Recyklovaný design. Vázy vyrábím ze skla, které najdu a betonu, říká designérka

Začala dělat vázy a nad vlastní značkou nepřemýšlela, ale když se se svými vázami dostala i na pár výstav, zkusila to. A má úspěch. Na Prague Design Weeku ji letos nominovali na nejlepší produkt. „Chci prozkoumávat nové postupy a technologie, ale jsem nyní na začátku omezená danými možnostmi, protože je to často otázka neúnosných nákladů. Při tom všem je pro mě ale nejdůležitější držet se toho, aby měli má díla uměleckou hodnotu a svou vlastní autenticitu,“ říká Petra Švejdarová o své značce Prasklo v rozhovoru Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Na Prague Design Weeku vás letos nominovali do soutěže na nejlepší produkt. Jaký to byl pocit?

Překvapující i povzbuzující. Člověka to popožene, aby tvořil dál a uvědomil si, že to vlastně baví i někoho dalšího.

Lidovky.cz: Jak dlouho se výrobě váz z betonu a skla věnujete?

Více organizovaně se tvorbě věnuji od roku 2016, kdy jsem se spíše z vlastního hecu zkusila přihlásit na Czech Design Week. A k mému překvapení mě kurátoři vybrali. Neměla jsem v tu chvíli žádnou ucelenou kolekci, a tak jsem musela začít tvořit intenzivně, což trvá i nadále a hlavně mě to baví stále víc.

Lidovky.cz: Jak moc je těžké založit vlastní značku? Narazila jste na nějaké problémy? Házel vám někdo klacky pod nohy?

Já jsem vlastně prvoplánově značku nezakládala, možná proto to šlo snadno. Nejdříve jsem začala tvořit, protože jsem měla nepřekonatelnou potřebu proměňovat své vize v reálné věci, a taky jsem upřímně potřebovala jakýsi protipól mé práci. Postupem času přišlo několik výstav, které byly úspěšné, začalo se ozývat stále více zájemců o Prasklo a tak nějak značka postupně vznikala a stále vzniká.

Lidovky.cz: Jedna z vašich posledních váz je vyrobená z flakónu od voňavky Hermés. Ráda používáte k výrobě to, co by se jinak vyhodilo?

Recyklace je vlastně jedna z hlavních myšlenek Praskla. Krásné lahve od luxusního alkoholu nebo od parfémů mi přijdou škoda vyhodit, ale vystavovat si je jen tak někde mě nebaví... Takže co s tím? Když dám sklu další nový účel a někomu se to líbí, tak mě to těší. Ale zároveň si už dlouho představuji, a tato představa ve mě hodně sílí, že bych si v budoucnu ráda navrhla vlastní sklo ve spolupráci s jistou sklárnou. Tohle vlastní ručně foukané sklo bych kombinovala s betonem.

Lidovky.cz: A kde sklo berete? Pouze z toho, co najdete doma? Nebo hledáte i jinde?

Ráda chodím do antikvariátů, kde nacházím zajímavé kousky, ať už kryty ze starých světel, nebo právě staré parfémy a prastaré lahve. Hodně mě zásobují rodiče, kteří mají půdu plnou pokladů, kamarádi a také oblíbené bary, právě teď třeba Cobra.

Lidovky.cz: Beton a sklo se k sobě vlastně na první pohled moc nehodí. Jak vás napadlo obě suroviny spojit?

Dlouho jsem beton a sklo kombinovala jen ve své hlavě, pak jsem začala tvořit právě s nasbíraným sklem, které se mi už hromadilo, ale vůbec to zpočátku nešlo. Řezání skla byl pro mě velký problém, až jsem si časem vytvořila vlastní způsob a fígle, aby mě oba materiály poslouchaly, aby držely u sebe a měly tvar jaký chci já.

Lidovky.cz: Jak těžké je brousit sklo?

Tohle řemeslo jsem se nikdy bohužel neučila. Než jsem na to přišla, tak to bylo dost těžké, hlavně pro moje plíce, brousit sklo bez vody je veliká chyba. Ale teď už jsem se sklem větší kamarádka, jde to líp a líp. I když bych si moc přála dostat se do brusírny nějaké sklárny a tam se nějakému brusičskému mistrovi koukat přes rameno.

Lidovky.cz: Nepřemýšlela jste o tom, že byste začala vyrábět něco jiného než vázy?

Určitě se chci posouvat dál. Mým hnacím motorem je, že neustále objevuji nové cesty uměleckého zpracování betonu a skla. Chci prozkoumávat nové postupy a technologie, ale jsem na začátku omezená danými možnostmi, protože je to často otázka neúnosných nákladů. Při tom všem je pro mě ale nejdůležitější držet se toho, aby má díla měla uměleckou hodnotu a svou vlastní autenticitu. Často se vyrovnávám s tlakem na pohodlnější cesty příjmu, což by znamenalo dodávat „velkoodběrateli“ třeba 1000 váz, ale tímhle směrem rozhodně nehodlám kráčet, nechci jít cestou konfekce nebo velkovýroby. Hlavní je pro mě umělecká úroveň Praskla.

Lidovky.cz: Kolik máte doma řezaných květin ve váze? Nebo máte raději pokojovky?

Mám ráda kytky doma i za okny, i když přiznávám, že se ke mě většina řezaných květin dostává díky focení Praskla. Teď v létě u mě navíc nesmí chybět bylinky, taky mám na oknech mini rajčata a jahody. Pro kombinaci s Prasklem čím dál raději sahám po lučním kvítí a různých trávách, k betonu a sklu skvěle ladí.

Lidovky.cz: Kde si vaše vázy mohou lidé prohlédnout a osahat?

Asi nejvíce věcí mám na svých webových stránkách a na Instagramu, tam si lidé většinou nějaký kousek vyhlédnou a pak si pro něj zajdou ke mně do dílny, tedy domů, kde je prozatím i má malá dílna, která pomalu přestává stačit.. Stále totiž hledám nějaký vhodný ateliér, kde bych mohla mít i showroom, na který se mě většina zájemců o Prasklo ptá. V Praze pak Prasklo prodává několik obchodů s designem, třeba Harddecor Jozefíny Bakošové, Dyzajnoff a nebo Padlo do Vo-Ka Kateřiny Vocelové.