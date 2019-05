Umění ve veřejném prostoru. U Vltavy stojí Loveička, na které se můžete orazítkovat

Šperkem nemusí být jen kovový kámen osazený drahým kamenem. V posledních letech si nejen šperkaři ve svých projektech občas odskočí do veřejného prostoru a vznikají hravé instalací. Zřejmě nejnovější z takových počinů je “Loveička”, kterou všem k prvnímu máji nadělila šperkařka Tereza Houdková ve spolupráci se značkou Absolut.

Houdková navázala na projekt Streetrings, který se zrodil v roce 2010. „Bylo to během hravého školního období, v rámci klauzur vznikla taková razítka s nápisem Ring a Řetízek, a pak jsem si říkala, že bych je mohla různě zavěsit po Praze, že by si člověk mohl “dát prstýnek”, když jde do kina nebo na rande,” popisuje začátky Tereza Houdková a dodává, že jich jen hlavním městě nainstalovala zhruba 20, další byly v Brně, Liberci, Drážděnech, nebo třeba v Berlíně.¨

„Nevím, kde ještě razítka zůstala, je to pro mě dočasný prsten, dočasná instalace, počítám s tím, že si je třeba někdo bude chtít vzít domů, nebo se rozpadnou vlivem lijáků a mrazů,“ vysvětluje šperkařka.



A dodává: „Bylo mi jasné, že vytvořím něco do veřejného prostoru, a když jsem si vzpomněla na oblíbené místo na Císařské louce s výhledem na Vyšehrad, bylo jasno,” říká. O pár dní později vyrobila jednoduchou minimalistickou lavičku ze dřeva ze sousedské pily a doplnila ho černým Streetringem.

„S trochou nadsázky bych řekla, že laviček na příjemných místech není nikdy dost,” říká s úsměvem designérka a dodáva, že razítko je zhotovené celé ze dřeva a zřejmě ho časem vymění za kovové. „To bude asi taková fáze Streetring Beta, ráda bych je nechala odlít z bronzu nebo mosazi, aby měly trochu delší životnost, uvidím, jak dlouho tento Streetring vydrží, nedávno jsem tam byla, prsten byl v pořádku a lavička začínala být orazítkovaná, to se mi líbí.”

Tereza Houdková není jediná, která se zabývá jinou tváří pojmu šperk, z nejnovějších počinů můžeme zmínit třeba Vladimíra Turnera a jeho Bijouterie-Limited Edition, velkou pozornost upoutaly šperky v ulicích od Liesbet Busche už v roce 2009.

„Mám pocit, že toho vzniká mnoho, i u nás, v momentě, kdy vnímáte šperk třeba i stín na svém těle, jsou hranice v tvorbě opravdu mizivé, jen to možná není tolik vidět jako nositelné šperky nebo mediálně známé projekty. Vsadím se, že každý z mých bývalých spolužáků něco podobného dělá. Pro ty, které to zajímá, je teď momentálně do 2. června v Uměleckoprůmyslovém muzeu k vidění třeba velmi zajímavá výstava Téma:Šperk,” uzavírá nakonec Houdková pozvánkou na výstavu studentů liberecké univerzity.