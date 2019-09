Papír snese všechno, můžete do něj promítnout své emoce, říká designérka

Když odešla na mateřskou, přemýšlela, co dál s živote a jelikož se celý život věnovala grafickému designu a chtěla dělat věci po svém, založila značku Tululum. „Papír je univerzální a navíc krásný materiál, říká se, že snese všechno a je možné do něj promítnout spoustu emocí,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Magdalena Němcová.

Lidovky.cz: Kdy se zrodil nápad založit si vlastní značku a vyrábět vlastní sešity, prostírání a tak dále?

S odchodem na mateřskou jsem začala řešit, co a hlavně jak budu dělat dál. S jistotou jsem chtěla zůstat u grafického designu, ale měla jsem velkou chuť začít dělat věci trochu více po svém. Papír jako médium pro mne byl samozřejmá volba a zároveň jsem měla slabost pro textil a našla jsem české výrobce krásných lněných látek. To mne zlákalo k experimentům s autorskými potisky a bytovým textilem.

Lidovky.cz: Živila jste se grafickým designem 15 let a pracovala pro velké firmy, už vás to nebavilo?

Bavilo mne to moc, potkala jsem za tu dobu spoustu skvělých lidí a dělala na krásných projektech, ale s příchodem přírůstku do rodiny se člověku zkrátka trochu promění priority. Hlavně co se týká plánování času - grafika na volné noze dokáže být hrozně časově náročná a musíte být opravdu hodně časově flexibilní. Mám ale, možná trochu naivní, představu, že při práci na vlastní značce si budu vše schopna plánovat lépe. A zároveň se do budoucna nebráním asi dalším grafickým zakázkám menšího rozsahu.

Lidovky.cz: Jak se podniká s malým dítětem?

Občas je to náročné, to vám potvrdí každá pracující máma - dá se to celkem zvládat pomocí dobrého plánování, ale hlavně díky podpoře mého muže naší hlídací babičky, kteří jsou mi velkou oporou...

Lidovky.cz: Proč jste značku pojmenovala Tululum? Znamená to něco?

Tak za tím bohužel není žádný hluboký příběh… Volba byla spíše racionální. To slovo se mi moc líbí, jak zní, navíc se čte stejně nebo podobně i v jiných jazycích, vzbuzuje nějakou emoci a je zapamatovatelné. Navíc si vzpomínám, že ho občas používala mým směrem moje babička.

Lidovky.cz: Máte raději kalendář v počítači či mobilu nebo klasický papírový?

Vždy jsem byla spíše “papírový” typ a nikdy jsem se neobešla bez klasického diáře. Také ráda vytvářím, ale hlavně odškrtávám seznamy, takže bez diáře a poznámkového bloku, skicáře nebo sešitu jsem se v práci i mimo ni nikdy neobešla. Posledních několik let ale používám i sdílený elektronický kalendář v počítači i v mobilu, který mi pomáhá sladit program se svým mužem.

Lidovky.cz: Vaše sešity jsou vyráběné z recyklovaného papíru, kde jej berete?

Papír odebíráme přes tiskárny, kde se sešity, přání a ostatní produkty tisknou a vážou. Snažíme se, aby to byl český papír, ale vzhledem k tomu, že u nás recyklovaný papír vyrábí již jen jedna papírna a má omezený sortiment, část použitého papíru pochází ze zemí EU.

Lidovky.cz: Jak výroba probíhá?

První nápady, skici a grafické návrhy vznikají postupně s tužkou v ruce a pak v počítači. Poté se v případě papírového sortimentu vytvářejí prototypy a makety ze zvolených materiálů a o tisk a knihařské zpracování finálních produktů se pak postará tiskárna. Autorské potisky látek vznikají podobě, nejdříve přijdou na řadu barvičky a počítač, pak se podklady pro potisk posílají do speciální tiskárny, která potiskuje metráž. Hotové látky se nakonec dostávají do rukou naší šikovné švadleně... Sortiment látek vybírám postupně z nabídky českých tkalcoven a v tuto chvíli se jedná výhradně o 100% len.

Lidovky.cz: Prostírání šijete sama?

Sortiment bytového textilu vzniká postupně a úplně první prototypy i finální produkty jsem šila sama, ale teď již dlouhodobě spolupracujeme se švadlenou. Umožňuje mi to větší časovou flexibilitu a upřímně řečeno - jednotlivé kousky jsou pak opravdu profesionálně ušité. Sama švadlena nejsem, šití pro mne byl vždy jen koníček.

Lidovky.cz: Co máte na papíru nejraději?

Papír je univerzální a navíc krásný materiál, říká se, že snese všechno a je možné do něj promítnout spoustu emocí… Ať už tím, že pošlete papírové přání, které potěší, nebo tím, že zaplníte stránky zápisníku či deníku věcmi, které vás tíží nebo vám naopak dělají radost. V důsledku má papír vlastně asi i dost terapeutickou funkci. Záměrně pracujeme pouze s recyklovaným papírem, protože si myslím, že to má cenu a že každá i malá volba je kapkou v moři, která dokáže něco ovlivnit. Planetu do roka a do dne nespasíme, ale můžeme se alespoň pokoušet neurychlovat její zkázu…