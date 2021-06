Za design se dnes schová vše. Uměním se v Česku uživí jen hrstka lidí, říká tvůrce světelných pískovcových soch

Designérské duo Yakobium, které tvoří Jiří Anděl a Petr Isev, získalo v mezinárodní soutěži Design Award v kategorii Jewelry, Eyewear and Watch stříbrné ocenění. Jejich pískovcové světelné objekty jsou nejen originální, ale i unikátní díky technologii a uměleckému a řemeslnému přístupu autorů. „Naše objekty jsou do jisté míry investicí pro milovníky umění, přírody a originálních doplňků koronavir nezahubil. Takže pandemie neměla přímý vliv na naší potřebu pracovat a vymýšlet stále nové a nové věci,“ říká v rozhovoru Jiří Anděl.

Lidovky.cz: Když se řekne „design“, co se vám vybaví jako první?

Za design jsem vždy označoval to, co plnilo určitá kritéria - vizuální vjem, technické řešení a funkčnost, a tím účel výrobku. Za poslední roky mám ale pocit, že se pojmem „design“ doslova plýtvá a za označení „designové“ se schová jakákoli komerce. Design jako pojem, se podle mého, značně devalvoval. To je i důvod, proč se bráním tomu, říkat, že vytvářím design. To co dělám, bych spíše nazval průmyslová i autorská umělecká tvorba.

Lidovky.cz: S Petem Isevem tvoříte pod značkou Yakobium pískovcové organické světelné objekty, jak se zrodila myšlenka vyrábět originální a poměrně velké objekty?

Pocházím ze srdce Českého ráje, je to nádherná krajina známá pískovcovými útvary a uměleckou řemeslnou tvorbou. Od dob studií na umělecké sklářské škole a poté i na Baťově univerzitě jsem hledal způsob, jak originálně vyjádřit své pocity a vztah k této krajině a historii. Chtěl jsem, aby to, co vytvořím, bylo jedinečné a zároveň to neslo místní odkaz. Pokaždé, když jsem se po toulání mezi pískovcovými skalami vracel domů, přemýšlel jsem, jak to udělat, abych si tu krásu přinesl sebou, aniž bych přitom jakkoliv poničil přírodu. Poté přišly na řadu pokusy, nespočet hodin zkoušení a tvoření. A pak jsem začal spolupracovat s Petrem. Díky tomu, že mohu pracovat s moderními technologiemi. Napadlo mě, proč při tvorbě neskloubit svůj výtvarný cit s emocemi a tím, co dnes právě dokážou technologie.

Lidovky.cz: Když tvoříte, přemýšlíte, komu by se mohly vaše objekty líbit, kdo si je koupí...?

Samozřejmě, vždycky si říkám, jak bude vypadat člověk, který stejně jako já, obdivuje krásy přírody, pískovcových útvarů a zvažuje mít něco takového doma. Kdo bude ten, komu magické odlesky z pískovcových skulptur připomene přírodu ve chvílích, kdy relaxuje po náročném dni, anebo když tráví čas s rodinou, s nejbližšími. Zatím se shledáváme s úžasem a slovy „na fotkách se mi to líbilo“, ale když je vidím reálně, mohu si na to vše sáhnout, je to krásnější a ten pocit je fantastický. A to je přesně to, proč to všechno děláme. Skulptury, světelné objekty, módní doplňky, šperky to všechno a mnohem více můžeme nabídnout. Exklusivně pro zájemce vymyslíme, vyrobíme cokoliv, co je v našich silách a dovednostech. Je nekonečně možných podob a různého využití.

Designérské duo Yakobium, které tvoří Jiří Anděl a Petr Isev, získalo v mezinárodní soutěži Design Award v kategorii Jewelry, Eyewear and Watch stříbrné ocenění. Jejich pískovcové světelné objekty jsou nejen originální, ale unikátní díky t

Lidovky.cz: Vaše „světelné sochy“ z pískovce jsou unikátní především díky technologickému postupu a vašemu řemeslnému přístupu. Mohl byste alespoň trochu popsat, jak vznikají?

Samozřejmě popsat a odkrýt celý výrobní postup by bylo neuvážené. Vzhledem k této době, kdy firmy i jedinci jsou schopni za každou cenu, se vtlačit do podvědomí lidí „nápady“ a výrobky, které sprostě okopírovali, nebo jak používají slovo „vylepšili“. Na druhou stranu není žádné tajemství, že se snažíme prolínat moderní technologie s rukodělnou prací, která tomu všemu dává ten správný punc, originálnost a duši. Například mě fascinují články, kde se dočítám 3D tiskárna udělala tohle a tamto, byla použita na to a na tohle a tak dále. Se mnou to už žádný „wau efekt“ nedělá, protože 3D tiskárny beru jako klasický nástroj - jako vrtačku například. Je to tím, že se s tím setkávám denně.

