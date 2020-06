Sklady kůži sluší. Máme rády co nejméně švů, ačkoli musíme použít více materiálu, říkají designérky

Aneta Vojtová a Tereza Mayer jsou přítelkyně od dětství. Ačkoli vystudovaly každá něco jiného, snily o tom, že si založí vlastní značku. A povedlo si jim to. Dnes mají i vlastní studio na Vinohradech. „Na začátku jsme měly myšlenku udělat kabelku hodně variabilní. První model se tehdy dal skládat z menšího na větší. Z dnešního úhlu pohledu je to pro nás strašně komplikované, ale asi té kabelce vděčíme za to, že nás to začalo tak bavit,“ říkají v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Znáte se od dětštví, každá jste vystudovala jinou školu, ale přece jen jste se vrátily k nápadu, který jste dostaly společně a založily si vlastní značku... Jak máte rozdělené role?

Známe se opravdu celý život. Každá jsme šly trochu jinou cestu, ale přesto měly dost podobné zájmy. Tak je tomu i nyní v naší práci. Tereza se stará především o zákazníky a styk s veřejností, Aneta má na starost chod výroby. Produkty navrhujeme společně. Je ale potřeba říct, že jsme studio a máme několik skvělých spolupracovníků, kteří řeší další věci. Nejsme na to už samy.

Lidovky.cz: Předpokládám, že jste se musely učit za pochodu? Jak dlouho se člověk učí šít?

Na začátku to bylo těžké, protože s kožedělnou výrobou jsme neměly žádné zkušenosti. Před těžký průmyslový stroj jsme se posadily a učily, jak se používá. Jsme ale docela technicky učenlivé a za několik měsíců se to poddalo. Šít na stroji není nic těžkého. S tím, jak se pomalu učíte řemeslu, zjištujete, co jste schopni vyrobit a jaké jsou vaše možnosti. Každý posun vás nesmírně těší. Na druhou stranu naše původní neznalost vnesla do naší práce i jeden charakteristický prvek. Jsou to ploché minimalistické tvary, které jsou pro nás nyní stále signifikatní.

Lidovky.cz: Jak vypada vaše první kabelka?

Na začátku jsme měly myšlenku udělat kabelku hodně variabilní. První model se tehdy dal skládat z menšího na větší. Z dnešního úhlu pohledu je to pro nás strašně komplikované, ale asi té kabelce vděčíme za to, že nás to začalo tak bavit.

Lidovky.cz: Chtěly jste od začátku pracovat s kůží, nebo jste přemýšlely i nad jinými materiály?

Z počátku jsme kůži nechtěly používat, asi nám to nepřišlo dostatečně ekologické. Postupem času jsme přišly na to, že je to jediná opravdu uržitelná cesta. Pokud použijete kvalitní materiál, koženou kabelku můžete nosit spousty let. To se nedá říct o žádné umělé kožence ani třeba bavlně. Náhražky kůže z rostliných surovin jsou zatím úplně v začátku a nemají dobré vlastnosti.

Lidovky.cz: Vypadá to, že se skvěle doplňujete. Máte někdy spory? A jak je řešíte?

V podstatě skoro žádné spory nemáme. Občas se lišíme v názoru na nějaký nový výrobek, ale to není spor, spíš debatujeme a každá do toho přinaší svůj pohled. Což je žádoucí.

Lidovky.cz: Pro vaše kabelky a výrobky je charakteristický minimalismus. Samy říkáte, že byste se nejraději zbavily švů. Proč to? A jak jste je nahradily?

Kůže je opravdu krásný materiál, který nejlépe vyniká v jednoduchém skladu. Většina kabelek na trhu má komplikované a nepřiliš promyšlené tvary. Výrobci mají často tendenci vše nařezat na malé kousky a ty pak sešít, aby ušetřili za materiál. My to tak neděláme, víc se zamýšlíme nad tvarem. Nejraději každou kabelku vyrabíme z jednoho, maximálně dvou kusů a tvar se snažíme udržet co nejjednodušší. Někdo by mohl namítnout, že nešetříme materiálem, ale z odstřižků vyrabíme malé výrobky z kolekce Daily. Jde o pěněženky, klíčenky, obaly na brýle atp.

