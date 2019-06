Pouliční festival o vodě. Situace je vážná a na vině je člověk, říká organizátorka

V prostoru před bývalým Parkhotelem otevře od pátku improvizovaný Akvapark. „Tématem festivalu je voda, ze které se stává v poslední době jedno z témat nejpodstatnějších. Propojení ekologické osvěty a architektonické intervence ve veřejném prostoru u nás není úplně běžné, tak jsme si říkali, že by to mohlo zafungovat a lidi bavit,“ říká organizátorka festivalu Kateřina Vídenová.

Lidovky.cz: Co zažijí návštěvníci v Akvaparku?

Jedná se o netradiční ekologický pouliční festival, který začne samotnou komunitní stavbou festivalového místa, která bude probíhat celou sobotu 22. června, budou se vyrábět plážová lehátka a přidat se může kdokoliv, nářadí a dřeva bude dost. Tématem festivalu je voda, ze které se stává v poslední době jedno z témat nejpodstatnějších. Propojení ekologické osvěty a architektonické intervence ve veřejném prostoru u nás není úplně běžné, tak jsme si říkali, že by to mohlo zafungovat a lidi bavit. Fontána v parku se vyčistí, opatří bazénovou filtrací a po dobu festivalu bude fungovat jako bazének nebo brouzdaliště pro děti. Návštěvníci si tedy budou moci vychutnat program festivalu s nohami ve vodě a s nanukem nebo drinkem v ruce.

Hlavní kostrou programu jsou besedy a panelové diskuse na různá témata týkající se vody – od plnění plastových láhví vodou přes hospodaření s krajinou až po globální otázky týkající se klimatických a dalších změn na planetě. Besedy budou probíhat vždy ve večerních hodinách a každý den se můžete těšit na jedno nebo dvě témata. Těšit se můžete na takové hvězdy jakými jsou Bedřich Moldan, Daniel Pitek, Václav Cílek a mnoho dalších. V úterní besedě přivítáme i politiky, kteří promluví o politice životního prostředí. Některé večery budou zakončeny filmovými projekcemi. Bude se jednat o většinou zahraniční dokumentární snímky na jednotlivá témata, například film Leonarda Di Capria „Before The Flood“, nebo dokument „A Plastic Ocean“ a podobně.



Lidovky.cz: Jak vás napadlou udělat pouliční festival o vodě?

Myslíme si, že bavit se o tomto tématu, je potřeba. Zároveň jsme nechtěli dělat nudnou ekologickou konferenci, na kterou by chodili lidé již přesvědčení. Chtěli jsme vytvořit příjemné místo ve veřejném prostoru, které bude nabízet zároveň zábavu i osvětu. Festival je koncipovaný tak, že si v něm najdou své jak dospělí, tak děti a jak laikové, tak odborníci.

Lidovky.cz: Jak vnímáte problematiku ohledně vody ve městě, případně v krajině či na Zemi?

Situace s vodou je komplikovaná, na vině je bezpochyby člověk. Jeho chování vedoucí ke klimatické změně a způsob hospodaření s krajinou jsou faktory, kreré se budou muset změnit shora – na úrovni největších korporací, ne šetřením vodou v domácnosti. Tlak zdola je ale asi jedinou možností, jak nejvyšší představitele soukromé i veřejné sféry donutit ke změnám. Nejsem ale odborníkem na ekologii, odpovědi na tuto velmi složitou otázku se pokoušíme najít pro sebe a pro ostatní právě chystaným festivalem Akvapark.

Lidovky.cz: S kým jste projekt konzultovala a jaká jsou zásadní zjištění?

Každý projekt, který připravujeme, konzultujeme s mnoha odborníky v daném oboru. Samozřejmě tomu tak bylo především nyní. Lidí, kteří mi pomáhali, je nespočet, jsou všichni vyjmenováni v katalogu. Pokud bych měla vybrat, jmenovala bych například profesory a studenty z Katedry sociální a kulturní ekologie na FHS UK.

Lidovky.cz: Pouliční festival o vodě. Situace je vážná a na vině je člověk, říká organizátorkaKde bude k dostání Akva Almanach a co se v něm dočteme?

K akci vychází i 64-stránková publikace s názvem AKVA ALMANACH, kde najdete rozhovory s nejvýraznějšími odborníky na vodu, ale kromě pesimistických výhledů jsou tu popsány možnosti řešení, jak na úrovní jednotlivce, tak na úrovni města nebo státu. Publikaci ilustroval skvělý Alexey Klyuykov a po dobu celého festivalu bude na místě k mání. Je i ke stažení na webových stránkách www.akvapark.eu.

Akvapark Festival poběží od pátku 21.6. do neděle 30.,6, kdy ho uzavřeme večírkem a koncertem. Vystoupí Monika Načeva se svým novým projektem a DJ Hošty se svým hitem AQUAHOLIK. Velmi podstatná informace je, že veškerý program festivalu AKVAPARK je zdarma. Celý program naleznete na webových stránkách www.akvapark.eu.



Lidovky.cz: Pouliční festival o vodě. Situace je vážná a na vině je člověk, říká organizátorkaKdo jsou MAK?

Architektonické studio Kateřiny Vídenové a Adama Wlazela. Název vznikl v roce 2013 při prvním společném projektu – MAK – “mobilní architektonická kancelář”, kdy architekti v přetvořeném karavanu putovali po českém venkově a nabízeli architektonické služby. Navrhovali vše – od psích bud po plány rozvoje obcí. Projekt potom opakovali ještě dvakrát, s karavanem byli i ve Velké Británii, na pozvání Českého centra.

Adam s Kateřinou navrhují i konvenční architekturu, ale těžištěm jejich práce jsou právě intervence ve veřejném prostoru, aktivizace veřejnosti a realizace 1:1. Zkoumají možnosti urbánního života. Při své práci často spolupracují s odborníky z jiných oborů, v Akvaparku především s ekology.

Lidovky.cz: Podobný princip veřejného místa jste s ateliérem MAK, provozovali v Karlíně jako koncept hospody. Jak se projekt vydařil a jaké byly ohlasy místních?

Hospoda U hada byla výstavní project, jehož tématem bylo zamyšlením nad postupnou proměnou městských čtvrtí jako je Karlín a připomínkou tradičních místních podniků, lokálů a výčepů, které odtud rychle mizejí. Na měsíc se tak klasická “white-cube” galerie VI PER proměnila na lokální hospodu, dočasný komunitní prostor pro setkávání místních i přespolních. Bylo pivo, limo, utopenci, mariáš, šipky, fotbálek a každodenní program – besedy, debaty a přednášky na téma gentrifikace, koncerty, divadlo, čtení, výstavy a promítání. A výčepák Pepa, ze zavřené hospody “U zpěváčků”. A nábytek ze zavřené karlínské hospody “U Fandy”… Projekt byl úspěšný, bylo až s podivem, jak rychle se naplnila idea klasické hospody, kam chodí pospolu právník, student a instalatér a popíjejí společně u kytary až do rána.

Lidovky.cz: Co plánujete do budoucna?

Momentálně nás pohltila ekologická témata, uvidíme, jak bude fungovat Akvapark… všichni jste srdečně zváni, doufáme, že si to společně užijeme a ještě se třeba něco dozvíme!