Satén jsem do kolekce zařadila, protože věřím, že léto si užijeme, říká návrhářka

Název autorské oděvní značky české návrhářky Veroniky Štěrbové odráží kuráž, s jakou u ní zákaznice nakupují. Sophistic by Veronika totiž vyzývá milovnice módy, aby nakupovaly s rozmyslem, s ohledem na životní prostředí i místní trh a nezahlcovaly svůj šatník zbytečnými kousky oblečení. „Tato potřeba minimalizovat nejen garderobu, ale věci obecně se u mě objevila s dětmi,“ mluví návrhářka v rozhovoru pro server Lidovky.cz o tom, co dalo jejímu životu i tvorbě nejsilnější směr.

Přiznává také, že v aktuální kolekci se svým týmem pružně zrcadlí potřeby žen během nynějšího častého pobytu doma, ale také naději a vyhlídky na svobodnější léto. Sama díky covidu zaznamenala v kariéře jedno velké plus – e-shop značky Sophistic by Veronika začal fungovat na plné obrátky.

Veronika Štěrbová

Lidovky.cz: Ráda bych se hned na začátek zeptala na název vaší značky Sophistic by Veronika. Často totiž na sociálních sítích děkujete svým zákaznicím, že jsou sofistikované. Co podle vás znamená být sofistikovaná v oblékání a v módě?

Ještě před založením značky a otevřením ateliéru jsem tvořila pod vlastním jménem. Věděla jsem ale, že nechci, aby samotná značka z mého jména vycházela, a tak vznikl název Sophistic by Veronika. Nejen na svých sociálních sítích oslovuji své klientky jako „sophistic women“ nebo „moje sophisticované“. Naše zákaznice jsou součástí značky, protože bez nich by dnes Sophistic nebyla tam, kde je. A tímto oslovení jim chci vyjádřit, jak moc si vážím jejich přízně a podpory již 10 let. Sofistikovanost v oblékání je z mého pohledu o tom, že o oblečení a nákupu nových kousků do šatníku přemýšlíte. Sofistikované nakupování je třeba to, že uvažujete o módě udržitelně a raději nakupujete u lokálních značek než v řetězcích. Sofistikovaně se oblékat znamená také pracovat s minimem kousků v šatníku. Mít tzv. chytrý neboli kapsulový šatník.

Lidovky.cz: Označila byste oblékání českých žen a mužů za sofistikované, nebo k tomu mají ještě daleko?

Móda v českých ulicích se za uplynulé roky výrazně zlepšila. A i když nám mnohdy chybí osobní přístup a třeba i odvaha ve stylingu, myslím si, že jdeme s úrovní hodně nahoru. Svůj podíl na tom mají rozhodně i sociální sítě. Pokud bych ale měla ohodnotit sofistikovanost oblékaní v návaznosti na předchozí otázku, tedy zdali Češi přemýšlí o módě udržitelně, řekla bych, že v tomto ohledu jsme rozdělení do dvou táborů. Určitě je u nás velká skupina lidí, kteří chtějí změnit svůj přístup k oblékání a cíleně nakupují u lokálních značek. Já sama vnímám, že takových lidí přibývá. Ale jsou to spíše lidé žijící ve větších městech. Ono totiž nakupovat u lokálních výrobců, a to v jakémkoliv oboru, je finančně náročnější, co do pořizovací ceny.

Málo z nás dokáže o módě přemýšlet jako o investici. Dříve bylo normální šetřit na zimní kabát nebo boty. Byl to ale kousek pořizovaný na několik sezón. Dnes jsme si zvykli na to, že máme každou sezónu nový kabát, nové boty, často i několik párů na jednu sezónu, protože řetězce je nabízejí za velmi dostupné ceny.

Lidovky.cz: Pojďme se na chvilku vrátit na úplný start. Značku jste vytvořila roce 2010, jak na toto období vzpomínáte? Co bylo úplně nejtěžší?

Byla to úžasná doba. Měla jsem pocit, že se mi před očima zhmotňuje můj dětský sen. Tenkrát jsem zařizovala ateliér s rozpočtem 50 tisíc korun. Na účtech velké rezervy nebyly, ale tak nějak naivě jsem věřila, že to je prostě ono. Ta jediná a správná cesta, kterou se mám vydat. Nebudu ale lhát, přišly chvíle, kdy to bylo těžké. První měsíce jsem spíše strávila čekáním na to, kdo vezme za kliku a něco koupí. Jsem ale umanutá, všechno, co chci, musím mít. Na začátku jsem brala, každou zakázku. I takové, co se mi nezdály dost „designersky“ zajímavé.

Brala jsem i ty, které jsem nikdy nedělala, rozumějte neuměla. Kývla jsem jen proto, že jsem je potřebovala dostat a mít peníze na další měsíc. A to mě dostalo přes první dva tuhé roky, než se značka uchytila a začala generovat pravidelné obraty. Těžké chvíle jsou ale v byznysu běžné. Na začátku řešíte finance, potom narážíte na problémy s dodavateli nebo výrobou. Nic neběží pořád rovně kupředu. A to mě na tom vlastně baví. Pořád máte před sebou širokou cestu.

