jehož první významnou zakázkou byla koncem 80. let zahrada hotelu Sheraton na Havaji, kam mladý architekt jezdil surfovat. Šlo o jeho první tropickou zahradu v opulentním stylu včetně vodopádů a živých plameňáků.

„Největší výzvou je pro nás právě rozdíl mezi jednotlivými kontinenty v klimatu. Právě díky filozofii genius loci naše zahrady všude přizpůsobujeme místním podmínkám, což klienti oceňují,“ popisuje s tím, že například ve Švýcarsku jsou nejžádanější součástí každé zahrady nejrůznější ploty a zdi kvůli ochraně soukromí. V Asii lidé obecně chtějí upravené a kultivované zahrady, zatímco lidé na severu dávají přednost „venkovskému jazyku“, mají raději praktické zahrady, kde mohou sklízet plody ze stromů a užívat si je. Ostatně Enzo Enea dodnes vzpomíná na chuť broskve, kterou mu coby dítěti utrhl jeho italský dědeček.

Myslet globálně

Enzo Enea vystudoval průmyslový design. „Designér se zabývá funkcí objektu a také jeho správnou interakcí s uživatelem. A teď nahraďte slovo objekt slovem zahrada - a totéž platí pro zahrady, které navrhuji. Samozřejmě podmínkou je nejen funkčnost, ale také estetická kvalita. Navíc nezapomínejte na nejrůznější venkovní objekty, které musejí se zahradou perfektně fungovat, vše je totiž propojené,“ popisuje Enzo Enea, jenž ve své práci samozřejmě využívá přírodní materiály jako dřevo či kámen. „K čemu by mi byl plast?“ ptá se řečnicky.

Podle něj jsou zahrady důležité nejen kvůli tomu, že díky nim roste hodnota nemovitosti, již člověk vlastní. „Právě na zahradě můžete prožít ty nejkrásnější chvíle - strávit čas se svou rodinou.“

A samozřejmě zahrada je místem, kde mohou růst Enzovy milované stromy. „Nemůžeme změnit svět, ale myslím, že můžeme změnit ten svůj svět. Myslíme globálně - a pracujeme lokálně. Snažíme se, aby každé místo, které navrhneme, přineslo něco lepšího životnímu prostředí. Děláme zkrátka vše, co můžeme.“