Lidovky.cz: Říkal jste, že je možné vaší technologií z pískovce vyrobit na zakázku téměř cokoliv. Nějaké limity ale asi existují, kde jsou?

Samozřejmě nás limituje samotný výrobní postup. Jde hlavně o limity velikosti, hmotnosti a umístění. Vše, co vyrobíme z pískovce je určeno výhradně do interiérů, nikoli na zahradu pod širé nebe. Samozřejmě i zde je dobré podotknout i ten čas.

Lidovky.cz: Pod značkou Yakobium tvoříte dva, jak máte rozdělenou práci?

Tvůrčí procesy i technologické záležitosti včetně pracovního postupu mám na starosti já. Petr Isev má na starosti vizuální stránku jako jsou obaly, grafika a obecně marketing. Důležité je zmínit, se spolupracujeme opravdu s profesionály v různých oborech, protože každá činnost potřebuje odborný přístup.

Lidovky.cz: Vytváří někdo jiný v Česku podobné výtvory?

Klasické pískovcové sochy se dělají pořád. Skulptury, produkty, které vytváříme naším technologickým postupem a vzhledem, podle našich informací zatím ne. Přesto se již podobné věci na trhu najdou. Zajímavé je, že se na trh dostali až poté, co jsme s typickou strukturou pískovce přišli my a byli jsme s ní úspěšní jak mediálně tak na mezinárodních soutěžích. Jde o časté kopírování tvaru a struktury pískovce a část technologie.

Najdete předměty dokonce i v nadnárodních řetězcích s nabídkou nábytku a doplňků, které až nápadně připomínají naše objekty. Pak tu jsou lidé, kteří během našeho dlouholetého vývoje, přihlíželi a náš nápad se snaží ukázat pro svůj finanční prospěch. V těchto situacích nás musí, hřát pocit, že myšlenka a nápad byl můj a náš projekt. A ostatní firmy, lidé jsou až po nás.

Náušnice z českého pískovce

Lidovky.cz: Jak se vaši tvorby dotkla současná koronavirová krize?

Vzhledem k tomu, že Yakobium je výtvarný projekt a ne naše hlavní povolání, a nadále má potenciál dál růst, vymýšlíme nové tvary, zkoušíme a experimentujeme, pandemie nás tedy nezasáhla. Možná v tom, že lidé začali víc šetřit a o každé investici více uvažují. Naše objekty jsou do jisté míry investicí pro milovníky umění, přírody a originálních doplňků koronavir nezahubil. Takže pandemie neměla přímý vliv na naší potřebu pracovat a vymýšlet stále nové a nové věci.

Lidovky.cz: Když zrovna neděláte objekty z pískovce, čím se živíte?

Já i Petr Isev máme svá povolání. Uměním se v Čechách dokáže uživit jen „hrstka“ lidí. Petr pracuje jako senior manažer v jedné americké nadnárodní společnosti a dále je profesionální grafik. Já se pohybuji v prototypovém prostředí od automotiv po umělecké objekty, mimo pak mě oslovují firmy a jednotlivci na kreativní činnosti, navrhovaní a následnou výrobu produktu.

Lidovky.cz: Co všechno byste chtěl z pískovce ještě zkusit udělat? Mimořádný úspěch měl třeba motýlek, který dokonce získal prestižní světové ocenění v soutěži Art Design Award..

Myslím, že pískovec se dá s trochou nadsázky přirovnat třeba ke sklu. Možnosti jsou nevyčerpatelné. Každá věc vyrobená z pískovce může být originál a může být něčím velmi zajímavá. Úspěchem v Art Design Award pro nás rozhodně nic nekončí. Mám v hlavě spoustu nápadů a myslím, že možnosti tu jsou a budou stále. Chtěl bych toho ještě udělat opravdu hodně.

Lidovky.cz: Umístění v Art Design Award je určitě velký úspěch. Je něco, co byste si přál ještě víc?

Chtěl bych, aby se nám podařilo ateliér Yakobium více zviditelnit a lidé věděli, že za námi můžou vždy přijít s jakýmkoliv projektem a budou vědět, že něco umíme. Líbilo by se mi kdyby Yakobium lidé znali a řekli si: „Yakobium, jooo! To je ten ateliér, jak začal dělat ty pískovcový věci, ty šperky nebo ty objekty.“ To by bylo super. Tím by si nás spojili s Českým rájem, přírodou a originálními přírodními tvary a hlavně – s pískovcem tak, jak ho znají, se všemi jeho přírodními vlastnostmi. A to, i když ho budou mít doma v obýváku, anebo ho budou hrdě nosit jako šperk nebo módní doplněk. Aby zkrátka věděli, že Yakobium jsme my, co tvoříme originály srdcem.