Lidovky.cz: V současné době jste hodně aktivní na sociálních sítích a předpokládám, že si k vám mnoho zákaznic najde cestu právě skrze ně. Avšak v době, kdy jste značku zakládala, byl Facebook teprve v plenkách a Instagram na svůj obrovský úspěch teprve čekal. Jaké cesty jste zvolila, abyste zákazníky oslovila? Byl jednou z možností například festival CODE:MODE, který v Česku de facto odstartoval éru design marketů?

Je to tak, začátky bez sociálních sítí měly ohromné kouzlo. CODE:MODE a online portál Fler.cz byly tenkrát vlastně komunikačními kanály. Facebook sice v té době už nějaký čas běžel, ale stále nebyl tak populární jako dnes a už vůbec tam lidé nevyhledávali nákupy. Nejlépe tedy fungovalo osobní doporučení. Kamarádky mých klientek byly v začátcích můj hlavní cíl. A tak jsem pro ně pořádala soukromé party u mě v ateliéru. I díky tomu se vyprofilovala celá filozofie Sophistic. Navázala jsem se svými sophistic women bližší a osobnější vazby.

Lidovky.cz: V jakých směrech se za 11 let vaše tvorba proměnila?

Proměna je za ty roky obrovská. Sophistic se vyvíjela spolu se mnou. Když se dnes dívám na své designerské začátky, tak se musím občas pousmát. Na začátku byla naivní, ale velmi ambiciózní dravá holka, která věděla pramálo o módním byznysu. Sophistic jsem nezakládala s jasnými marketingovými strategiemi, jasně definovanou cílovou skupinou. Vše se tvořilo za pochodu.

Sophistic produkovala na začátku módu zacílenou hodně na byznys ženy. V kolekcích jste tedy mohli najít pouzdrové šaty do kanceláře, saka a kostýmy. Bavilo mě navrhovat výrazné šaty a kabáty z žakárů se vzory květin. Dnes je Sophistic spíše o minimalistických liniích a základních barvách. Pracuji s úplety a kolekce stavím tak, aby se jednotlivé kousky mohly mezi sebou kombinovat.

Veronika Štěrbová

Lidovky.cz: A jaké změny se udály ve vašem životě?

Možná ještě větší než v Sophistic. Stala jsem mámou, a to změní každou ženu. Přehodnotila jsem svůj stávající žebříček hodnot, a i díky tomu získala nadhled a lehkost v přístupu ke své práci. Stále jsem ale tou umíněnou holkou, co si jde za svým snem.

Lidovky.cz: Jaké oblečení preferujete vy?

Miluju šaty. Ideálně takové, které mě neomezují v pohybu, dají se skvěle kombinovat s různými typy bot nebo svršky jako jsou sako, džínová nebo kožená bunda. V poslední době jsem zařadila do šatníku i dva typy kalhot. Džínové zvonáče a nabírané oblekové kalhoty. Můj šatník je jinak velmi střídmý. Nesnáším hromadění věcí. Od té doby, co mám děti a po bytě se povalují hračky, je tato potřeba minimalismu ještě silnější. V mé skříni tak najdete bílé a černé košile, basic trika z nové kolekce, maxi mikiny Josie asi ve třech barvách, nabírané kalhoty a zbytek šatníku tvoří právě šaty.

Lidovky.cz: Máte dvě malé dcery. Jste maminka, která musí mít holčičky jako ze škatulky a navrhujete a šijete oblečení i pro ně, nebo spíš platí, že kovářova kobyla chodí bosa?

S první dcerkou jsem si její oblékání hodně užívala. Ještě pořádně nechodila a už na sobě měla šatičky. Druhou dcerku oblékám hlavně prakticky. Ale obě mají ve skříni už pár Sophistic kousků.

Lidovky.cz: U mateřství bych se na chvíli ráda zastavila. V současnosti se hodně skloňuje skloubení práce a mateřství. Velké firmy se předhánějí v benefitech pro ženy, které se vrací relativně brzy po narození miminka do práce. U vás, jako podnikatelky, nic takového neexistuje. Nové fungování si musíte nastavit sama. Jak probíhalo přenastavení mysli, tvorby a celého podnikání v době, kdy se vám narodila první dcera?

