Signal Festival v říjnu nebude. Hygiena akci povolila, ministerstvo ne, říká ředitel Martin Pošta

Kultura to během pandemie má těžké. Musí se přizpůsobit. Změnit zavedené způsoby produkce, nastavit přísná bezpečnostní opatření, zvládnout krizové řízení a být ve střehu. Signal Festival se o to do poslední chvíle snažil. Nestačilo to. Ředitel Martin Pošta ve středu jednal s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, který mu sdělil, že letos v říjnu nebude možné festival uspořádat.





Lidovky.cz: Tento týden jste se dozvěděli, že se festival nebude konat. Jaké jsou další plány?

Musím se přiznat, že do poslední chvíle jsme věřili, že to zvládneme a letošní Signal Festival se uskuteční. Bohužel jsme se dostali do momentu, když už to dál nejde. Celý tým se neustále přizpůsoboval novým opatřením a každý náš krok jsme už několik týdnů konzultovali s epidemiology. Chtěli jsme udělat všechno pro to, aby festival proběhl hladce a aby na něm všichni byli v bezpečí. Zdraví nás všech bylo a je tou nejvyšší prioritou. Momentálně máme několik možností. Můžeme festival přesunout na nový termín, v úvahu přichází třeba jaro příštího roku. Řešíme také možnost menších intervencí během pozdního podzimu letošního roku. Musíme zvážit, co pro nás každá varianta z pohledu spolupráce s umělci, produkce, fundraisingu, městem i partnery či bezpečnosti návštěvníků znamená. Jedno je jasné – Signal Festival tak, jak jsme jej plánovali, se letos v říjnu neodehraje.

Martin Pošta Martin Pošta je zakladatelem několika významných kulturních akcí a dlouholetým manažerem v oblasti kultury. Vystudoval VŠE a FAMU, dlouhá léta pracoval na MFF Karlovy Vary, založil festival debutů Fresh Film Fest, prodejní přehlídku současného designu designSUPERMARKET a Signal Festival. Produkoval také videomappingové projekty skupiny The Macula a úspěšný dokument Česká RAPublika



Lidovky.cz: Co pro vás zrušení znamená?

Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni festival odvolat 8 dní před jeho začátkem. Naplnil se jeden z nejhorších scénářů, o kterých jsme od jara přemýšleli. 90 % práce bylo hotovo. Pro festival to znamená obrovské vynaložené náklady, které teď přišly vniveč. Zároveň stojí před obrovskou nejistotou – nikdo neví, zdali bude možné akci posunout na listopad, prosinec, leden. Takže zvažujeme spoustu scénářů. Tématem letošního ročníku bylo Plan B. No, a to se nám rozhodně povedlo. Jen těch plánů teď budeme mít několik.

Lidovky.cz: Má to dopad na umělce a dodavatele?

Jednoznačně. Je potřeba si uvědomit, že zrušením velké kulturní události nenastávají komplikace jen pro několik umělců a dramaturgů. Signal Festival je obrovský aktér českých kreativních průmyslů. Na festivaly je obecně navázáno spoustu dalších profesí – od stage managerů produkčních, techniků, zvukařů, dodavatelů, až po ochranku a tak dále. Zdaleka nejde jen o umělecké profese, ale celou kulturní scénu. A Signal Festival byl pro mnoho z nich tím posledním majákem, nadějí, která teď zhasla.

Lidovky.cz: Ohrozí to festival do budoucna?

Pokud nám stát pomůže, tak to zvládneme. Samozřejmě jsme přišli o příjmy ze vstupného. Náklady, které jsme vynaložili na festival, jsou téměř srovnatelné s tím, jako by se konal. Zrušit akci týden před samotným zahájení znamená proinvestovat téměř vše. Věřím ale, že to nějak překonáme.

Lidovky.cz: Jak vlastně probíhaly přípravy festivalu v koronavirové době?

Přípravu festivalu jsme začali řešit s předními českými epidemiology už během první vlny pandemie na jaře. Od léta jsme intenzivně komunikovali s hlavní hygieničkou České republiky Jarmilou Rážovou a Zděňkou Jágrovou z Hygienické stanice hlavního města Prahy. Ironií osudu je, že ve stejný den, kdy jsme se dozvěděli od ministra zdravotnictví, že festival pořádat nemůžeme, jsme ráno dostali zelenou od Hygienické stanice hlavního města Prahy. Naše přísná bezpečnostní opatření jsme připravili ve spolupráci s odborníky.

Veškeré lokace jsme připravili tak, aby byl festival pro návštěvníka naprosto bezpečný. Zkrátili jsme čas, po který se návštěvníci budou pohybovat u jedné instalace, na 15 minut. Ke vstupu na vnitřní instalace festivalu jsme nařídili nutnou roušku. Pravidlo 3R jsme rozšířili na 4R – tedy, dezinfikování rukou, nošení roušek, rozestupy a vzájemný respekt návštěvníků. A to hlavní – připravený byl taky krizový plán – v případě porušování rozestupu jsme byli rozhodnuti z minuty na minutu vypnout instalace. Nic z toho ale, jak se zdá, nestačilo.