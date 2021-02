Pohodlné oblečení do pandemie. Český designér založil značku Virulent

Praha Pandemie přinesla nejen uzavření obchodů a omezení, ale také neotřelé nápady a nové možnosti. Otakara Šenkýře inspirovala k založení vlastní značky designového oblečení. „Celá myšlenka vlastní značky vznikla v době první covidové pandemie. Z ničeho nic se mi v hlavě zrodil nápad, který mi přišel tak silný a neotřelý, že jsem sedl ke stolu a dal vše na papír,“ říká o své nové značce Virulent.

Lidovky.cz: V roce 2020 založil během pandemie svou vlastní značku oblečení Virulent. Od grafického designu jste se posunul k navrhování oblečení. Byl to váš dlouhodobý sen, nebo vás k vlastní značce dovedla spíš náhoda?

Grafice jsem se věnoval přes 10 let (6 let studia a 4 roky práce). Postupem času jsem začal zjišťovat, že mě to až tolik nenaplňuje a že chci vytvářet něco svého. Něco, co bude za mnou vidět a co si budu moct „ohmatat“. Vždy jsem měl k módě velmi blízký a svérázný vztah. Zlomový moment pro mě byla rozhodně chvíle, kdy jsem nastoupil do Institutu módní tvorby Kláry Haunerové.

Chtěl jsem se o módě jako takové více dozvědět a hlavně se dostat do toho správného fashion světa. Institut mi otevřel dveře a já zjistil, že tohle je opravdu to, co mě na 110 % naplňuje a co chci dělat. Potom už to byla vše vlastní invence a nadšení. Z grafiky se to hezky přesunulo do vlastního fashion brandu a já si tak plním sen, o němž jsem asi vždy tajně někde vzadu v hlavě snil.

Otakar Šenkýř Otakar Šenkýř pochází ze Zlína, v rámci studia se věnoval grafickému designu. V rámci VOŠ MICHAEL se věnoval rok fotografické tvorbě a dva roky grafickému designu. Po škole se jako freelancer věnoval grafice a fotografii. Jako externista pracoval pro mnoho firem a klientů od Nestlé Czech přes Tescoma až po M2C. Je spoluzakladatelem e-shopu s kabelkami Blaire.cz, který doteď vede po vizuální stránce jako art director.

Lidovky.cz: Začínající návrháři to u nás měli složité vždy, natož teď, kdy jsou lidé při nákupech opatrnější. Není pro vás riskantní rozjíždět vlastní značku zrovna v tuto chvíli?

Ano, mám k tomu oboru velký respekt a vím, že uchytit se a prorazit je velmi těžké – obzvlášť v Česku. Já ale doufám, že by se to mohlo povést. Věřím v to. Myslím, že kdybych se k tomu takto nestavěl, nemělo by cenu vůbec něco začínat. Mám kolem sebe spoustu skvělých šikovných lidí, které respektuju, a kteří jsou jedničky ve svém oboru. Dokonce i zkušenosti se zakládáním brandů a provozem e-shopu mám – tohle vše mi hraje do karet.

Lidovky.cz: Jak se na aktuální situaci tedy díváte jako návrhář?

Tohle koronavirové období je dost specifické a složité. Obchody jsou zavřené, spousta firem bojuje a drží se zuby nehty. Já jen doufám, že si lidi uvědomí, jak moc je teď důležité tyhle podniky podporovat a začnou vyhledávat české výrobky a firmy. Obecně ta doba nákupů v globálních řetězcích trochu ustupuje. Myslím, že lidi začali dávat více důraz na to, kde se zboží vyrobilo a co za ním vše stojí a vzhledem k tomu, že Virulent stojí na 100% české výrobě, tak doufám, že to ocení.

Lidovky.cz: Jak se stavíte k případnému neúspěchu?

Otázka je, co kdo považuje za „neúspěch“. Nevyvíjím na sebe žádný tlak. Dělám to vše pomalu a přirozeně tak, jak to cítím a jak si myslím, že by to mělo být. Myslím, že když člověk dělá, co ho baví a naplňuje ho to tolik jako mě, případného neúspěchu se nemusí bát. Stát se samozřejmě může cokoliv, ale určitě si to nechci teď zbytečně tlačit do hlavy.

Lidovky.cz: Virulent je váš osobní projekt. Kde jste získal zkušenosti a máte k ruce nějaké odborníky, kteří vám pomohou s nastavením celého projektu?

Zkušenosti jsem získal v IMT, kde učí spoustu profesionálů v tomto oboru. Prošel jsem pod rukama takových odborníků jakou jsou Pavel Berky, Martin Havel, Míša Čapková, Mirek Bárta nebo samotná ředitelka Klára Haunerová, se kterou si troufám říct, že jsme se stali dobrými přáteli. Jsem za tohle vše moc vděčný.

Co se týče nastavení samotného projektu, tak to je pod mou taktovkou. Hodně těžím z toho, že jsem už pár projektů po grafické stránce zakládal. Na ostatní věci si přijdu postupně sám – dokonce se na to těším. Nutno podotknout, že mi práci velice ulehčuje Nataša Hanáková, se kterou dělám blaire.cz. Ví vše, co je potřeba pro provoz e-shopu, můžu se s ní kdykoliv poradit.

Lidovky.cz: Je název Virulent odrazem současné pandemie?

Vlastně dá se říct, že ano. Celá tahle má myšlenka vznikla v době první covidové pandemie. Z ničeho nic se mi v hlavě zrodil nápad, který mi přišel tak silný a neotřelý, že jsem sedl ke stolu a dal vše na papír. Samotný název Virulent, který si můžeme přeložit z angličtiny do češtiny jako „virulentní = nakažlivý“, se dá krásně překlopit do módy. Bylo by hezké vytvořit brand, který by byl pro lidi „nakažlivý“ a „nakazit“ je tou správnou dávkou módy. Váže se k tomu také slogan My Fashion Infection, který najdete spolu s logem našitý na teplákovce.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodl pro latté odstín? Pro tento typ oděvu působí lehce neprakticky.

Miluju černou, ale nechtěl jsem poprvé vyjít s černou teplákovkou. Z marketingového hlediska se mi zdálo zajímavější zveřejnit jako první produkt právě v této latté barvě. Je to odstín, který neskutečně sluší ženám a zároveň i mužům. Ano, možná je to trochu náročnější na údržbu, protože jde o světlou barvu, ale lidi se toho (zatím) nebojí a kupují. Kdo se této barvy bojí, může koupit další, které připravuji.

Lidovky.cz: Takže chystáte i jiné barevné varianty?

Už zmiňovaná černá je v procesu výroby. Na jaře bych chtěl udělat pudrově růžové komplety. Bude to taková ta krásná pudrová, kterou si dokážu představit i na mužích. Další v pořadí bude určitě moje milovaná šedá (tmavá i světlá).

Lidovky.cz: Zakládáte si na designovém balení objednávek. Proč je podle vás důležité?

Myslím, že propracované balení dokáže člověka potěšit skoro stejně tak silně jako samotný produkt. Kdykoliv jsem si něco objednal a došel mi nádherně zabalený výrobek, byl jsem nadšený. Momentálně zákazníci dostanou nažehlenou navoněnou teplákovku v ručně šitém pytlíku, který mohou dále jakkoliv využít. Pořád jsem ale na začátku a musím jít samozřejmě postupně. Mám v plánu několik vychytávek, u kterých se zákazníci rozplynou, ale na ty je ještě čas.

Lidovky.cz: Kam se značkou směřujete?

Mám v hlavě několik met, kterých bych chtěl dosáhnout, ale ty si zatím nechám skromně pro sebe.