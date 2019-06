‚Při výrobě kosmetiky se snažím používat místní zdroje a recyklovat materiály’

Nevyhovovala ji kosmetika, kterou kupovala v drogerii, tak se jednoho dne rozhodla uskutečnit to, na co myslela již delší čas. Založila si vlastní značku. „Na cestě po Indii mě velmi učaroval moringový olej, který se stal klíčovou ingrediencí produktů Omorfia. Jeho účinky jsou blahodárné na pleť, a to díky vysokému obsahu vitamínů, minerálních látek a ostatních živin,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Monika Petrásková.

Lidovky.cz: Kdy vznikl nápad založit vlastní značku přírodní kosmetiky?

S myšlenkou založit si vlastní, čistě přírodní značku kosmetiky jsem koketovala dlouhý čas. Jelikož jsem nemohla najít ideální kosmetiku pro moji citlivou pleť, začala jsem si sama krémy míchat, studovat ingredience, vlastnosti a zpracování olejů, jejich kombinace, aromaterapii a vše okolo toho, což mě velmi bavilo. Můj muž mě od začátku našeho vztahu začal pobízet, ať svoji vášeň převedu do podnikání, já jsem se ale rozhodla až před necelými třemi roky během mého druhého těhotenství, které jako by ve mně probudilo veškerou inspiraci a já tak velmi nenásilně přišla na konkrétní receptury mých produktů.

Lidovky.cz: Jste na vše sama nebo vám někdo pomáhá?

V současné době se věnuji především vývoji nových produktů, vztahu se zákazníky a také rozvoji obchodu. Mám externí spolupracovníky, kteří mi pomáhají s marketingem.

Lidovky.cz: Živí vás dnes vaše kosmetická značka nebo se jí věnujete ve volném čase?

Ačkoliv mě zatím neživí, věnuji jí většinu pracovního dne. Rozjezd nové značky je finančně poměrně náročný a ještě to nějaký čas bude trvat, než začne generovat zisk.

Lidovky.cz: Co je vaše původní profese?

Pracovala jsem na různých pozicích v HR a Řízení lidských zdrojů jsem i vystudovala. O kosmetiku a Aromaterapii se zajímám dlouhou řadu let a dokonce jsem absolvovala roční rekvalifikační studium kosmetička a vizážistka.

Lidovky.cz: Máte blízko k Řecku. Čím vám učarovalo?

Řecko je nádherná země, s úžasnou přírodou a milými lidmi. Před osmi lety jsem zde potkala mého muže, a tím se pro mě Řecko stalo druhým domovem a velkou inspirací.

Lidovky.cz: Jakou ingredienci máte nejraději a proč?

Na cestě po Indii mě velmi učaroval moringový olej, který se stal klíčovou ingrediencí produktů Omorfia. Jeho účinky jsou blahodárné na pleť, a to díky vysokému obsahu vitamínů, minerálních látek a ostatních živin.

Lidovky.cz: Kde oleje a ingredience, ze kterých jsou vaše kosmetické přípravky, kupujete?

Velmi mě záleží na kvalitě použitých olejů a ostatních ingrediencí, a proto si vše co přijde do produktů Omorfia pečlivě vybírám. Obsažené oleje jsou v bio kvalitě certifikované podle standardů Cosmos a rostliny, ze kterých se oleje vyrábí jsou většinou divoce rostoucí, aby si zachovaly svou opravdovou sílu. Ingredience tak pochází z celého světa, jelikož lokální zdroje nejsou tak bohaté.

Lidovky.cz: Máte pocit, že se Češky o to, jakou kosmetiku kupují, zajímají více než třeba před pleti lety?

Určitě ano. Stejně tak jako se více zajímáme o to, co jíme, se začínáme zajímat i o přípravky, které si mažeme na pleť a tělo. A já jsem za to velmi ráda, jelikož věřím, že každá žena si zaslouží o sebe pečovat s láskou a dopřávat své pleti kvalitní přírodní péči namísto klasické kosmetiky plné škodlivých syntetických látek.

Lidovky.cz: Co používáte vy sama?