Lidovky.cz: Navrhujete a šijete pouze pro ženy, nebo si u vás vybere i muž?

Primárně pro ženy, pánské modely nám zatím moc nejdou. Možná i pro to, že muži v čechách nejsou dostatečně odvažní. Některé naše modely by se totiž dali označit jako unisexové.

Lidovky.cz: Kde nakupujete kůže?

Nyní již výhradně v Itálii, v tomto oboru je to jeden z největších trhů v Evropě.

Lidovky.cz: Čím to je, že zrovna Itálie má tak dobrou pověst?

Jednoduše řečeno - je tam dlouhá tradice. Kožedělné výrobky jako boty a kabelky se v Itálii vždy vyráběly a myslíme, že ještě dnes jsou považovány za ty nekvalitnější na světě. České koželužny už bohužel nějakou dobu nefungují ani v tradičních oblastech na Moravě.

Lidovky.cz: Jsou ve zpracování kůží nějaké rozdíly?

Zpracování kůže je jedna velká kapitola. Dlouhou dobu jsme přicházely na to, jaké jsou v tom rozdíly a co je pro naše kabelky nejvhodnější. Zkusily jsme nepřeberné množství úprav a hodněkrát se spálily. Nyní máme stabilního italského dodavatele, který vyrábí kůži přímo nám na míru. Základní rozdělení kůže je asi především podle typu činění, třísločiněné a chromo-činěné. Používáme obě varianty, přírodně činěná kůže není zatížena těžkými kovy, ale vyžaduje dobrou péči při jejím užívání, je výrazně náchylnější. Chromem činěná kůže je odolnější a vy se o ní nemusíte příliš starat, ale záleží i na povrchové upravě.

Lidovky.cz: K výrobě kabelek jsou zapotřebí i různé další komponenty. Ty máte odkud?

Většina kovodílů je italských. Nyní používáme i komponenty z Turecka, jejich kvalita zpracování je špičková, zároveň je zde více na výběr a nabízí současnější design. Tradice v Itálii je tak velká, že máme na veletrzích často pocit, že už ani nemají potřebu vymýšlet nové tvary a proto hledáme i jinde.

Lidovky.cz: Jak by se člověk měl ke koženým výrobkům chovat, aby mu co nejdéle vydržely?

Záleží samozřejmě na kvalitě a typu kůže. Lze ale říct, že pokud se o kožený produkt budete dobře starat bude vám sloužit mnoho let, ne-li celý život. Zasadní je kožený produkt pravidelně promazávat krémy a vosky. Důležité je si také uvědomit, že kůže je přírodní materiál, který je sice houževnatý, ale není nezničitelný. Koženou kabelku by jste neměli přetěžovat, nepatří na zem a není ji dobře ani v dešti. Pokud se o ní budete dobře starat, vaše péče o ni se vám vrátí.

Lidovky.cz: Kde výrobky z kůže vyrábíte?

Všechny produkty nyní vyrábíme v našem studiu v Uhříněvsi. Nejlépe tak můžeme kontrolovat kvalitu každého vyrobeného kusu.

Lidovky.cz: Co je pro vás při návrhu nového výrobku nejdůležitější?

Na začátku zjišťujeme vždy poptávku. Chceme vyrábět výrobky pro lidi, výrobky, které budou ženy vyhledávat a rády nosit. Až potom si děláme rešerši trendů a přemýšlíme nad konkrétními vzory. Tento rok na podzim budeme poprvé vycházet s kolekcí ve spolupráci s českou influencerkou Nicole Kudělkovou. Její osobitý styl je pro nás ohromně inspirativní a na kolekci se moc těšíme.

