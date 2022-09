V Paříži představí novou kolekci. Barvy dokážou měnit náladu i jedna druhou navzájem, říká Tereza Kladošová

Lidovky.cz: Ví se o vás, že máte velmi ráda barvy a ráda se nápadně oblékáte. Tak trochu tím boříte stereotypy o designérech, kteří nosí nejraději černou. Co máte na barvách nejraději?

To platí hlavně o architektech a produktových designérech. Módní návrháři jsou myslím trošku jiná kategorie. Na barvách mám nejraději to, že vyvolávají emoce a dokážou proměnit náladu člověka. Další věc, která mě na barvách fascinuje, je to, jak se proměňují vedle sebe. To mě asi nikdy nepřestane bavit: Vidět, jak se jedna barva změní, když vedle ní dáte jinou. Magie.

Lidovky.cz: I vaše nová kolekce, kterou představíte v Paříži, bude barevná. Jak dlouho vznikala?

Vznikla velmi rychle, během léta. Ale pracovalo nás na ní hodně. Bez svých holek a stážistů bych to tak rychle rozhodně nezvládla.

Lidovky.cz: Ve své kolekci jste použila vyřazené korálky značky Preciosa, a to celkem netradičně. Můžete kolekci i to, jak vznikala, popsat?

Všechny moje poslední kolekce vznikají poměrně organicky. Mám linku z předchozích kolekcí a tu pomalu rozvětvuji. S korálky jsem pracovala poprvé, ale je to něco, co jsem chtěla vždy vyzkoušet, protože každou holku prostě baví korálky. S korálky jsme s týmem pracovali různými způsoby. Prvním jsou strukturované sítě, což částečně vycházelo z háčkovaného síťovaného topu, který jsem dělala ještě na škole.

Nedávno jsem ho znovu našla a měla ho tady před očima. Vlastně jsme jeho strukturu a tvar přenesli do korálků. Pak se od toho začaly odvíjet další kusy. Jsou hodně barevné i z toho důvodu, že jsme od každé barvy měli jen limitované množství. Potom pracujeme s výšivkou a 3D výšivkou, kdy jsme si nejprve udělali 3D kytičky a ty potom našívaly na oděv. Poslední je taková korálková kytičková krajka. V kolekci ovšem nejsou jen korálky, to bychom v ní měli asi tak pět kusů. Poprvé jsme si nechali utkat vlastní látku a také jako vždy pracujeme se vzory na úpletu. Je tam jeden, kde najdete i portrét mého psa.

Tereza Rosalie Kladošová Tereza Rosalie Kladošová, česká módní designérka vystupující pod stejnojmennou značkou, absolvovala pražskou UMPRUM a UTB ve Zlíně. Její tvorba je poháněna fascinací barvami a kombinacemi vzorů. V návrzích se mísí intuice, smysl pro humor a láska k řemeslu. Všechny TRK kolekce se mimochodem šijí v Česku. Za svou práci získala v roce 2019 ocenění Designér roku i Módní designér roku v rámci cen Czech Grand Design a v roce 2017 se stala finalistkou soutěže International Woolmark Prize. Nominace na Czech Grand Design v kategorii Módní designér roku se Kladošové nevyhnula ani v roce 2021. Tereza Rosalie Kladošová

Lidovky.cz: Sama jste si také navrhla látku, kterou jste nechala tkát v Itálii. Čím je navrhování látky specifické? A co je při navrhování nejdůležitější?

Já si potisky navrhuji vždy sama. Dává mi to pak největší smysl při tvorbě kolekce, protože ten materiál samotný je mi blízký. Tentokrát jsem nechtěla jen tisknout, ale přenést to i do tkaní. Začala jsem s proužky, protože to je motiv, který mě už třetí kolekci baví a posouvám ho. Takže to bylo hlavně o barvách a kompozici. Specifické je to právě tím, že už si daný materiál přizpůsobíte sama sobě, samotný materiál je dílem, takže pak je jen potřeba to dílo dokončit. Nevím, jestli bych dokázala pracovat se vzorem, který navrhl někdo jiný... To je stejné, jako bych měla dokončit cizí obraz.

Lidovky.cz: Autorské látky navrhujete delší čas. Jak je to nákladné?

Nákladné je to z pohledu času, který trávím na přípravě vzorů.

Lidovky.cz: Ráda pracujete i se zbytky a za svou kolekci Merino Recycle jste získala prestižní ocenění Grand Designérka roku. Byly kousky z kolekce i dobře prodejné?

Kabáty právě z této mé autorské tkaniny jsou originály, ale i tak se jich pár prodalo. A v kolekci bylo i hodně velmi „ready to wear“ kusů. Pracuji s digitálním potiskem látek takovým způsobem, že vzory ze své originální vlněné látky můžu přenést na úplet, bavlněnou tkaninu. Takže potom můžete mít v jednom vzoru kabát, který je jeden na světě, ale i top a kalhoty, které dokážu vyrobit ve větším množství.

Lidovky.cz: Udržitelnost je téma, které se teď naštěstí v módě řeší čím dál tím častěji. Co je podle vás opravdu udržitelné?

Opravdu udržitelně se podle mého názoru nedá žít v současné západní společnosti a ve městě už vůbec ne. Co se týká módy, tak vybírat srdcem, nakupovat málo a nehledět na cenu. Pokud si nějaký kousek zamilujete natolik, aby byl ve vašem životě opravdu dlouho, tak to je podle mě jediné správné kritérium.

Lidovky.cz: Kde hledáte inspiraci k tvorbě?

Všude kolem sebe, hlavně v umění a historii.

Lidovky.cz: Pocházíte z Valašského Meziříčí. Vracíte se domů a čerpáte inspiraci i tam?

Vracím se tam za rodinou a jezdím tam odpočívat a hodovat, protože když máme přijet, všichni valašští skřítci začnou vařit a chystat. Miluju beskydskou přírodu i náturu.

Lidovky.cz: Kdybyste nežila v Česku, které místo byste si k životu vybrala?

To je otázka, kterou si často pokládám, ale nemám na ni odpověď. Všude se mi něco líbí a něco nelíbí, takže jsem zatím nenašla na žádném místě ideální konstelaci podmínek. Ale můžu vám říct, kde se mi líbilo a kam se chci vrátit nebo se vracím. Florencie a Itálie obecně, Mexiko, Izrael, Kodaň.