Veškeré produkty Omorfia samozřejmě testuji nejdříve na sobě. Mým denním kosmetickým rituálem je použití odličovacího a čistícího balzámu Zen Purity, následně použiji pleťové tonikum Jasmine Dew a omlazující olej Divine Elixir, který dokonale hydratuje, vyživuje, a navíc se postará o rozšířené póry, drobné nedokonalosti pleti i vrásky. Pleť je po něm nádherně sametová. Jednotlivé kroky péče o pleť navíc doprovázím opakováním související afirmace, tedy pozitivní myšlenky, jež je součástí každého produktu a najdete ji napsanou na obalu. V praxi to vypadá tak, že například při použití odličovacího balzámu sama pro sebe zopakuji přiloženou afirmaci „Nechávám odejít vše nepotřebné. Odpouštím.“ Afirmace na sebe navazují a vy si tak můžete vyzkoušet ucelenou meditaci pro spokojený život a při pravidelném opakování zažít sílu positivního myšlení.

Lidovky.cz: Co znamená Omorfia?

Omorfia je slovo převzaté z řečtiny a přeneseně znamená krásná, omamná, tajemná. Věřím, že stejně taková může být každá žena.

Lidovky.cz: Který kosmetický výrobek byste nikdy nepoužila?

Po letech trápení se s pletí, jsem přišla na to, že největším problémem byly chemikálie v produktech, a proto nyní, kdy jsem svoji pleť uzdravila používáním čistě přírodních produktů, bych své pleti syntetickými krémy nerada škodila.

Lidovky.cz: Přírodní kosmetiky na českém trhu přibývá, nemáte strach z konkurence?

Za nové značky přírodní kosmetiky přicházející na český trh jsem upřímně ráda, jelikož to odráží fakt, že si české ženy začínají uvědomovat, že je naprosto zbytečné zanášet si pleť syntetickými látkami a začínají objevovat sílu přírody. Značka Omorfia si se svojí kvalitou a účinností rychle získává své věrné zákaznice a za to jsem velmi vděčná.

Lidovky.cz: Výrobky jsou balené ve skleněných obalech a sklo je tmavé. Má to nějaký důvod?

Od začátku výroby jsem věděla, že chci, aby produkty byly balené v tmavém skle, jelikož je to materiál s perfektními vlastnostmi k uchování ingrediencí, chránící obsah před znehodnocením po dlouhou dobu. Tmavé sklo nepropouští sluneční záření, a tím chrání jednotlivé kosmetické ingredience proti molekulárnímu rozkladu. Velice mně také záleželo na tom, aby naše obaly, stejně tak jako papírové krabičky a dubové špachtličky, jež jsou součástí produktů, byly vyrobené v České republice.

Lidovky.cz: Na vašich stránkách jsem se dočetla, že je pro vás také důležitá recyklace. Nabízíte také možnost, aby vám zákaznice skleničky vracely, nabízíte jim za to nějaké benefity? Jak to funguje?

Ano, recyklace je podle mě cesta k udržitelnosti, a přijde mi škoda, aby se nepoškozené lahvičky z kvalitního skla vyhodily do kontejneru, a proto našim zákaznicím nabízíme možnost skleničky vracet. Samozřejmě za to získají odměnu, jelikož si vážíme jejich času, a také s tím souvisí náklady na dopravu. Za každou vrácenou lahvičku tak zákaznice získají kromě dobrého pocitu body, které můžou proměnit za slevu při jejich příštím nákupu.

Lidovky.cz: Zajímáte se o životní prostředí? Co myslíte, že je hlavním problémem současného světa?

Toto téma je mi velice blízké a snažím se i při výrobě kosmetiky co nejvíce využívat místní zdroje a recyklovat materiály. Teď například nám ušila kosmetické čelenky Míla Vozňáková, která má svojí oděvní značku a z odstřižků, které by se jinak vyhodily nám šije měkoučké bavlněné kosmetické čelenky. Nebo spolupracujeme s Věrou Ryškovou, která pro nás šije kosmetické taštičky z nevyužitých materiálů z krejčovských a čalounických dílen. I když je tato výroba mnoho násobně nákladnější, než si objednat čelenky nebo taštičky z Číny, tak pro mě má velký smysl, že využíváme materiály, které již byly vyrobené a že je pro nás vyrábí šikovné české ruce.