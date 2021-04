Šaty do pandemie. Navrhuji takové bonbony, musíte po nich toužit, říká návrhářka

Assel Janischová navrhuje pod svou značkou Myau šaty jako cukrkandl. Na nabírané sukně je metrová spotřeba, zbytky látek se spotřebují na volánky, paspulky a šňůrky. Jak se šijí šaty, které i dospělou ženskou lákají zatočit se jako malá holka a jež dokážou vykouzlit z karanténní šedi smysluplné dny? Takové šaty byly stvořené pro svět v pandemii – dlouhé po kolena, široké tak, aby nikde nic neškrtilo, a ještě v nich zbyla spousta místa.

Balonové rukávy, výstřih lemovaný tenkými mašličkami. Jednoduše takové, ve kterých můžete strávit celý den doma, pracovat, dát si v nich odpoledního šlofíka nebo se vydat ven na kávu s sebou. Takové šije Assel Janischová pod značkou Myau. „Nejsou to úplně základní kousky šatníku, to ani dělat nechci. Je mnoho značek a designérů, kteří to dělají lépe než já,“ přiznává kazašská rodačka. „Navrhuji spíše takové bonbony, po kterých toužíte a zamilujete se do nich.“