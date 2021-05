Tvar, materiál i doplňky. Kabelku si u nás mohou ženy vytvořit samy, říká designérka

Chcete si sestavit kabelku podle svých představ? Už ani to není problém. Nová česká značka Mybelka přichází s originálním konceptem. „Dáváme zákaznicím možnost se při tvorbě kabelky na chvíli stát designérkami a navrhnout si model podle svých potřeb a v souladu s tím, co se jim líbí,“ říkají zakladatelé značky a designéři Agnieszka Kozlowa a Adam Farny.

Lidovky.cz: Rozhodli jste se pro celkem netradiční způsob výroby kabelek - část toho, jak bude kabelka vypadat, necháváte na zákaznicích, které si samy vyberou tvar, materiál a doplňky. Jak jste na nápad zapojit zákaznice přišli?

Personalizace všelijakých produktů je dnes poměrně známou a mnohými značkami využívanou věcí. A tak jsme přemýšleli nad tím, jak moc daleko můžeme s personalizací zajít. Nápadem, který jsme hned zavrhli, bylo navrhování si kabelky úplně od základu, tzn. že i tvar by byl v rukou zákaznice. Rychle se ukázalo, že by to bylo tak náročné a zdlouhavé, že by do toho moc žen nešlo. Naším hlavním cílem tedy bylo, aby si kabelku mohla dovolit téměř každá zákaznice, ale přitom aby se mohla aktivně podílet na výrobě. Došli jsem k závěru, že těch šest kroků, které zákaznice mohou ovlivnit, je tak akorát.

Lidovky.cz: Nabízíte základní tvary. co všechno tedy mohou ovlivnit zákazníci?

Dámy si mohou vybrat tvar, který se k nim hodí nejvíce. Začínali jsme s menšími tvary, ale před nedávnem jsme přidali středně velké a dokonce i jednu velkou kabelku. Po výběru tvaru si zákaznice zvolí materiál. Zde může vybírat z 18 různých kůží, jak hladkých, semišových, tak i kůží s reliéfem. Poté si vybere pásek, podšívku, kování a může přidat i již zmíněné gravírování a něco si na kabelku napsat.

Lidovky.cz: Jak dlouho výroba kabelky trvá? Pracujete převážně s kůží, odkud ji kupujete?

Na webu uvádíme dva až čtyři týdny. Je hodně faktorů, které délku čekání ovlivňují. Největším z nich je určitě počet objednávek, ale třeba i to, jestli typ kabelky, kterou jste si vybrali, je zrovna na pořadí v dílně, nebo se bude šít až v příštím týdnu. Každopádně nám na ušití čtyři týdny stačí. Co se týče materiálu, tak pracujeme pouze s kůží a jedná se o hovězinu pocházející z Evropy. Konkrétně z Itálie a Polska, kde máme ještě lepší kontrolu nad zpracováním a kvalitou materiálu.

Lidovky.cz: V čem je specifický semiš?

V tom, jak vypadá, a také specifickou péčí o něj. Pro semiš jsou charakteristické jeho krátké chloupky, které dávají kabelkám jedinečný vzhled. Semiš je náročnějším materiálem z hlediska údržby. Jakékoliv flíčky a zabarvení nesnáší moc dobře. Jednou za čas je vhodné jej vyčistit speciálním kartáčkem, ale postačí třeba i obyčejný měkký kartáček na zuby. Takhle můžete semiš stále udržovat jako nový.

Agnieszka Kozlowa a Adam Farny

Lidovky.cz: Jak by se majitelky měly o kožené výrobky starat - co je podle vás nejdůležitější?

Nejdůležitější je rozhodně pravidelná péče. Je třeba si uvědomit, že kůže je opravdu hodně specifickým materiálem a na rozdíl od syntetiky vyžaduje i průběžnou péči. Péče se odvíjí samozřejmě i od toho, z jaké kůže kabelku máte. Takovým největším základem je čistit (hadříkem/vlhkým hadříkem) od každodenních nečistot a pak jednou za čas použít vazelínu nebo nějaký přípravek, který kůži promastí.

Lidovky.cz: Původně jste nabízeli pět základních typů, ale přidali jste další. Měli jste pocit, že ženám chybí větší kabelky?

Na začátku jsme dělali vše podle toho, jak jsme to sami cítili a s čím mám zkušenost já osobně. Prostě to, co sama ráda nosím. To byly tedy hlavně malé kabelky. Je ale vidět, že Češky jsou praktické ženy a rády mají v kabelce něco více než jen peněženku, klíče a telefon. Právě na popud samotných zákaznic jsme se rozhodli přidat větší kabelky. Takové, jež lze nosit každý den a dokonce i jednu opravdu velkou shopper bag. Tu ocení studentky nebo ženy, které každý den nosí notebook.

Lidovky.cz: Chystáte v budoucnu nějaké novinky?

V budoucnu určitě ano. Chceme stále přidávat další produkty a kůže. Momentálně jsme ale rádi, že je představení novinek za námi a nějaký čas si od toho odpočineme. Mybelka jako taková funguje teprve osm měsíců a stále testujeme, co funguje a co naopak ne. Nechceme web úplně přehltit produkty, které způsobí, že budou zákaznice zmatené z širokého výběru a nakonec si nezvolí nic.

Lidovky.cz: Nepřijdou na řadu nyní čím dál tím oblíbenější batohy?

Zrovna dneska jsme to řešili s jednou zákaznicí. Přemýšlíme o tom a možné to rozhodně je. Kdybychom přidávali batohy, budou to určitě menší, „městské”, ženské batůžky.

Lidovky.cz: Který tvar je podle vašich zkušeností nejoblíbenější?

Jednoznačně tvar Luna. Kůže, pak krokodýl krémový. Kombinace tvar Luna a krémový krokodýl je naše vůbec nejprodávanější kabelka.

Lidovky.cz: V nabídce máte také možnost nechat si na kabelku vyrazit jakýkoli nápis. Využívají to lidé?

Gravírování je časté, i když není na úplně každé kabelce. Odhadem každá třetí zákaznice si nechá na kabelku něco vyrazit. Pokud kabelku objednává manžel nebo přítel, tak je tam skoro vždy. Gravírování je skvělým způsobem, jak si kabelku udělat ještě speciálnější a více personalizovanou. Nejčastějším gravírováním jsou určitě iniciály majitelky kabelky.