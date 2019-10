Sportovní oblečení z recyklovaných PET lahví? Je to ekologičtější způsob, říkají zakladatelé značky Abraka

Sportovní oblečení, ale i plavky, spodní prádlo nebo peněženky. To vše vyrábí slovenská značka Abraka z recyklovaných PET lahví nebo rybářských sítí vylovených z oceánů. „Kromě recyklovaných funkčních úpletů v zimě pracujeme i s merino vlnou, která se zpracovává na Slovensku. Merino vlna je vynikající materiál, který má skvělé vlastnosti. A je to navíc přírodní materiál, při jeho zpracování netrpí ani zvířata ani příroda,“ říká v rozhovoru Nina Kubalová, spoluzakladatelka značky.

Lidovky.cz: Na výrobu sportovních legín používáte recyklované PET lahve, jak taková výroba probíhá?

Na výrobu legín používáme recyklované PET lahve, některé další látky jsou vyrobené například i z recyklovaných rybářských sítí vylovených z moří a oceánů. V praxi to vypadá asi tak, že se očištěné PET lahve rozemelou na malé granule nebo vločky, ze kterých se při vysoké teplotě vytahují vlákna. Z těch se potom plete látka, ze které se dá šít oblečení.

Lidovky.cz: Kde „odpad“ na výrobu sháníte?

Spolupracujeme s více společnostmi, jednou z nich je například SEAQUAL™️, která kooperuje s rybáři, neziskovými organizacemi a místními komunitami a úřady, které se podílí na čištění oceánů od plastového odpadu. V současnosti čistí Středozemní moře a Atlantik v Evropě a začínají s pracemi i v západní Africe a Indonésii.

Lidovky.cz: Jaké jiné materiály používáte?

Kromě recyklovaných funkčních úpletů v zimě pracujeme i s merino vlnou, která se zpracovává na Slovensku. Merino vlna je vynikající materiál, který má skvělé vlastnosti. A je to navíc přírodní materiál, při jeho zpracování netrpí ani zvířata ani příroda. Merino vlna je funkční nejen v zimě, ale i v létě, to mnoho lidí neví.

Lidovky.cz: Co je vlastně recyklovaný polyester?

Je to polyester vyrobený z recyklovaných zdrojů: PET lahví, průmyslového polyesterového odpadu i třeba starých oděvů. Mechanická recyklace používá PET lahve, které čistí, rozemele a pak vytaví vlákna, které mají téměř stejné vlastnosti jako čistý polyester. Na výrobu recyklovaného polyesteru se používá o zhruba 90 procent méně vody a o 70 procent méně energie v porovnání s běžným polyesterem. Uhlíková stopa při výrobě je o 75 procent nižší než při běžném polyesteru a o 50 procent nižší něž při výrobě organické bavlny. Dnes se však recykluje jen 3 až 10 procent polyesterové tkaniny.

Lidovky.cz: Kdy vás napadlo, že společně založíte vlastní značku? A co byl váš první ušitý kousek?

Tento nápad se zrodil při jedné z našich společných debat před třemi lety. S Ninou se známe dlouho a vždycky jsme přemýšlely stejně, rády se hýbeme a milujeme přírodu. Tak nás napadlo tento náš aktivní způsob života přetavit do nějakého produktu. Nejdříve to byl jen takový nápad, vůbec jsme to nebraly jako podnikatelský záměr. Náš první produkt vznikl na šicím stroji u nás doma a nebyla to moc povedená sportovní podprsenka, ale od té doby se toho mnoho změnilo.

Lidovky.cz: Co všechno šijete dnes?

Máme na výběr legíny, podprsenky a sezonní oblečení. Na jaře jsme uvedli novou kolekci kraťasů, dvojdílných plavek a postupně jsme přidali i jednodílné plavky a braletky. Festivalovou sezonu jsme otevřeli novinkou - crossbody peněženkou, ve které máte při ruce drobné, ale i telefon, doklady a platební karty. a začátkem podzimu vždy představujeme novou kolekci na zimu. Takže to jsou termo legíny, termo mikiny a oblečení vyrobené z merino vlny. Sice neplánovaně, ale s úspěchem se chytily čelenky do vlasů, které vznikly jako sekundární produkt z materiálu, který nám zbyl.

Lidovky.cz: Kdo tvoří design a potisk vašeho oblečení?

Proces tvorby je založený na spolupráci náš všech. Často se o tom bavíme, sbíráme nápady na barvy. Rádi diskutujeme i s našimi zákazníky přes sociální sítě nebo osobně na „designových“ trzích, na které rádi jezdíme. někdy spolupracujeme i s umělci, kteří jsou nám konceptuálně blízcí. Takto jsme spolupracovali například s ilustrátorkou Lucií Bartovou alias Arter Eniac a herečkou Kristínou Tormovou.

Abraka Abraka je slovenská značka podporující lokální výrobu a ekologickou módu. Oblečením, které vyrábí, chtějí zakladatelé znacky (Nina Kubalová, Andrea Palowska a Ivo Sedlák) oslavit aktivní životní styl. Dopad produkce na životní prostředí je při jejich práci nejvyšší prioritou.

Lidovky.cz: Co myslíte, že je největším problémem dneška?

Konzumní styl života, který se intenzivně podepisuje na naší planetě, zahlcujeme sami sebe obrovským množstvím věcí a planetu následně odpadem. Velký podíl na tom má textilní průmysl. Z oblečení se stává rychloobrátkový produkt, módní giganti produkují oblečení, které nevydrží skoro nic. Vznikají doslova textilní smetiště, která se často likvidují neekologicky, což i tak stojí nemalé částky. Část odpadu by se přitom dala vrátit zpět do oběhu. toto téma je celosvětově důležité. A každý by měl začít u sebe, snažit se snížit svou spotřebu a osvojovat si „udržitelnější“ způsob života právě výběrem oblečení, třeba.

Lidovky.cz: Oblečení a obuv z recyklovaných plastů je asi nejlepší cestou. Proč jsou ale výrobky tak drahé? (například boty z plastu vytaženého z moře stojí 5000 Kč)

Je to určitě způsob, jak žít ekologičtěji. Zatím je ale tento proces zpracovaní surovin dražší než výroba nových vláken. Je potřeba brát ohled na to, že sbírání a zpracování odpadu je úplně nový článek, který do procesu výroby vstupuje.

Lidovky.cz: Kde se dají vaše výrobky koupit? A kde vyzkoušet? Je to možné v Česku?

Zatím fungujeme hlavně přes internet, v našem eshopu si zákazníci mohou vybrat a objednat věci z pohodlí domova. Velmi rádi jezdíme ale i na sportovní akce, „designové“ trhy, festivaly, kde máme přímý kontakt se zákazníky. Zatím se soustředíme na přímý prodej, který nám vyhovuje i z hlediska kontroly nad celým procesem od začátku do konce.