Pomáhat lidem je pro mě přirozené, říká designérka

Svými šperky pravidelně podporuje neziskové organizace, v minulosti například Loono. V letošním roce se spojila se Světluškou, projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu, se kterým vytvořila designové sety vánočních ozdob a šperků pro ženy. „Pro mě to je jako takový přirozený koloběh. Dostalo se mi té úžasné možnosti, že se mi koníček stal zaměstnáním, daří se nám, jsme zdraví, žijeme v dostatku, a proto mi připadá přirozené to té karmě, vesmíru nebo třeba pánubohu, jak kdo chce, touto formou vracet,“ říká designérka Marie Poláčková.

Lidovky.cz: Pod značkou ko-ra-le jste podepsaná už skoro devět let. Jak často vytváříte nové kolekce šperků? Čím jsou inspirované? Mají nějakou vnitřní symboliku?

Nové kolekce vznikají dost neorganizovaně a organicky. Nejčastěji tak, že ve spolupráci se skláři rozvíjím nějaký nápad nebo představu. Těch mám aktuálně už na několik let do zásoby, jen ten proces ladění a prototypování je vždycky nadlouho. Nechci sama sebe vnitřně stresovat nějakými termíny. Zařekla jsem se, že tvorba pro mě bude i při přechodu na plný úvazek radost. A ta volnost vzniku nových kousků je toho dokladem. Nejnáročnější je v současnosti najít si na nové kolekce čas, klid a prostor. Inspirace je všude kolem mraky. K posledním kouskům Neon to byly třeba obyčejné mýdlové bubliny. O symbolice při tvorbě šperků příliš neuvažuji, spíš beru v potaz estetiku, praktičnost a řídím se tím, co by se mi chtělo samotné nosit. Pořád u mě platí, že jsem sama sobě cílovou skupinou.

Lidovky.cz: Pamatuji si, že jsem úplně poprvé zaregistrovala vaše dřevěné šperky. Poté jste začala tvořit i nádherné čisté designy ze skla. Chystáte se využít i další materiály?

Nedávno jsme se přesunuli na vesnici, kde máme stodolu a mým snem je dostat se při tvorbě šperků do užšího kontaktu se dřevem a sklem. S těmi prvotními materiály. Pořídit si konečně kahan, pár mašinek na opracování dřeva, zavřít se v (dosud neexistující) dílně a nechat se vést, kam mě materiály pustí. Miluji kombinaci čirého křišťálu a přírodního dřeva, tak tím směrem bych se ráda posouvala.

Lidovky.cz: Vidíte ve své práci vývoj? Ovlivňují vás při tvorbě nějaké významné životní události?

Myslím, že moje značka stárne se mnou. A to jen v tom nejlepším slova smyslu. Sama jste výše naznačila, že jsme začínali s dřevěnými korálky, ale dneska už vymýšlím foukané brože a nemůžu se dočkat dalších přírodních minimalismů. Takže ano, vývoj tam určitě je. Za milníky se jistě dají označit má dvě manželství – první manžel je sklář, tak proto tento směr. S druhým manželem jsme se do šperků pustili naplno, což tvorbu zároveň posouvá i limituje. S rozvojem přišlo přirozeně víc starostí o samotný chod firmy, ale na druhou stranu nám korále umožnily odejít z Prahy a přesídlit na vesnici, za což jsem nesmírně vděčná a těším se, jaká nová dobrodružství (a šperky) tento krok přinese.

Lidovky.cz: Vaše šperky vyrábíte lokálně, ručně, navíc s důrazem na životní prostředí. Spolupracujte výhradně s českými dodavateli? Odkud pochází například sklo, ze kterého tvoříte?

