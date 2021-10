Na mateřské založila obchod pro matky i děti. Pracuji pořád a vlastně nikdy, říká Tereza Goktas

Když se Tereze Goktas narodilo první dítě, psal se rok 2017. Stylových oblečků a pěkných doplňků pro miminka tehdy moc nebylo. „Rozhlížela jsem se po českém trhu a zjistila, že nabídka toho, co bych si pro své dítě představovala, je poměrně limitovaná.

Je to trochu povrchní, ale trápilo mě, že to, co je v obchodech, se mi nelíbí, nezapadá mi do toho, co nosíme my, jak vypadá náš byt, jak chci, aby vypadal i po příchodu syna na svět,“ vzpomíná dnes Tereza, která se začala rozhlížet po zahraničních e-shopech. Ty věci lahodící jejímu vkusu nabízely.