Peníze pro charitu. I šperky mohou pomáhat potřebným

Šperky vyrobené ze vzácných kovů a drahých kamenů rozhodně nepatří k věcem, které by si člověk spojoval s těmi nejchudšími a nejpotřebnějšími. A přece mají tyto dva naprosto odlišné světy něco společného – existuje totiž celá řada šperků, z jejichž prodeje putují peníze na charitu.

Jedním z průkopníků v tomto oboru byla francouzská značka Cartier a její speciální charitativní náramek z kolekce LOVE, která vznikla v roce 1970. Avšak až v roce 2006 se začala prodávat první charitativní kolekce těchto náramků: šlo o miniaturní náramek LOVE uvázaný na hedvábné šňůrce.



Zákazníci si mohli vybrat z osmi barev šňůrek, přičemž každá barva byla věnována jiné nadaci, jíž Cartier poslal na účet 100 eur nebo dolarů z prodeje. Později přišel Cartier s dalším designem šperku, který tentokrát spojoval na hedvábné šňůrce dva kroužky (z růžového a bílého zlata). Z jejich prodeje pak putovalo na charitu dokonce jednou tolik.

Vzhledem k ceně kolem 12 000 korun za náramek šly šperky na dračku. Dnes už byste tento kousek v buticích Cartier nesehnali – seženete je jen z druhé ruky a samozřejmě bez charitativního přesahu. Pořád však existují značky, které i dnes nabízí šperky, jejichž koupí uděláte radost nejen sobě, ale přispějete i na dobrou věc. Stačí si vybrat tu, která s vaším srdcem (a vkusem) nejlépe rezonuje…

Bvlgari

Italské šperkařství svou charitativní kolekci vyslalo do světa v roce 2009. Od počátku je spojena s organizací Save the Children, která se věnuje pomoci dětem. Díky kvalitnímu vzdělání jim chce zajistit lepší budoucnost. Bvlgari už touto cestou přispělo částkou 85 milionů dolarů na sto projektů ve třiatřiceti zemích světa. Pomohlo tak více než milionu ohrožených dětí a mladých lidí z oblastí zasažených přírodní katastrofou, ozbrojenými a politickými konflikty či chudobou. Aktuálně v kolekci najdete prsten, náramek a přívěsek (ceny začínají na cca 14 500 Kč za prsten) ze stříbra a černé keramiky designově náležící do kolekce B. Zero.1. Bvlgari dětem pošle 100 dolarů z každého prodaného šperku.

Louis Vuttion

Stříbrný visací zámeček na řetízku nebo jako součást stříbrného či látkového náramku. To jsou varianty šperku z dílny francouzského módního domu Louis Vuitton, který je od roku 2016 pevně spjatý s charitativní organizací UNICEF. Kolekce Silver Lockit je inspirována zámkem, který v roce 1890 vytvořil Georges Vuitton k ochraně nejcennějších věcí klientů své značky. V moderní historii značky se pak z visacího zámku stal symbol pomoci ohroženým dětem.

To se značce daří – od uvedení prvního šperku už UNICEF od francouzského giganta získala pět milionů dolarů. Letošní speciální design látkového náramku má na svědomí anglická herečka Sophie Turner, která zámeček doplnila náramkem z proplétaných šňůrek červené a bílé barvy a plaketou s motivem králíka neboli amuletem pro štěstí. Náramek Silver Lockit od Sophie Turner vás vyjde na cca 8100 Kč, Louis Vuitton pošle UNICEF 100 eur z této částky.

Tiffany & Co.

Největším donátorem procentního podílu z prodeje charitativních šperků je americké šperkařství Tiffany. Na záchranu ohrožených druhů zvířat žijících ve volné přírodě totiž věnuje celých 100 % z prodejní ceny šperků z kolekce Save The Wild. Tu svým zákazníkům nabízí od roku 2017 a odhaduje se, že do konce letošního roku se celková suma z prodeje těchto šperků vyšplhá na 4 miliony dolarů.

Tyto peníze jsou prostřednictvím organizace Wildlife Conservation Network (spolupracuje s Leonardo DiCaprio Foundation a Elephant Crisis Fund) použity k boji proti ilegálnímu obchodu a zabíjení zvířat ve volné přírodě. V kolekci najdete přívěsky a náhrdelníky ze stříbra a růžového zlata v podobě lvů, nosorožců a slonů v cenách začínajících na 5500 Kč, ale třeba i limitovanou edici broží ze zlata a stříbra ve tvaru slona posetého pavé diamanty za cca 770 000 Kč.



Roberto Coin

O nejnovější přírůstek do rodiny charitativních šperků se svým náramkem postaral italský šperkařský dům Roberto Coin. Ten si pro své zákazníky přichystal speciální náramek kombinující barevnou šňůrku se stříbrným korálkem a malým červeným rubínem – symbolem značky. Právě rubín je v kolekci nejen vzácným, ale i symbolickým prvkem – jde totiž o kámen, který symbolizuje lásku a dodává odvahu a štěstí každému, kdo ho nosí.

Právě tyto tři veličiny potřebují i děti, kterým prostřednictvím nadace The Operation Smile Foundation poputují finance z prodeje náramku. Ta s pomocí 121 dobrovolníků (lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků) pomáhá opuštěným dětem, které se narodily s anomáliemi obličeje, jako je rozštěp rtu či patra. Právě těmto dětem má kolekce pomoci zpět ke krásnému úsměvu. Náramek si můžete pořídit online za cca 3900 Kč, z toho 50 eur poputuje právě na pomoc dětem.