Je to přesně, jak píšete, tedy o nastavení mysli. Od začátku jsem věděla, že chci tyhle dvě role skloubit dohromady. Neměla jsem ale velké očekávání. Přeci jen u prvního dítěte vůbec nevíte, co vás čeká. Před porodem jsem si sama sobě řekla, že si dám půl roku prostor na to, abych se zajela v nové roli mámy, a že práce bude prostě na druhé koleji. Po narození první dcerky šlo všechno dobře, hormony mě dopovaly energií a já 10. den po porodu nakupovala materiál pro jednu zakázku. A od toho okamžiku jsem tak nějak napůl pracovala. Práci jsem si organizovala, jak se mi chtělo a také jak jsem mohla s ohledem na péči o miminko. Měla jsem ale také velké štěstí na lidi v týmu. Jedna kolegyně chvíli dělala na půl chůvu a na půl pracovala na zakázkách. Bez ní by asi tak rychlý návrat do práce nebyl. Po půl roce jsme měly už tak vymakaný systém, že jsem jí ráno přivezla dcerku domů, kde mi ji hlídala. Já mezitím pracovala v ateliéru na nové kolekci, scházela se s klientkami. Odpoledne jsem si vyzvedla dcerku a kolegyni předala práci.

Lidovky.cz: Mateřství je jednou z velkých změn v životě, které mohou zahýbat světem podnikání, zvláště pokud danou značku či firmu tvoří menší kolektiv. Zároveň může být osvobozující nastavit si priority a fungování opravdu jen dle sebe. Vzpomenete si na další období během vaší kariéry, které pro vás bylo v určitém smyslu krokem do neznáma, vyžadovalo zmiňované „přenastavení“?

Nejzásadnější pro mě bylo rozhodně mateřství. Už jen proto, že od toho okamžiku už nejde jen o vás a byznys. Nicméně o přenastavení jde vždy, když chcete nebo potřebujete udělat zásadnější změnu. Ať už z vlastního rozhodnutí nebo neočekávaně. Právě třeba v této době pandemie se přenastavujeme všichni.

Lidovky.cz: Když už jste narazila na pandemii, nemohu se nezeptat, jak jste ji se Sophistic by Veronika zvládla? Přeci jen si vaše zákaznice modely rády chodí zkoušet přímo do vašeho showroomu na Vinohradech a tato možnost až na malé výjimky prakticky už rok neexistuje…

Pro všechny je to těžké období. A jsem moc ráda, že jsme to snad ustály. Jsem si vědoma toho, že není ještě zdaleka konec. A pokud se podaří během letošního roku zvítězit nad covidem, jsem přesvědčená, že ekonomické důsledky si poneseme ještě dlouho. Už během prvních 14 dní loňského jarní lockdownu se plynule zakázky a objednávky přesunuly do online prostoru. Objednávky na e-shopu se jen množily, a to, o co jsem se snažila poslední tři roky, se stalo takřka přes noc. Nastartoval se náš e-shop. A my v Sophistic jsme nevěděly, jestli se starat o děti, domácnost, online výuku, anebo vyřizovat naše objednávky, komunikovat s dodavateli a bleskově přizpůsobit náš e-shop na větší zátěž.

Lidovky.cz: Při pohledu na nejnovější jarní kolekci, která je nyní v prodeji, se nemohu ubránit dojmu, že i ona svými pohodlnými modely odráží současnou společenskou situaci. Mám pravdu nebo se pletu? Mohla byste ji stručně představit, pro koho je určená?

Máte naprostou pravdu. Jako lokální značka s lokální výrobou jsem velmi flexibilní a dokážeme pružně reagovat na poptávku trhu. Struktura kolekce je výrazně rozdílná než například ta loňská. Ubyly šaty, naopak jsem přidala kalhoty, mikinový set a rozšířila nabídku basic triček. V kolekci jsou nově saténové sukně či dlouhé saténové šaty na špagetových ramínkách. Jako příslib lepších zítřků, protože věřím, že léto si užijeme! Kolekce je sestavená hlavně ze základních kousků šatníku, které mezi sebou můžete libovolně kombinovat.

Lidovky.cz: Jaký model z nové kolekce je aktuálně nejprodávanější?

Po velmi dlouhé době jsou to kalhoty. Na letošní bestseller aspirují nabírané kalhoty z viskózy. Jsou velmi pohodlné a materiál je příjemný. Ideální kousek na home office.

Lidovky.cz: Esenci vaší tvorby tvoří nadčasové střihy, variabilita, jednoduchost. Je to směr, kterému budete věrná i v dalších letech? Nebo máte chuť vyzkoušet si i výstřednější kolekce?

V této lince jsem se našla a cítím se v ní jako návrhářka komfortně. Jsem si ale jistá, že časem dostanu chuť na něco nového, a tak se v klasických kolekcích s touto esencí určitě objeví i něco „extraordinary“.

Lidovky.cz: Tvoříte dvě kolekce ročně: jaro/léto, podzim/zima. Ta jarní už je venku, jak jsme zmiňovali. Jaké nápady máte v hlavě nyní?

Já mám hlavu plnou nápadů pořád. Značka není jen o další nové kolekci. Přiznám se, že ta na podzimní sezónu je v plánu až na duben. To, co teď vyplňuje moje pracovní dny, jsou nové marketingové strategie, spolupráce s novými influencery, hledání nových dodavatelů a hlavně rozšíření týmu o zapálené kreativce.