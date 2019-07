První trenýrky mi ušila máma, a já se rozhodl v tom pokračovat, říká designér

První trenýrky mu ušila jeho matka, tak vlastně vznikl nápad založit si firmu a navrhovat si trenýrky sám. "Prvním impulsem byla ohromná náhoda, moje mamina je švadlena a když mi v 16 už nestihla koupit žádné trenýrky k Vánocům a zrovna šila nějaké košile (trenýrky se vyrábí ze stejných látek), jedny vyrobila sama a pod stromkem povzdychla, že by to oproti košilím byla fajn práce. No a když jsem zhodnotil design prádla, který jsem měl ve skříni, nápad byl na světě," říká Jakub Kofroň.

Lidovky.cz: O tom, že založíte vlastní značku trenýrek jste přemýšlel od 16 let? Co bylo prvním impulsem?

O tom jsem vlastně nikdy nepřemýšlel, natož, že bych to plánoval. Od mala jsem k módě tíhnul, pamatuji si, že jsem v páté třídě na dotaz co chceme být, odpověděl, že chci mít značku oblečení. Tímto to k tomu trochu sklouzlo a trenýrkami to určitě nekončí. Prvním impulsem byla ohromná náhoda, moje mamina je švadlena a když mi v 16 už nestihla koupit žádné trenýrky k Vánocům a zrovna šila nějaké košile (trenýrky se vyrábí ze stejných látek), jedny vyrobila sama a pod stromkem pozvdechla, že by to oproti košilím byla fajn práce. No a když jsem zhodnotil design prádla, který jsem měl ve skříni, nápad byl na světě.

Lidovky.cz: Vaše maminka vám ale pomáhala dál. První trenýrky šila ona?

Ano, prvních několik let vše šila sama až do momentu, kdy jsme potřebovali prodat více jak několik stovek kusů měsíčně. Od té doby jsme přešli na spolupráci se šicími dílnami.

Jakub Kofroň s manželkou a psem

Lidovky.cz: Podílí se na výrobě ještě dnes?

Ano. Podílí se zejména na tvorbě nových produktů, testování, vychytávání střihů nebo kontrole kvality, na což má samozřejmě stále nejlepší profesní oko. V kombinaci s tím se vždy starala o expedici a skladování, kde se podílí dodnes, i když se snažíme, aby toho s růstem měla méně a méně a měla čas na vnoučata a taky na vánoční pečení, nad kterým vždy povzdechávala, že nemá kvůli hlavní sezóně čas.

Lidovky.cz: Jak těžké bylo založit vlastní značku?

Nebylo! Protože v 16 se vám zdá všechno jednoduché a se vším si poradíte a moc si nelámete hlavu. Ale budovat a vybudovat ji je ta obtížná část. Už ji budujeme 12 let, v x věcech jsme naprostí začátečníci a ještě máme před sebou spousty práce a ta nikdy neskončí, zvlášť když ji chceme dostat do celého světa. K tomu jsou ty dlouhé kořeny potřeba, jen mě překvapuje jak na skoro všechno neexistují jednotná řešení a každý si je řeší po svém a nikde na ně nenajdete návod.

Lidovky.cz: Co znamená název značky?

Jsou to foneticky přepsané iniciály mámy, autorky prvních trenýrek - LK. I když je to moc hezký odkaz na kořeny, větší úlohu v tom měla trochu neznalost podnikatelského prostředí - mysleli jsme, že musíme dodržet nějakou návaznost na jméno živnostenského listu. Taková souhra.

Lidovky.cz: Mají z vás rodiče radost? Podporují vás i dnes?

Já věřím, že ano. Pomáhali a pomáhají dodnes. Oni na první na El.Ku dali peníze, propůjčili dům a zakopávali o trenýrky doma. Není to tak dávno co jsme každé Vánoce měli rozdělené etáže domu na všechny firemní úseky, od půdy po sklep a od rodičů, přes manželku až po babičku. Rozhodně jsem od nich nemohl dostat větší podporu, ať už vezmu firmu nebo dlouhou podporu při studiích. A dneska díky tomu El.Ka stojí na vlastních profesionálních nohách a nám všem věřím, že vrátí léta dřiny. Našim méně práce a větší komfort a mě snad dar v podobě skvělého startu kariéry a celoživotní práce před sebou na svém a rodinném pro další generace. Tak jsme se nakonec domluvili a tak to má být.

Lidovky.cz: A co je pro vás nejdůležitější při práci?