Sklo pochází z Čech. Všichni určitě znají laboratorní sklo SIMAX. To je našim základním materiálem, který pak šikovní skláři v jedné malé sklárně v Jizerských horách převtělují do našich šperků a prototypují se mnou mé nápady a návrhy. Ohledně dodavatelů – snažíme se maximálně zdrojovat v Čechách. Nesmírnou radost jsem měla například z objevu krabičkárny, kde vyrábějí naše recyklované obaly na šperky. Každá nová spolupráce s českými dodavateli je pro nás zdrojem radosti. Vnímám, že je ohromné množství produktů, které se dají nechat vyrobit u nás. A ráda i za cenu vyšších nákladů touto cestou kráčím.

Lidovky.cz: Pokud bych měla speciální přání a ráda bych si nechala vytvořit šperk na míru, je to možné?

Šperky běžně upravujeme zákaznicím na míru. Možnosti nechat si šperk zkrátit nebo prodloužit zákaznice často využívají a nás těší, že tím tak můžeme přispět k tomu, aby se v našich korálích cítily pohodlně. Téhle služby často využívají zralé ženy, kterým šperky úplně ke krku nesedí, tak si je nechávají na míru prodlužovat. Babičky v našich korálích, to je moje velká slabost, protože tvrdím, že naše šperky sluší v každém věku. Ale zpátky ke šperkům na míru – mojí srdeční záležitostí jsou nevěsty. Je to pro mě vždycky veliká čest, když se nám některá ozve, vloží v nás důvěru a ladíme spolu šperk na její svatbu. Já sama se ve svých špercích vdávala a musím neskromně říct, že na svatebních fotkách vypadají skvěle.

Lidovky.cz: Firmu vedete společně s manželem, nedá mi to se proto nezeptat, ale je náročné oddělit byznys a rodinné fungování? Jak máte s manželem v podnikání rozdělené role?

Role rozdělené máme, ale dennodenně nám protékají mezi prsty. V podstatě každý den řešíme, co je třeba a jaké čemu nastavíme priority. Manžel je skvělý divadelní vědec a bývalý vedoucí divadelního oddělení Národního muzea, takže je ještě částečně zaměstnán svými projekty a povinnostmi. Strašně rád ale chodí ven, a tak nejlepší vždycky je, když vezme roční dceru do kočáru a odjede na dvě hodiny do lesa. To pak mám volné ruce a stihnu spoustu práce a většinou i nějakou tu trochu domácnosti.

Lidovky.cz: Nosíte i svou vlastní tvorbu? Jaký je váš nejoblíbenější šperk?

Nosím, aktuálně je to velká duhová koule z naší nejnovější kolekce Neon. Na tu mě baví koukat, i když jí sundám z krku.

Lidovky.cz: Pravidelně podporujete neziskové organizace. Z minulosti zmiňme například Loono, letos jste se spojila se Světluškou, projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu. Co pro vás spolupráce s neziskovou organizací znamená?

Pro mě to je jako takový přirozený koloběh. Dostalo se mi té úžasné možnosti, že se mi koníček stal zaměstnáním, daří se nám, jsme zdraví, žijeme v dostatku, a proto mi připadá přirozené to té karmě, vesmíru nebo třeba pánubohu, jak kdo chce, touto formou vracet. Na světluščích narozeninách teď říkal jeden pán krásnou věc. Že totiž obdarováváním člověk vždy podaruje nejvíc sám sebe. A já mám radost, že z naší práce mohou mít užitek i ostatní, ať už jsou to naši čeští dodavatelé, chráněné dílny, s nimiž spolupracujeme, nebo jednou za rok i vybraný neziskový projekt.

Lidovky.cz: Když zůstaneme ještě u Světlušky, jak k této spolupráci došlo a jak probíhala?

Ke Světlušce jsme se dostali přes jejich novou paní ředitelku Gábinu Drastichovou, se kterou se známe již z dřívějška. S tou jsme se v průběhu roku sešli a domluvili, že bychom letos mohli pojmout světluščí vánoční kampaň v korálovém duchu. Skvěle se k tomu nabízel typ šperku Wired, který je nacpaný blyštivým drátkem. Báječné na spolupráci je, že se podařilo spojit síly s Pobytovým rehabilitačním a rekvalifikačním střediskem Dědina a šperky i vánoční ozdoby, které jsou kampaně součástí, vyrobili sami nevidomí. To dává ozdobám a šperkům další náboj a rozměr a mě nesmírně těší, že jsme mohli být s korálemi při tom.

