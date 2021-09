Úsměv je jádrem bytí. Česká rtěnka s makovým olejem dává na frak všem chemickým koktejlům

Na každého z nás dopadla pandemie koronaviru jinak. Někdo zalezl do útrob svého bytu a opatrně a s nadějí vyčkával, až nastalá situace pomine, jiní změny životního tempa využili a pustili se do projektů, na které do té doby nebyl čas. Do druhé skupiny činorodých podnikavců se řadí i Michala Butková, která od roku 2012 do roku 2019 stála v čele populárního letenského obchůdku a e-shopu s lokálními českými výrobky Kuráž.