Šperk, oděv i interiérové doplňky. Baví mě různorodost, říká mladá designérka

Získala třetí místo při Best in design a experimentuje s materiály. Nadějná designérka Natálie Costantinová baví i za hranicemi Natálie Costantinová momentálně studuje v prvním ročníku pražské UMPRUM na ateliéru produktového designu pod vedením studia Olgoj Chorchoj - Michala Froňka a Jana Němečka, kteří v posledním roce spolupracovali mimo jiné se značkou Nespresso, McDonald’s či Dr. Oetker. Věnuje se zajímavým projektům, aktuálně například pracuje na revitalizaci historické obce Lidice.

Lidovky.cz: Kdo vaši tvorbu nejvíce ovlivňuje?

Díky mému působení na pražské UMPRUM vnímám silnou inspiraci čišící ze školy samotné. Je to unikátní prostředí, kde se obklopuji uměním a zajímavými lidmi na každém kroku. Na ateliéru máme skvělé a talentované osobnosti a spolužáky, se kterými mě baví konzultovat projekty i trávit volný čas. Při našem posledním projektu jsme si užili velkou kupu zábavy, kdy jsme společně dva měsíce v kuse vařili puding, ochutnávali a vymýšleli vlastní formičky.

Lidovky.cz: Kde čerpáte inspiraci na své projekty?

Snažím se vzdělávat v širokém záběru činností a přátelit se s lidmi z různých oborů. Kromě toho, ale každoročně navštěvuji veletrh v Miláně, čtu různé publikace o designu. Z českých mě baví například SOFFA magazín. V poslední době mě také nadchla kniha od Bruna Munariho: Umění jako řemeslo. Často navrhuji věci, které sama potřebuji – třeba oblečení se snažím ho ušít, než abych si ho šla koupit. Stejně řeším i vánoční dárky. Moje babička pracovala více jak dekádu ve zlatnictví a má cit pro krásné šperky, když jsem absolvovala kurz šperku a vyráběla prsten ze stříbra s vloženým zirkonem, nemusela jsem dlouho váhat, co s ním. Babičce udělal ohromnou radost.

Lidovky.cz: Co vás k designu přivedlo?

Už jako malou mě maminka vedla k oceňování kvality a poctivé práce, která za produkty vždy stojí. Ať už se jednalo o jídlo, oděv nebo věci, co nás obklopovaly. Brousila a tříbila jsem si tak vkus, a když jsem byla ve zlomovém období výběru střední školy, rozhodla jsem se, že když dobré věci poznám, proč bych je nemohla také tvořit. Rozhodovala jsem se mezi designem oděvu a produktu a nakonec jsem si řekla, že naučit šít se můžu vždycky, ale řemeslný a technologický rozhled mi nikdo nevezme. Tohle motto u mě stále platí a šití se aktuálně stává mojí největší zálibou.

Lidovky.cz: Na UMPRUM studujete produktový design. Co vám na něm přitahuje?

Produktový design mne baví hlavně díky své rozmanitosti a množství přesahů. Při každém projektu si osvojuji nové technologie i práci s materiály jako kov, dřevo, sklo… Žádný projekt není stejný. Vše začíná myšlenkou, následně se vyrobí prototyp, a poté na řadu přichází samotný model. Ve finální fázi tvoříme vizuální identitu a propagační materiály.

Lidovky.cz: Hrajete si s materiály a jejich vlastnostmi, což potvrzuje i třetí místo v mezinárodní soutěži Best in design za Perfume vases. Proč jste si vybrala právě sklo a vázy/difuzéry?

Již dlouho jsem chtěla zkusit pracovat se sklem a díky tomu, že mojí vášní jsou šperky, jsem hledala platformu, která by mi umožnila tyto dvě věci propojit. Na ateliéru jsme zrovna pracovali na návrhu produktů pro italskou firmu Gessi, která se zabývá sanitárními a interiérovými doplňky a exceluje kvalitními povrchovými úpravami kovů. Firma si na nich obzvlášť zakládá. Každý měl navrhnout něco pro tuto konkrétní značku a já se rozhodla cílit na rozšíření jejich kolekce parfémových doplňků svými interiérovými difuzéry.

Lidovky.cz: Kde jste vázy vyráběla? A jak celý proces probíhal, překvapilo vás něco?

Skrze spolužáka Radka Brezara, který bydlí v Železném Brodu, jsem dostala kontakt na rodinnou sklárnu DT GLASS, se kterou Radek zhotovoval svoji bakalářskou práci. Velice mile mě překvapila ochota a zájem hlavního technologa Jaroslava, který se mnou produkt vyladil do posledního detailu. Jeho žena se pak stará o probarvování skla. Je to neustálý proces objevování, který mi kousek po kousku odkrývá, jak skvělá může být práce se sklem. A v DT GLASS jsou na to opravdu mistři.

Lidovky.cz: Váš záběr, který je možné zaštítit pojmem „produktový design“, je opravdu rozsáhlý: šperk, oděv, interiérové doplňky. Kterou oblast máte nejraději?

V ideálním případě bych v budoucnu chtěla skloubit tohle vše dohromady. Snažím se pořád učit novým věcem, třeba formou různých kurzů nebo workshopů. Mám na pomyslném seznamu spoustu věcí, které mě fascinují a toužím si je osvojit.

Lidovky.cz: Na čem právě pracujte?

Momentálně je v procesu spolupráce spojená s mojí letní stáží v Salonu č. 4, brněnském krejčovském ateliéru, kde šijí kolekce na Fashion Week pro současné výrazné osobnosti českého designu. V jednání je můj podíl na návrhu kolekce, která by se mohla objevit v období Vánoc. Jelikož v říjnu pojedu s ateliérem do Japonska a zadání semestrální práce bude nejspíš propojení nás a japonské tradice, ráda bych toto téma rozpracovala právě v práci s textilem.

Lidovky.cz: Kde se s vámi a vašimi produkty můžeme setkat?

S mými produkty se můžete setkat na mém instagramu @costnata nebo v brněnském Object storu. Momentálně probíhá také soutěž se společností Dr. Oetker, pro niž jsem navrhla formičku na puding. Nese jméno La Petite, je inspirovaná ikonickými francouzskými pâtisseriemi a dělá i z klasického pudingu luxusní dezert. Vítězná formička se bude prodávat po celém Česku a Slovensku, což je pro studenta designu sen.