Lidovky.cz: Zmínila jste roční dceru, vy jste si však s manželem pořídili letos na podzim ještě jedno „miminko“, jmenuje se Tvorba a jedná se o sdílený showroom na pražské Letné. Proč jste Tvorbu založili? Nemáte pocit, že je v Praze sdílených showroomů českých tvůrců hodně? V čem konkrétně je Tvorba jiná?

Tvorbu jsme, tak jako ko-ra-le, založili z vlastní potřeby. S kamarádkou Terezou, která tvoří třetího člena týmu Tvorby a pod značkou Artery vyrábí jedinečné nášivky, výšivky a nažehlovačky, jsme se nejprve dlouho poohlíželi po nějakém menším prostoru s dílnou. Když se nám naskytla možnost vzít si do nájmu skoro stopadesátimetrovou Tvorbu, došlo nám, že určitě nebudeme samy, kterým chybí vzdušná, krásná prodejna s limitovaným výběrem značek, které by prezentovaly své kompletní kolekce. A protože jsme chtěly pražskému publiku nabídnout zboží neokoukané, zabrousily jsme při oslovování tvůrců především mezi ty mimopražské, kteří v Praze dosud nemají vlastní showroom. Celý obchod je koncipovaný trochu v galerijním duchu – každá značka má svůj vymezený prostor, kde je i popiska, která nakupujícího seznamuje s příběhem, který za vznikem autorských kousků stojí. Tahle osobní rovina je jeden z rozměrů, který, myslím, činí Tvorbu jedinečnou.

Lidovky.cz: Jaké autory u vás lidé najdou a podle jakého klíče jste si je vybírali?

V Tvorbě kromě Artery a ko-ra-lí potkáte dalších cca 15 značek, namátkou například ostravské City Folklore, hradeckou Biogu, brněnskou Reparádu nebo plzeňské Šimido. Máme skvělé batohy od MARAI, kožené zboží od Rychter D, férové oblečení od Dayi, populární La Klaru, variabilní Convertibles, křehké kousky porcelánu od Blaho, jedinečně ženskou Lusindu nebo ručně tkané šály od Anniné. Ateliér u nás má i oblíbená přebornice přes sukně všeho druhu Akari. Každý z tvůrců má navíc jednou měsíčně Tvorbu k dispozici pro pořádání workshopů, uvedení nových kolekcí nebo setkání se zákazníky. Klíčem k výběru nám kromě našeho vkusu a vzájemné kompaktibility značek byly i osobní sympatie. Když jsme Tvorbu zakládali, hodně a dlouho jsme se bavili o její identitě a shodli se na tom, že chceme mít po všech stránkách přátelský obchod. Když totiž máte přátelské tvůrce, prodavačky i zákazníky, vznikají z toho ty nejkrásnější večírky a spolupráce.

Lidovky.cz: Plánujete i rozšíření portfolia tvůrců do budoucna?

Je možné, že někdo časem naše řady opustí a někdo naopak ještě přibyde, ale aktuálně portfolio tvůrců vnímáme jako uzavřené. Tvorba není nafukovací a chceme, aby si uchovala svou vzdušnost a prostorovou velkorysost. Co se bude točit, je naše pop-up zóna, kde jsme měli v říjnu šperky od Adély Pečlové a v listopadu dvojici nezávislých nakladatelek WO-MEN a Verzone. Jelikož ale chceme, aby Tvorba byla vnímaná jako tepající organismus, a nejen jako krám, máme kromě dalších workshopů na jaro v plánu cyklus přednášek skvělé Miry Burianové na téma módy ve 20. století. Tenhle kulturní přesah je něco, co bychom rádi dále do budoucna rozvíjeli a budovali Tvorbu jako místo setkávání milých tvůrčích i osobních zážitků.