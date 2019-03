Ručně dělaný, ručně poslaný. Dopisní papír se vrací do módy

Najít v poštovní schránce místo reklamního letáku či složenky krásné psaní, to se dnes nestane jen tak někomu. Německá ilustrátorka a zapálená dopisovatelka Tina Sosna (25) si však dala za úkol, aby se díky jejímu papírnictví Lovely Envelopes lidé znovu zamilovali do papíru i do psaní rukou.

Srdečně“, „vřelé pozdravy zasílá“ či snad oslovení „milý, milá“ se z rychlé e-mailové komunikace vytrácejí a mohou nám znít až archaicky. Ale sednout si s kusem čistého papíru, dbát na úhledný rukopis a psaní zabalit do obálky s motivem, který by mohl adresáta potěšit, nepatří jen do světa Jane Austenové. Naopak stále ještě existují lidé, kteří se nikdy neviděli, vědí o sobě jen to, co si napíší do dopisů, a říkají si pen pals, tedy přátelé na dopisování.



Psát si s lidmi z celého světa začala před pár lety i německá ilustrátorka Tina Sosna. „Zapisování věcí na papír je krásné a dáváte si více pozor na to, co píšete. V našem světě je už tolik technologií, že použít k poznámkám skutečný papír bývá milá změna,“ začíná povídání Tina. „Doma si zapisuji nejen to, co budu vařit, nákupy, které potřebuji zařídit, a seznamy věcí, které musím udělat, ale črtám si i nápady či malé kresbičky, které mě zrovna napadnou.“

Krása všedních dní

Protože Sosna tehdy nemohla najít v žádném papírnictví krásný dopisní papír, pěkné obálky, samolepky a další papírky, tvořila a ilustrovala si je pro své pen pals sama. „Fotografie svých dopisů, obálek, štítků a dalších drobnůstek, které jsem do nich vkládala, jsem zveřejňovala na Instagramu,“ vypráví Tina. „Brzy se o ně začali zajímat i ostatní. Ptali se, jestli jsou všechny ty obálky, pohlednice a samolepky na prodej. A tak se zrodil nápad vytvořit si vlastní papírnictví.“

Od té doby pod názvem Lovely Envelopes (v překladu Půvabné obálky) zásobuje milovníky papírové korespondence pohlednicemi s motivy rostlin, s obrázky vesnických staveb, dopisními papíry s kresbami elegantních dívek, retro nábytku či různých poloh líných koček. Nově do nabídky svého papírnictví doplnila i psí samolepky pro páníčky chrtů, dalmatinů nebo bíglů. Ovšem k těm nejprodávanějším kouskům z jejího sortimentu prý bezkonkurenčně patří právě ilustrace slečen a kocourů. „Zajímá mě krása všedních věcí. Drobné předměty, detaily, barvy, příroda, tvary a textury,“ popisuje Tina svou inspiraci. „Někdy jen tak někde sedím, dívám se kolem a začínám si všímat mnoha drobných věcí, které pak zachycuji ve svých ilustracích.“



Přes New York do Singapuru i Belgie

Kreslířka pochází z malé obce v německém Durynsku. Po studiích dějin umění a filmové vědy se se svým přítelem plánuje ve vesnici znovu usadit. Její ilustrované papírnictví ale cestuje nejen díky jejím zákazníkům do celého světa. Značka Lovely Envelopes je nyní k dostání v concept storech nejen v Německu, ale i v New Yorku či v Singapuru, v Belgii nebo ve Francii. Občas se ale Tina ještě vydá na místní trhy, kde své obálky a sešitky osobně prodává. „Je to vždy neuvěřitelný pocit, slyšet zpětnou vazbu od zákazníků a vidět je, jak si mé pohlednice prohlíží. Vždy si představuji, na jakou zeď si ji jako obrázek asi pověsí nebo kdo je ten, komu ji pošlou,“ vypráví zasněně ilustrátorka.

Kromě kreseb pro vlastní papírnictví Lovely Envelopes spolupracuje Tina s dalšími značkami. Navrhla tak již samolepky a kartičky pro oděvní singapurskou značku Our Second Nature, která jinak vyrábí pohodlné oblečení pro ženy i děti. Pohledy se starým růžovým kolotočem zase vytvořila speciálně pro mnichovský concept store Nia Pret-a-porter.

Když Tina Sosna zrovna nesedí za stolem s tužkou v ruce, s oblibou se vydává na dlouhé procházky k rybníkům, do lesa a na louky, kde pořizuje fotografie a vlastní autoportréty na kinofilm. A když se zrovna nevěnuje papírové korespondenci se svým dalším „pen palem“, pečuje o svou bohatou sbírku pokojových květin, náruživě pije litry čaje a samozřejmě drbe svého zrzavého kocoura Willow, který je též pod jménem @willowthecatkin malým instagramovým influencerem.