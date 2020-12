Recyklujeme duše i pláště z kola, vyrábíme z nich doplňky, říkají sestry designérky

Sestry Eliška Mertová a Dáša Mertová založily svoji značku SegraSegra před 13 lety, původně jako streetwearovou značku s originálními potisky. Po čase se ale zaměřily i na oblečení pro cyklisty do města, která usnadňuje jízdu na kole a zároveň vypadá jako městské oblečení a oblečení pro maminky.

Lidovky.cz: Jaké je to podnikat se sestrou? Hádáte se?

Jelikož jsme spolu vyrůstaly v pokojíčku, učily jsme se vyjednávat a dohodnout se velmi brzo. Ale neznamená to, že by se nám problémy nevyhýbaly, spíše naopak. Snažíme se v sobě nespokojenost nebo jiný názor nedržet a o všem se pobavit, i když u toho někdy lítají emoce. Vzduch se tím pročístí a může se jet dál.

Lidovky.cz: Která z vás má poslední slovo?

Každá máme na starost ve firmě něco jiného, takže tam si nijak nevadíme, ale o nových návrzích a důležitých krocích ve firmě samozřejmě diskutujeme a řešíme to tak dlouho, dokud nejsme obě spokojené nebo dokud jedna z nás neustoupí.

Lidovky.cz: Značku jste založily před 13 lety. Jak se vám daří v současné době?

Letošní rok byl náročný nejen z důvodu korona krize, ale i ze stěhovaní našeho obchodu na Letnou. Stěhování vyšlo přesně na porod Elišky, která doslova zabalila poslední krabici, oznámila nám, že o víkendu nejspíš porodí a opravdu tak udělala. Ale rozhodnutí se přestěhovat bylo skvělý nápad. Máme nádherný prostor se dvěma výlohami, zákazníci si rychle zvykli a podle množství objednávek k osobnímu odběru jsme si uvědomily, jak je Letná takové nové centrum, tranzitní místo přes které mnoho lidí projíždí nebo tu dokonce bydlí. My obě bydlíme na Letné také, což se při práci s dětmi opravdu hodí.

Lidovky.cz: Jaký má na vaši práci vliv pandemie?

Díky tomu, v jakém oboru podnikáme a že jsme vždy měly i dílnu vedle obchodu, jsme se okamžitě přepnuly na šití roušek. V první vlně jsme šily společně s různými firmami roušky potřebným, v druhé vlně jsme roušky zařadily do našeho portfolia. Díky tomu jsme nemusely vůbec zavřít a měly jsme práci pro naše švadlenky i kolegyně, z čehož máme i teď velkou radost.

Lidovky.cz: Označujete se za slow fashion značku. Jak konkrétně se principy pomalé módy u vás projevují?

Když jsme značku zakládaly před 13 lety, slow fashion pojem nikdo neznal, ale pokud začínáte jako student, slow fashion se vám nevyhne. Každý materiál zužitkujete do posledního centimetru, látky nakupujete lokálně, protože nemáte finance nakoupit několik stovek až tisíc metrů od zahraničních dodavatelů. První roky vše šila mladší ze séger Eliška, časem jsme rozmístily šití různě po celé republice. Dodnes šijeme jen v Čechách u nejkvalitnějších švadlen pod sluncem.

V dnešní době stále ověřujeme původ látek a snažíme se získat co nejvíce informací, protože i naše zákazníky to zajímá. A materiály se snažíme zužitkovat celé jako na začátku. Ze zbytků látek se aktuálně šijí roušky, čepice a nákrčníky.

Lidovky.cz: Recyklujete také?

Už od založení jsme byly vděčné za jakýkoli materiál zdarma a duše z kola se vzhledem k našemu zaměření hodily víc než dobře. Dnes recyklujeme duše i pláště z kola, vyrábíme z nich doplňky anebo je používáme jako náhradu kůže na oblečení. Duše od kol a pneumatik by se na skládce rozkládaly stovky let. My jsme za devět let zrecyklovaly na tři tisíce duší, což je okolo 500 kilogramů materiálu, a rozhodně nekončíme!