Abychom to nedělali jen pro peníze a aby nás to všechny ve firmě bavilo a mělo další přesah. Určitě aby to bavilo naše zákazníky a opravdu dostávali to nejlepší. Byť neříkám, že si nechceme užívat komfortu peněz, tak rozumně a hrozně bych si přál, aby většina co vyděláme šla dále na zlepšování nejen naší firmy ale i okolí a životního prostředí a celkově společnosti. Rád bych aby se El.Ka a možná i vlastní společnost věnovala cirkulární ekonomice a šetření přírodních zdrojů, abychom nepoužívali nic zatěžujícího, abychom podporovali zajímavé CSR projekty a případně vytvářeli vlastní. Abychom přispěli k tomu, že si zase něco budeme dělat v Evropě podle našich pravidel, budeme mít spokojené zaměstnance, nízký dopad na přírodu. A jednou si řekli, že je s námi líp než bez nás.

Lidovky.cz: Kdo navrhuje design trenýrek?

Dříve, když jsme si nemohli dovolit kupovat stovky až tisíce metrů od jednoho designu jsme museli spoléhat na kolekce dodavatelů-výrobců látek z celé Evropy. Nyní u nich stále něco vybereme, ale již většinu vyrábíme podle vlastních návrhů. Něco vysledujeme z trendů, s něčím nám pomohou zákazníci, které občas na sociálních sítí požádáme o pomoc, a někdy jen prostě dlouho přebíráme a ladíme vlastní vzory od motivů po barvy.

Lidovky.cz: V minulosti jste spolupracovat s obchody Freshlabels a Zoot, poč ze spolupráce sešlo?

V té době to byly skvělé kanály, které nám moc pomáhaly, ale neměli jsme kontrolu nad zbožím a tím, jak ho zákazník dostává. Chceme, aby měl zákazník vždycky radost, když trenky, tílko, nebo cokoliv jiného od El.Ky dostane, aby byl z balíčku nadšený a líbil se mu nejen produkt, ale i to, jak je to zabalené, jak s ním komunikujeme. A to nebylo přenositelné na externí partnery. Tam jste si nemohli vybrat, zda vám zabalí nákup do naší dárkové krabičky, nešlo abyste svůj vzor mohli sladit celé rodině a další. Další pravdou je, že jsme na to tenkrát nebyli ani tak připravení. Proto jsme se jednoduše rozhodli dělat to po svém, ale jsme strašně rádi za spolupráci se Zootem i Freshlabels do dneška. K B2B spolupráci se určitě plánujeme vrátit, ale musíme toho ještě spousty vymyslet, aby to pro všechny strany fungovalo.

Lidovky.cz: Je nějaké místo, kde by si lidé mohli vaše produkty vyzkoušet?

Některé si můžete prohlédnou na našich odběrných místech, kde jsou vybrané trenky v prodeji nebo si zde můžete vyzvednout objednávku zdarma. Dvě jsou v Praze a po jednom máme ve Zlíně, Hradci Králové, Brně a také připravujeme Ostravu. Další v Bratislavě, Košicích a připravované Banské Bystrici.

Jakub Kofroň Jakub Kofroň, vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole Ekonomické v Praze a ESCP v Madridu. V roce 2014 založil digitální a webdesignovou agenturu Beneficio Media, s.r.o. a zároveň společnost Fideli Berg, s.r.o., kterou pořádně uchopil již 8 let budovanou značku spodního a lounge wear prádla El.Ka Underwear. Nyní se věnuje zejména řízení značky El.Ka a má na starosti design produktů a veškerého dění firmy.



Lidovky.cz: Co nosíte doma vy?

Beru to jako chyták, ale určitě tipujete správně, ale já El.Ku rozhodně nenosím jen doma. Pro muže jsme čistokrevné spodní prádlo z opravdu prémiových materiálů na každou situaci, po celý den, takže proč nosit něco jiného? Když se koukám zpětně na fotky, tak vlastně El.Ky nosí povinně všichni v našem okolí.

Lidovky.cz: Pocházíte z Dobříše, nyní bydlíte v Praze, jak se vám tu žije? Neschází vám menší město a příroda na dosah?

Měli jsme velké štěstí při výběru bytu a bydlíme tak, že máme přírodu na dosah v podobě vlastní zahrádky a lesa kousek od domu, takže nám nic neschází. Navíc v Dobříši máme stále provozovnu i byt, takže tam občas pobýváme. Prahu ale miluju, bydlím tu prakticky od patnácti a pro podnikání je ve spojení s provozovnou a skladem dál od Prahy nejlepší možnou volbou.

Lidovky.cz: Může podle vás podnikat každý?

Určitě ne, ale také si myslím, že o tom určitě nerozhoduje vzdělání nebo obor. Tím, že se o podnikání zajímám od mala a hrozně mě vždy zajímal nějaký klíč na úspěch, stále čtu zajímavé příběhy a autobiografie o lidech jako Elon Musk, Richard Branson, Tomáš Baťa a další jsem zjistil, že hlavní atributy úspěšných byly v cílevědomosti, ohromně dlouhé vytrvalosti, organizovanosti, psychické odolnosti a povaze nikdy nepřestat přemýšlet a zlepšovat jak sebe tak firmu.