Svoboda vede lid na barikády. Jak vidí sametovou revoluci ilustrátorské duo Tomski&Polanski?

Jak vidí sametovou revoluci ilustrátoři? Duo Tomski&Polanski alias Ilona Polanská a Lukáš Tomek poměrně jasně. Jako krásnou třicátnici. A právě tak vypadá 17. listopad 1989 na jejich plakátech, které k výročí vytvořili.

„Sametová revoluce má výročí 30 let. Skoro naše vrstevnice. Byla nesmírně důležitá pro naše životy. Umožnila demokracii, svobodu v názorech i pohybu po světě. Udělala z temné omezené zemičky plnohodnotně evropskou krajinu. A tak pro plakát, který připomíná 17. listopad roku 1989 dostala sametová revoluce podobu krásné ženy, třicátnice,“ říká Lukáš Tomek za ilustrátorské duo Tomski&Polanski.

Pakliže je vám kompozice povědomá, je to dobře. Jedná se totiž o citaci slavného obrazu.

„Jde o citaci našeho oblíbeného obrazu od Eugena Delacroix - Svoboda vede lid na barikády. Protože svoboda je to, co pro nás sametová revoluce znamená. Krásná Svoboda hledí kupředu do budoucnosti, obklopena studenty a aktivisty, kteří jsou pro každé velké změny v dějinách národa tolik potřební. Svátý Václav potvrzuje havlovským véčkem vítězství pravdy a lásky,“ dodává Tomek.