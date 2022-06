Coworking jako budoucnost. Ve Zlíně vyrostla „zelená“ budova určená pro všechny, kteří nechtějí pracovat doma

„Všude po světě chodí do míst jako je to naše dospělí lidé, kteří mají nápad a chuť s ním něco dělat. Zlín není v tomto ani lepší ani horší, ani jiný než zbytek světa kolem nás. Když máte nápad a chcete s ním pohnout, najdete u nás zázemí, kde vám pomůžeme a je jedno, jestli vám je čerstvých dvacet nebo padesát, možností seberealizace je zde pro každého bez ohledu celá řada,“ říká Zdeněk Rudolský, spoluzakladatel Impact Hubu ČR a průkopník coworkingu v Česku.

Lidovky.cz: Jak se stane, že se z ředitele Amnesty International ČR stane průkopník coworkingu v Česku?

Kdyby se člověk chtěl vytahovat, je toto nejlepší příležitost, jak to udělat. A začít moudře hovořit o vizích lepšího světa a tak, ale pravda je, že tenkrát sehrálo svou roli štěstí a náhoda. Když jsem končil v Amnesty ČR, během raketového růstu základny členů a podporovatelů se nám najednou pokazila databáze a musel přijet pán z Belgie, který ji dával zpět do provozu.

Byl prima a mě bavilo si s ním povídat i na jiná témata než „kdy už to bude vyřešené“. Ten pán tenkrát říkal, že chodí v Bruselu do super místa pro podnikatele, které se jmenuje Hub, a že by mu přišlo super, kdybych tomu pomohl na svět v Praze, až se budu nudit. Nemohl tušit, že za pár týdnů budu již mimo Amnesty a s tehdejšími kolegy a přáteli plánujeme, co všechno budeme společně podnikat. Podívali jsme se, co Hub (tehdejší název dnešní plné značky Impact Hub) je, setkali se se zakladatelem myšlenky, pak jsem jel na chvilku do Londýna prožít, jak se to opravdu dělá a pak už nebyla jiná cesta než to zkusit v ČR.

Lidovky.cz: Po Praze, Brně a Ostravě jste se rozhodli vydat do Zlína. Proč volba padla zrovna na toto východomoravské město? Měli jste ještě i jiné favority nebo byl Zlín jasná volba už od začátku?

Tady bych rád poděkoval Vítovi Štěpánkovi, který mi před několika lety zatelefonoval a řekl, že má nápad, kde ve Zlíně udělat Impact Hub s tím, že by byl rád, kdybych u toho mohl být a jestli bychom mohli probrat, zda je to proveditelný biz-case. S kolegy z Hub Ventures jsme se na to podívali, do Zlína jsme se zakoukali a společný projekt nám přišel jako skvělá příležitost. Impact Hub Zlín byl zároveň naše poslední společné rozhodnutí, kudy dál směřovat budoucnost rozvoje Impact Hubů v Česku.

Zdeněk Rudolský (42) spoluzakladatel českého Impact Hubu

působil jako ředitel Amnesty International ČR

byl u startu Impact Hubu Praha, Brno, Ostrava, i u akvizice K10 a rozjezdu Impact Hub Praha K10

11 let se mu kolem IH daří nabalovat větší a větší komunitu úspěšných a slušných lidí, kteří se umí postarat o sebe, svůj byznys a myslí u toho aspoň trochu i na svět kolem sebe

jeho oblíbený projekt je 3 miliony pro 3 startupy za 3 dny, který dělal dohromady s Forbesem a Zonky Zdeněk Rudolský

Lidovky.cz: Jak dlouhá a popřípadě trnitá byla cesta od prvotní idey až po reálný oficiální grand opening, který se koná 16. června? Mohl byste nám popsat, co všechno realizaci provázelo?

Do Zlína jezdím od začátku roku 2020. Obecně z mé zkušenosti platí, že čím je projekt větší a složitější, tím se prodlužuje čas otevření a příprav. Ale překvapivě ani přes několik vln nákazy covid-19 a s ním spojených omezení a karantén nedošlo z mého pohledu k nějak extrémnímu zpoždění.

Pro mě osobně bylo asi největší novinkou při spouštění projektu právě nebezpečí nákazy a nepravidelně se opakujících vládních nařízeních, která ve snaze zachránit životy lidem, neumožňovala připravovat projekty ani řídit firmy selským rozumem a běžnými projektovými nástroji. Jinak je to asi stejné jako vždycky. Nejdřív se určí rozpočet, poté se udělá složité rozhodnutí jít do toho. Pak se člověk těší na finále, setkává se se super lidmi a domlouvá se, jak to všechno bude. Pak se objeví učebnicový okamžik „pomalejš-blbjejš-dráž“, kdy se musíte smířit s realitou kolem sebe.

Vždycky se to kvůli něčemu aspoň trochu zadrhne, zpozdí, zdraží… no a v tomto případě to byl covid pořád dokola, přes který jsme se museli prokousat až do pilotního otevření a teď už do plného provozu.

