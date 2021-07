Udržitelná móda má jedinou chybu, často ji nenajdete ve větších velikostech. To chceme změnit, říkají designérky

Na Šumavě navrhují a tvoří udržitelné oblečení všech velikostí. Kvalitní bavlněné a lněné kousky si tak mohou koupit i ženy s velikostí 46. „Sama nosím velikost 42, takže při tvorbě oděvů vycházím z osobních zkušeností. Je velice jednoduché obléknout modelku s velikostí 36. Nicméně každá jsme originální a krásná přesně taková, jak jsme se narodily.,“ říká Ivana Holá, jedna ze zakladatelek značky One Village.

Lidovky.cz: Svou značku jste založily během pandemie. Kdy vás ale napadlo poprvé se do něčeho takového vrhnout?

Holá: S touto myšlenkou za mnou přišla Zuzka už v roce 2019. Zkoušely jsme si ušít a nafotit první modely. Spuštění e-shopu jsme ale odkládaly. Až loňská situace, kdy jsme byly doma s dětmi, nás přinutila spustit web s online obchodem.

Lidovky.cz: Co vás k tomu vedlo? Nevyhovovala vám móda z řetězců?

Holá: Zuzka měla sen mít svou značku postavenou na základech udržitelnosti. Já jsem vždycky řešila, co si vzít na sebe, abych se cítila dobře. Móda z řetězců může na první pohled vypadat pěkně, ale nekvalitní materiály a špatně ušité oblečení mě nebavili. K tomu šílené podmínky, za kterých jej lidé vyrábějí. Vždy se mi líbily originální a designové věci.

Lidovky.cz: Nezbrzdila rozjezd vaší značky současná situace ve společnosti?

Sedlecká: Řekla bych, že pro nás to bylo právě naopak. Já jsem byla (a stále jsem) doma na rodičovské dovolené a Ivča musela zůstat doma s dětmi. A tak jsme měly relativně dost času na to doladit střihy, výrobu a spustit web a e-shop. Původně jsme vše s příchodem první vlny koronaviru chtěly odsunout, ale zpětně vidím, že spustit e-shop v době, kdy se vše přesouvalo do online světa, byla dobrá příležitost. Určitě rozjezd brzdilo nemožnost setkávání se se zákaznicemi a představení nové značky například na různých marketech, ale myslím, že to už jsme dobře dohnaly.

Lidovky.cz: Všechno vaše oblečení vzniká na Šumavě. Děláte vše samy, nebo už máte dnes někoho, kdo vám pomáhá oblečení šít?

Sedlecká: Od začátku si necháváme oblečení šít v nedaleké šicí dílně. My modely navrhujeme, vytváříme prototypy a střihy. Za spolupráci s českou šicí dílnou jsme moc rády. Navíc je od nás v dobré dojezdové vzdálenosti, což se hodí, když je potřeba cokoliv operativně vyřešit.

Lidovky.cz: Jak probíhají návrhy nových střihů - sledujete, co se nosí zahraničí, nebo vycházíte z toho, co rády nosíte vy samy? Pracujete výhradě s přírodními materiály jako len a bavlna. Kde je kupujete a jak s nimi pracujete dál?

Sedlecká: Snažíme se vytvářet nadčasové kousky, proto to nikdy nebude sezonní oblečení. Inspirujeme se tím, co máme rády my samy a co si každý den oblékáme. Rády pozorujeme módu kolem nás, ale rozhodně nešijeme podle posledních módních trendů.

Pro naše modely si vybíráme přírodní materiály, jako je len evropského původu, organická bavlna s GOTS certifikátem, udržitelná viskóza EcoVero od rakouské firmy Lenzing a bambusová viskóza. Vše kupujeme u českých nebo evropských výrobců. Na podzim a zimu chystáme také svetry ze 100% vlny.

Lidovky.cz: Používáte také bambusová vlákna. Jaké jsou jeho přednosti? Pracujete s organickou bavlnou s nejvyšším stupněm certifikace GOTS. Co takový certifikát znamená?

Sedlecká: Úplet z bambusové viskózy je krásně splývavý a jemný. Bambus má výborné funkční vlastnosti, v létě chladí, v zimě hřeje, je savý a antibakteriální. Ale díky svému mírnému lesku se skvěle hodí i na společenské šaty a halenky.

Bavlnu používáme pouze v té nejvyšší bio kvalitě. To zaručuje právě certifikát GOTS (Global Organic Textile Standard). Produkce takto certifikované bavlny nezatěžuje půdu a životní prostředí, ani lidské tělo. Při pěstování se nepoužívají žádné chemikálie, ale přírodní prostředky a udržitelné metody zemědělství. Nepřekyseluje se půda a neznečišťují se podzemní vody. Farmáři nepracují s chemikáliemi, proto jim pěstování biobavlny neničí jejich zdraví. A protože i při finálním zpracování certifikované biobavlny se nepoužívají chemikálie, nemohou se potom škodlivé látky dostat skrze hotový oděv do našeho těla. Biobavlna se oproti té konvenční pěstuje v oblastech s dostatečnými srážkami, proto se nemusí tolik zalévat, což ušetří spoustu vody.

Lidovky.cz: Oblečení nabízíte až do velikosti 46. Bylo pro vás důležité, abyste mohly nabízet jednotlivé kousky opravdu všem ženám?

Holá: Přesně tak. Hodně firem šije oblečení třeba jen ve velikostech 36-40. Respektive mají velikost L, ale ta sedí na velikost 40. My jsme chtěly nabídnout modely i ženám s většími velikostmi. Sama nosím velikost 42, takže při tvorbě oděvů vycházím z osobních zkušeností. Je velice jednoduché obléknout modelku s velikostí 36. Nicméně každá jsme originální a krásná přesně taková, jak jsme se narodily. Proto máme některé modely jen S,M a jiné zase až do XL. Každý model nemůže zkrátka slušet všem postavám.

Lidovky.cz: Máte představu, kdo jsou vaše zákaznice? A vrací se k vám?

Holá: Naše zákaznice známe. Jednak se s nimi setkáváme osobně na trzích. A ty co nakupují na e-shopu se často vracejí a hlavně nám volají a píší, jak jsou nadšené ze střihu nebo materiálu. A to je vždy ta největší odměna za všechno úsilí a práci, kterou do značky vkládáme.

Lidovky.cz: Navrhujete šaty, mikiny, sukně, ale i trička. Je ještě něco do čeho byste se rády vrhly? Třeba spodní prádlo?

Holá: Na podzim budeme uvádět tři modely svetrů, které nám pletou v české pletárně. Na ty se moc těším. Chystáme ještě kalhoty a jednou bychom rády měly na prodej kabáty. Naše vize je, že žena se u nás bude moc obléknout kompletně bez spodního prádla. A oblečení bude na každodenní nošení, do práce, ale i na společenské akce. Na začátku jsem měla ještě touhu šít pro děti 6-14 let, protože na trhu v této kategorii co se týče lokální mody, je pro mě malý výběr. Mám dvě holčičky a ty pořád chodí, mami ušij mi taky ty šaty co máš na sobě :) Ale teď po 2 letech vidíme, že je to momentálně nad naše možnosti.