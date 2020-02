Soustředíme se na to, jak zpracovat odpadové materiály z textilního průmyslu, říkají designérky

Anežka Podzemská a Dana Elsterová tvoří Durch Duo již několik let. Pracují nejraději s ovčí vlnou, která je podle nich naprosto jedinečným materiálem. „Hřeje, voní, nešpiní se, je hypoalergenní, dokáže regulovat vlhkost. Navíc se s ní dá pracovat spousty způsoby, dá se s ní tkát, plést, plstit a kombinovat všechny techniky dohromady,“ říkají designérky, které jsou letos nominované na Ceny Czech Grand Design.

Lidovky.cz: Kdy a kde jste se seznámily a za jak dlouho poté vznikla myšlenka, že byste založily Durch duo?

Seznámily jsme se během našeho studia na pražské UMPRUM v ateliéru Textilu. Byly jsme spolu v ročníku, byly jsme od začátku dobré kamarádky. Hned po dokončení studia přišla Dana s nápadem pokračovat spolu a založit vlastní studio. Měly jsme k dispozici krásný prostor pro ateliér. Stále si říkám, že to byl nejlepší tah, rovnou po škole pokračovat v oboru, vyhnout se tak „prodlevám“, po kterých může být těžké znovu začínat.

Lidovky.cz: Proč vlastně tento název? Jak vás to napadlo?

Název jsme vymýšlely docela dlouho a byla to zábava. Slovo „Durch“ se nám líbilo pro svůj význam něčeho absolutního, prostě pořádně zmoknout až na kost a cítit sílu živlu. Zároveň se nám líbil i doslovný překlad - „skrz“, to zase odkazuje k prošívání, tkaní, k práci s textilem. Když nám naše kamarádka grafička Anežka Ciglerová vytvářela logo, zakomponovala tam i „duo“, a od té doby jsme Durch duo.

Lidovky.cz: Vyrábíte textilní a interiérové doplňky. Co je pro vás při navrhování nejdůležitější? A co všechno vaše portfolio zahrnuje?

Hodně důležitý je pro nás materiál. Nejraději pracujeme s ovčí vlnou. Ta je už sama o sobě výrazná a osobitá. Materiál se ale vždy snažíme vybírat podle charakteru jednotlivých projektů. Někdy je potřeba použít syntetické materiály, jako například při nedávném projektu zastřešení dětského hřiště, nebo u projektu velké opony do sokolovny ve středočeských Trpoměchách, k němuž nás oslovilo architektonické studio Martina Kropáče.

Portfolio našich realizací je docela široké. Kromě vlastních produktů jako jsou vlněné koberce, vlastní tištěná metráž látek nebo nástěnné vyšívané hodiny, se věnujeme i individuálním zakázkám. Vytvářely jsme velká čalouněná čela postelí, pro společnost mminteriér jsme vybíraly nové potahy sedacího nábytku. Dlouhodobě spolupracujeme s projekční a stavební firmou, kde kompletně zařizujeme interiéry horských chalup. Baví nás různorodost zakázek, pokaždé je to cesta jiným terénem..

Lidovky.cz: Kde čerpáte inspiraci a jak se pak na jednotlivých návrzích domlouváte?

Inspirace je všude okolo nás, jen se člověk musí dobře naladit, aby ji zachytil. Na podzim jsme si udělaly radost a podnikly výlet do Kodaně, tam té inspirace bylo spoustu. Fotily jsme si i chodbu činžáku, kde jsme bydlely, uchvácené jsme byly jednoduchostí a barevnou kombinací schodů a zábradlí. Důležité jsou pro nás nuance barevných kombinací, nad těmi jsme schopny „meditovat“ hodně dlouho.

Většina návrhů vzniká formou naší vzájemné diskuse, několikrát všechno zpochybníme, často se pak vracíme k prvotnímu nápadu. Je to proces, který má každý designér nejraději - vymýšlení, hledání konečné podoby věci. To, že jsme na to dvě, je pro nás obohacením, máme většinou z výsledku dvojitou radost a navzájem se pochválíme! Když se stane, že navrhujeme něco samostatně, většinou pak máme pocit, že tomu stále něco chybí - právě ten kritický pohled a zásah té druhé.

Lidovky.cz: Fungujete spolu již osm let a letos jste získaly nominaci na Ceny Czech Grand Design. Překvapila vás?

Nominovány jsme byly již podruhé. Letos nás překvapila, stejně jako v roce 2016. Je to krásný pocit zadostiučinění, že někdo ocenil vaši myšlenku, práci a člověku to dá spoustu energie pro další tvorbu.

Lidovky.cz: Kde mohou lidí sehnat vaše deky a koberce?

Naše produkty je možné objednat přes eshop na našich stránkách.

Lidovky.cz: Proč pracujete zrovna s merino vlnou? Čím je výjimečná?

Ovčí vlna je úplně přírodní materiál s úžasnými vlastnostmi. Hřeje, voní, nešpiní se, je hypoalergenní, dokáže regulovat vlhkost. Navíc se s ní dá pracovat spousty způsoby, dá se s ní tkát, plést, plstit a kombinovat všechny techniky dohromady. Navíc málokterý materiál má tak krásný a obnovitelný zdroj, jako vlna, která roste na těle pasoucí se ovce.

Lidovky.cz: A nekouše?

Nejraději používáme vlnu z lokálních zdrojů, tedy českou a evropskou. Ta má o dost silnější vlákna, než dovážená merino vlna, takže ano, trochu kouše. Používáme jí ale pro interiérové doplňky, nikoli pro oděv a tam kousavost není tolik na obtíž. Hodnota toho, že jde o lokální produkt podle nás převažuje. Je to prostě poctivá vlna, zdravý materiál a tato vlastnost k němu zkrátka patří.

Lidovky.cz: Plánujete do budoucna také jiné materiály?

Zaměřujeme se aktuálně na zpracování různých odpadových materiálů z textilního průmyslu. Součástí kolekce Forecast, nominované na cenu CGD, jsou repasovaná křesílka, kde jsme použily vlněné odřezky z výroby dek ve strmilovské tkalcovně. Tato cesta nás teď hodně baví a uvidíme, jaké materiály se nám ještě dostanou pod ruce.

Lidovky.cz: Čím se doma nejraději obklopujete vy?

Vlněnou dekou, barvami, dřevem, věcmi s příběhem.