Lidovky.cz: Komu byste doporučil návštěvu? Je vaše nabídka pro každého? Jak se k ní staví starší generace (50+), je pro ně atraktivní?

Všude po světě chodí do míst jako je Impact Hub dospělí lidé, kteří mají nápad a chuť s ním něco dělat. Zlín není v tomto ani lepší ani horší, ani jiný než zbytek světa kolem nás. Když máte nápad a chcete s ním pohnout, najdete u nás zázemí, kde vám pomůžeme a je jedno, jestli vám je čerstvých dvacet nebo padesát, možností seberealizace je zde pro každého bez ohledu celá řada. Obecně lze říct, že prostředí coworkingu je atraktivní pro lokální i nadnárodní firmy, pro jednotlivce i skupiny a to, zda se vám bude v coworkingu líbit či nikoliv, není ani tak otázka věku jako spíše toho, jaké prostředí je vám milé.

Lidovky.cz: Impact Hub je obecně známý svými akceleračními programy, kdy velká část z nich cílí na projekty nebo firmy pro klimatická a environmentální řešení nebo ty společensky prospěšné. Bude v tomto směru pokračovat i Zlín?

Impact Hub Zlín patří do celosvětové rodiny Impact Hub, a tedy i ve Zlíně budeme dělat akcelerační programy a část z nich bude proklimatická. Spoustu věcí budeme sdílet s kolegy, kteří již realizují aktivity v Praze, Brně a Ostravě, a pokud se kdokoliv ze Zlína chce přihlásit do některého z již existujících akceleračních programů, samozřejmě to není problém. Věříme, že jakmile bude příležitost, aktivity se mnohem více rozšíří i do Zlína.

Lidovky.cz: Celá budova je inspirována takzvaným konceptem Smart city. Co to znamená?

Spolu s autory objektu a investory jsme se snažili, aby objekt zapadl do moderního, chytrého města a jeho potřeb. Objekt by měl být dostupný jak pro pěší, tak pro lidi využívající MHD, pro kola i pro auta. Impact Hub Zlín má vlastní parkování pro auta i pro kola, dobíječky na elektroauta, kousek od nás je stanice na půjčování kol a do 70 kroků je zastávka vlaku i trolejbusu.

Také si myslíme, že budovy dneška by neměly jen konzumovat, ale i generovat, takže velká část vnějšího skeletu budovy je ozdobena chytře a hezky nadesignovanou solární elektrárnou, čerpá se i nějaká energie a chlad z podzemních vrtů a celé se to potkává při posílání energie a tepla/chladu dovnitř do objektu.

Pak také každý z našich členů/uživatelů má k dispozici vlastní čip, kterému hledáme mnoho uplatnění pro každodenní život. Jeden chip odemkne objekt, dá se s ním tisknout, brzy i platit na členském baru a vymýšlíme, co všechno dalšího má ještě umět. Objekt má poměrně hodně chytré technologické srdce a během toho jak jsme ladili, aby to všechno správně fungovalo nás potkalo dost nápadů, které chceme ještě uvést v život.

Lidovky.cz: Ale otvírání coworkingových prostor není vaše aktuálně jediná pracovní aktivita, pendlujete mezi Prahou a Zlínem a v Praze máte novou firmu na hodinové manžely. To je úplně jiná oblast, než ve které jste se doteď pohyboval. Jak vás to napadlo?

Dělám věci, které mě baví a dávají mi smysl. Letos stavím se svým blízkým okolím novou skupinu firem a projektů, u kterých jsem musel nějakou dobu čekat, než na ně přijde příležitost, prostor a čas. Naše firma na hodinové manžely s názvem To zvládneme nabízí služby odborníků, kteří vám doma udělají hned to, na co jinak třeba čekáte půl roku. Chceme dělat lidem doma radost tam, kde ji třeba zbytečně kvůli maličkosti nemají. Umíme pomoci i s většími maličkostmi jako posekat zahradu, přeložit dlažbu, znovu podbít dřevěné stropy a tak.

Lidovky.cz: Na závěr rozhovoru mi nedá se nezeptat na covid, jak moc dle vás pandemie ovlivnila pracovní prostředí v Česku a jak konkrétně coworking?

Chápu vás, nezeptat se by asi bylo divné. Myslím, že tomu, komu vyhovuje potkávat se s lidmi jen online, to hodně nahrálo do karet. Taky myslím, že spousta introvertů a samotářů byla vlastně možná i dost spokojená, protože jejich vytoužené prostředí se stalo dočasným normálnem. Nám, co jsme zvyklí cestovat a potkávat se osobně s dost lidmi, to na chvilku poměrně pošramotilo běžné fungování.

Ale je-li pravdou, že díky pandemii vlastně trochu přestala fungovat (a zdražila se) globální logistika, také že je díky ní nedostupnější spousta materiálu a zboží jak v čase, tak ekonomicky, tak myslím, že nám všem pandemie ovlivnila pracovní prostředí stejně. Musíme se vážně rychle naučit vydělávat víc tak, abychom všechny ty změny byli schopni snadno přijmout s úsměvem, který bude upřímný.