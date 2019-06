Udržitelná móda ze Švédska ukázala, jak se dá k oblečení přistupovat zodpovědněji

V zahradě švédské ambasády v Praze, běžně veřejnosti nepřístupné, se konala první módní přehlídka v historii. Pod názvem Be&Wear Sustainable představila kurátorka Adéla Lipár Kudrnová výjimečnou kolekci švédské a české udržitelné módy a ukázala, jak může každý z nás v každodenním shonu přistupovat šetrněji k životnímu prostředí.

Poprvé se tak daly v Česku vidět známé i začínající švédské značky, které na planetu myslí od návrhu až po recyklaci. V exkluzivním prostoru zahrady velvyslanectví s údajně nejkrásnějším výhledem na Prahu se kromě šatů představily i udržitelné brýle, šperky, boty, líčení a studentské práce.



„Všechny modelky a modely líčila Líčírna organickou kosmetikou, o účesy se jim postaral Filip Gregor, který vede nedaleké vlasové studio, a na nohou měli udržitelně vyráběné boty od české značky Bohempia, která se tak mohla hrdě představit na švédské půdě vůbec poprvé,“ vysvětluje kurátorka Adéla Lipár Kudrnová.



„Velkou radost mi udělalo zjištění, z kolika udržitelných značek jsme mohli se stylistou Patrikem Floriánem vybírat. Ve Švédsku jich je pořád ještě víc než u nás, především těch mladých, plných elánu a nápadů, ale i v Česku už se dají najít ohromně inspirující příklady, jako je NILA, Freshlabels nebo Geometr,“ doplňuje.

Přehlídku zahájila velvyslankyně Viktoria Li. „Jsem nadšená, že se zapojili i studenti z prestižní české UMPRUM i stockholmské Beckmans, ty modely jsou úžasné a je skvělé vidět, jak mladá generace myslí na to, odkud materiály pocházejí, že myslí na domácí výrobu a na přístup k životnímu prostředí. Že jim to není jedno.“

„Každý by si měl uvědomit, kde žije, a každý by měl zaujmout svůj postoj k tomu, jak zachránit tuhle planetu. My víme, že nespasíme svět, ale je naší povinností aspoň trochu přispět a uvědomit si, v čem chceme žít. A být k sobě samým a naší zemi zopodvědní,“ vysvětlila motivaci studentské kolekce Etické posleství vedoucí Ateliéru designu a obuvi UMPRUM Liběna Rochová.



Studenti z UMPRUM

Svůj přístup k udržitelnosti představili i švédští giganti IKEA a H&M. IKEA nedávno spustila aplikaci Better Living, která každému pomůže zjistit a ohlídat, kolik ušetří energie při běžných domácích činnostech, pokud jen trochu změní svoje návyky. Zároveň v rámci módní přehlídky ukázala, jak se dá chytře a nápaditě pracovat s udržitelnými látkami, určenými původně například na závěsy. H&M zase vystavil svou udržitelnou Conscious Exclusive kolekci.