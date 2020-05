Propojení měst a přírody? Dánští architekti vědí, jak na to

„Rozdělovat svět na města a přírodu není správný přístup.“ říkají architekti z dánského studia Tredje Natur, kteří mění Kodaň v zodpovědné a udržitelné město.

„Dřív jsem se věnoval krajině a Ole Schrøder plánování a stavbám. Ale cítili jsme, že se na všechno koukáme úplně špatně. Pořád se to rozdělovalo: Tohle je město a tohle příroda. Jako by jedno bylo opakem druhého,“ popisuje jeden ze zakladatelů Flemming Rafn Thomsen, jak vznikalo architektonické studio Tredje Natur, které s Olem založili.



Jde o společnost, která se zabývá udržitelným designem měst a jejich propojení s přírodou. „Navrhujeme život v budoucnosti. Nový způsob rozvoje měst i společnosti. Je to splněný sen,“ říká Flemming v kampani Driven japonské automobilky Toyota, jejímž cílem je představit projekty, které zlepšují současný život a stojí za to se od nich inspirovat při dalším vývoji. „Jsem přesvědčen, že architekti a projektanti mají obrovskou moc i zodpovědnost vzhledem k výzvám, před nimiž stojíme,“ dodává.

Studio Tredje Natur proto hledá funkční řešení problémů způsobených člověkem. Dokonalým příkladem činnosti těchto architektů, z nichž každý přichází z trochu jiného odvětví, je kodaňské opatření proti povodním. „Problém je, že dnes jsou všude ulice a chodníky a voda nemá kam odtékat. Tak jsme si řekli fajn, pokud se nám podaří vymyslet prvek, který by byl součástí chodníků, nasál by vodu, dokázal ji zadržet a následně někam odvést a využít ji, bude to další krok k zelenějším ulicím,“ popisuje Flemming, jak vznikly velké chodníkové pláty s dírami, které skutečně odvádí dešťovou vodu ke stromům a záhonům lemujícím kodaňské ulice.



Ukázkou může být i park Enghaveparken v Kodani, který je uzpůsoben tak, aby dokázal zadržet obrovské množství dešťové vody. Stačilo k tomu jen zvýšit obvodovou zeď kolem parku, vykopat trochu hlíny a přidat šetrnou a odolnou vrstvu. A když neprší, využívá se park jako jedno velké veřejné sportoviště.