Lidovky.cz: Kromě městského funkčního SegraSegra máte i label Mama by Segra, který nabízí nosící mikiny, bundy a kabáty pro maminky s dětmi v šátku či nosítku a váš kabát nosí i food bloggerka Maškrtnica. Jak vás napadlo šít oděvy pro maminky?

Objevilo se to přirozeně, když starší sestra Dáša měla první dítě. Nosila je v šátku, a když přišla zima a nevybrala si z aktuální nabídky na trhu, tak jí Eliška přešila jeden náš kabát původně určený na kolo a bylo to. Nošení dítěte a ježdění na kole v zimě na kole kladou překvapivě celkem podobné požadavky. Musíte být v teple, nesmí vám kabát promoknout a musí být snadné se v něm dobře pohybovat. I tak jsme ale nad úplně dokonalým střihem nosící bundy strávily několik let. Dnes jsou naše značky rovnocenné a přes svoji rozdílnost se nám krásně doplňují.

Lidovky.cz: Která ze značek se v Česku prodává víc? Vítězí funkční móda, nebo oblečení pro maminky?

Aktuálně je to tak 50 na 50. Leckdy se stane, že muž si koupí bundu ze Segrasegra a jeho žena si pořídí nosící bundu v Mama by Segra.

Lidovky.cz: Plánovat je v současné době složité, ale chystáte něco v novém roce?

Na Letné už od začátku máme otevřenou dílnu, takže se přes výlohu můžete podívat přímo do místa dění. Rády bychom proto v novém roce začaly pořádat kurzy šití, na což se moc těšíme. V novém roce nabídneme také nové kousky z nepromokavé džínoviny, kterou jsme lovily doslova několik let.

Sestry Eliška Mertová a Dáša Mertová

Lidovky.cz: Kolekce z nepromokavé džínoviny zní zajímavě. Co je to za materiál a čím je speciální?

Dlouho jsme ji hledaly, vyzkoušely jsme různé varianty od švýcarské firmy vyvinuté speciálně pro městskou cyklistiku nebo klasickou bavlněnou pouze s povrchovou úpravou. Ale buď nás zbrzdila cena za materiál a následná nedostupnost anebo nedostatečná funkčnost, která nesplňovala naše představy a požadavky. Nyní jsme přistoupily k variantě spojení bavlněné džínoviny s českou nanomembránou, která jí dodá voděodolnost a paropropustnost, což je u membránových materiálů velmi důležité.

Lidovky.cz: Kde jste na materiál přišly a vyrábí se vůbec v Česku?

Materiál jsme objevily v rámci neustálého hledání nových dodavatelů. Sehnat kvalitní a pěknou džínovinu není úplně snadné. Na tuto firmu jsme narazily před několika lety. Je to ohromný velkosklad denimu v Los Angeles, kam vybírají prémiové džínoviny z celého světa. Své zastoupení tam mají i japonské selvedge denimy, americké, turecké a jiné materiály ze všech koutů světa. Právě se probíráme asi 40 vzorky a není jednoduché si vybrat.

Lidovky.cz: Co nejraději nosíte vy?

Oblékáme se skoro jen do vlastního, navrhujeme to taky hlavně pro sebe. Plus jsme obě vyrostly na secondhandech a rády si koupíme něco od našich kolegyň návrhářek.

Lidovky.cz: Vyrábíte také doplňky a ledvinky či batohy? Jak jste zavazadla navrhovaly? Jako městská či cestovní?

Letos jsme uvedly naše první ledvinky. Jsou určené na každodenní nošení, jsou nepromokavé s doplňky z recyklované duše. Mají plno technických vychytávek. Jsou to taková naše miminka, která si rychle našla svoje zákazníky.