Roušky místo nových kolekcí. Pietro Fillipi šije pět tisíc ústenek denně pro domovy důchodců

Praha K nedostatku roušek v Česku se postavila čelem i česká oděvní společnost Pietro Filipi. Místo nového oblečení šije roušky. A to ve velkém. Od pondělí se připojily další její výroby v České a Slovenské republice a produkce tak stoupla na pět tisíc roušek denně.

„Začali jsme šít už toto pondělí, ale protože v Praze nemáme vlastní výrobu, jen vzorkovnu, byla kapacita velmi omezená. Prvních 100 roušek jsme z velké části rozdali našim zaměstnancům, aby mohli pokračovat ve výrobě dalších,“ říká Michal Mička, majitel Pietro Filipi.



K šití roušek se postupně přidaly výroby v Pardubicích a Chrudimi, takže kapacita vzrostla na dva tisíce roušek, které se budou vyrábět každý den. A to až do pondělí, kdy se připojí další výroby po celé České i Slovenské republice, společnost tak bude schopná produkovat pět tisíc roušek denně.



Do procesu výroby roušek se zapojuje také přední návrhářka Monika Drápalová, i když v tuto chvíli jsou v první linii spíše švadleny. Současná výroba roušek není o designerech či nějaké kreativitě, ale o efektivní a rychlé pomoci.

„S nadsázkou se dá říct, že roušky dělají všichni, kdo mají ruce a šicí stroj. Roušky samozřejmě vyrábí naše dílna v pražském Karlíně, kde běžně vznikají prototypy Pietro Filipi. Po tisících pak vyrábíme roušky v našich textilních továrnách, nesmíme však opomenout ani zaměstnance našich zavřených obchodů, z nichž velká část šije roušky doma,“ říká produktový manažer Štěpán Pára.

Pietro Filipi chce roušky prostřednictvím různých sdružení distribuovat do domovů důchodců a po dohodě s obchodními řetězci také do nich. „Aktuálně máme od různých organizací poptáno kolem 50 tisíc roušek a další rychle přibývají. Kromě domovů důchodců jsou to obchodní řetězce, spolky nebo třeba Nadační fond nezávislé žurnalistiky, kam už první várka odešla,“ říká Mička.



Tipy, kam roušky dodávat, dostává firma především přes sociální sítě. „Naši fanoušci nám sami na sociálních sítích dávají tipy, kam bychom měli roušky posílat. Dostali jsme stovky doporučení, denně nám neustále chodí e-maily. Postupně instituce obvoláváme, zjišťujeme, kolik roušek potřebují a snažíme se vyhovět, jak jen je v našich silách. Zájem je obrovský. Jednu várku jsme například distribuovali přes Noru Fridrichovou a její konkrétní výběr domovů, další stovky roušek seniorům putovaly například přes Nadaci Krása pomoci, která patří Taťáně Gregor Brzobohaté, svých roušek se dočkali i v Domě klidného stáří ve Žďáru nad Sázavou či v podolské porodnici,“ dodává Pára.